Bangladesh Unrest: ভাঙল হারমোনিয়াম, পুড়ল তবলা! ইউনূসের পোষা উগ্রপন্থীদের হাতে ধ্বংস ছায়ানট! শঙ্কিত অর্ণব বলছেন, হোক কলরব, নইলে বাঁচব না...

Bangladesh Unrest: ভাঙল হারমোনিয়াম, পুড়ল তবলা! ইউনূসের পোষা উগ্রপন্থীদের হাতে ধ্বংস ছায়ানট! শঙ্কিত অর্ণব বলছেন, হোক কলরব, নইলে বাঁচব না...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক ওসমান হাদির মৃত্যুর পর ফের বাংলাদেশ উত্তাল। বৃহস্পতিবার রাত থেকে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে হিংসা ছড়িয়েছে। ভাঙচুর চালানো হয়েছে একাধিক সংবাদপত্রের দফতরে। বিক্ষোভকারীদের আগ্রাসন থেকে রেহাই পায়নি দেশের প্রখ্যাত সাংস্কৃতিক সংগঠন ছায়ানট। রাতভর ছায়ানট ভবনে তাণ্ডব ও লুটপাট চলেছে। আগুনও লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। আছড়ে ভাঙা হয়েছে হারমোনিয়াম।
ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক ওসমান হাদির মৃত্যুতে যে ভাবে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ছায়ানটে ধ্বংসযজ্ঞ চালানো হল, তা নিয়ে সরব বিশিষ্টজনেরা। তাঁদের মত, ভারত-বিদ্বেষের পালে হাওয়া দিতেই হামলা চালানো হয়েছে ছায়ানটে। আরও নির্দিষ্ট করে বললে, আসলে বাংলাদেশে বাঙালিয়ানাকেই শেষ করে দিতে চাইছেন হামলাকারীরা। এই হামলা রবীন্দ্র-বিরোধিতারই প্রতিফলন।
বাংলাদেশের সংগীতশিল্পী সায়ান চৌধুরী অর্ণব এই ঘটনার পর আশংকা প্রকাশ করেছেন। সংগীতশিল্পীদের অস্তিত্ব সংকটে- এই মর্মে সমাজমাধ্যমে তিনি লেখেন, 'আমাদের সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে হবে এবং ভোট দিতে হবে। তা না হলে, আমরা সঙ্গীতশিল্পীরা বড় বিপদে পড়ব। ছায়ানটের সাথে তারা কী করেছে তা দেখুন। আমাদের ঘুরে দাঁড়ানোর একমাত্র পথ হল ভোট দেওয়া এবং অন্যকেও ভোট দিতে উৎসাহিত করা।'
