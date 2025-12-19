English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Bangladesh Unrest: ভাঙল হারমোনিয়াম, পুড়ল তবলা! ইউনূসের পোষা উগ্রপন্থীদের হাতে ধ্বংস ছায়ানট! শঙ্কিত অর্ণব বলছেন, হোক কলরব, নইলে বাঁচব না...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক ওসমান হাদির মৃত্যুর পর ফের বাংলাদেশ উত্তাল। বৃহস্পতিবার রাত থেকে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে হিংসা ছড়িয়েছে। ভাঙচুর চালানো হয়েছে একাধিক সংবাদপত্রের দফতরে। বিক্ষোভকারীদের আগ্রাসন থেকে রেহাই পায়নি দেশের প্রখ্যাত সাংস্কৃতিক সংগঠন ছায়ানট। রাতভর ছায়ানট ভবনে তাণ্ডব ও লুটপাট চলেছে। আগুনও লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। আছড়ে ভাঙা হয়েছে হারমোনিয়াম।

| Dec 19, 2025, 07:00 PM IST
ছায়ানটে হামলা আসলে রবীন্দ্র শিল্পকলায় আঘাত

ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক ওসমান হাদির মৃত্যুতে যে ভাবে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ছায়ানটে ধ্বংসযজ্ঞ চালানো হল, তা নিয়ে সরব বিশিষ্টজনেরা। তাঁদের মত, ভারত-বিদ্বেষের পালে হাওয়া দিতেই হামলা চালানো হয়েছে ছায়ানটে। আরও নির্দিষ্ট করে বললে, আসলে বাংলাদেশে বাঙালিয়ানাকেই শেষ করে দিতে চাইছেন হামলাকারীরা। এই হামলা রবীন্দ্র-বিরোধিতারই প্রতিফলন।

রাতভর সেখানে তাণ্ডব ও লুটপাট চলেছে। পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছবি-বই। ভেঙে ফেলা হয়েছে অসংখ্য বাদ্যযন্ত্রও

বাংলাদেশের সংগীতশিল্পী সায়ান চৌধুরী অর্ণব এই ঘটনার পর আশংকা প্রকাশ করেছেন। সংগীতশিল্পীদের অস্তিত্ব সংকটে- এই মর্মে সমাজমাধ্যমে তিনি লেখেন, 'আমাদের সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে হবে এবং ভোট দিতে হবে। তা না হলে, আমরা সঙ্গীতশিল্পীরা বড় বিপদে পড়ব। ছায়ানটের সাথে তারা কী করেছে তা দেখুন। আমাদের ঘুরে দাঁড়ানোর একমাত্র পথ হল ভোট দেওয়া এবং অন্যকেও ভোট দিতে উৎসাহিত করা।'

সমাজমাধ্যমে ছায়ানটের বিধ্বস্ত কক্ষগুলির ছবি এবং ভিডিয়ো ছড়িয়ে পড়েছে। সেখানে দেখা গিয়েছে, ছায়ানটের প্রতিষ্ঠাতা প্রয়াত সন্‌জীদা খাতুনের ছবি ছিঁড়ে দিয়েছেন বিক্ষোভকারীরা।

দল বেঁধে সেখানে হামলা চালানো হয়েছে। আগুন নেবার পর কক্ষে পড়ে রয়েছে কালো ছাই। 

চেয়ার, টেবিল, বেঞ্চ— যে যা পেরেছেন ভেঙেছেন। লাঠি দিয়ে ভাঙা হয়েছে দরজা, জানলা। 

ছায়ানটের সাততলা ভবনের প্রতিটি ঘরে ঢুকে ঢুকে ভাঙচুর করা হয়েছে। পরে অগ্নিসংযোগ করা হয় একাধিক জায়গায়। 

রাত ৩টে নাগাদ ছায়ানটের তরফে সমাজমাধ্যমে ঘোষণা করা হয়, সংগঠনের কার্যক্রম অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত রাখা হচ্ছে। ওই ভবনে যে সমস্ত সঙ্গীতচর্চার ক্লাস নেওয়া হত, আপাতত তা বন্ধ থাকবে।

ধানমন্ডিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বাড়িটিও বৃহস্পতিবার রাতে হামলার শিকার হয়েছে। এর আগে ওই বাড়িতে ভাঙচুর হয়েছিল।

অবশিষ্টাংশই ফের ভেঙেছেন বিক্ষোভকারীরা। একাধিক চ্যানেলে দেখা গিয়েছে, বঙ্গবন্ধুর বাড়ির অবশিষ্ট দেওয়াল প্রবল আক্রোশে ভাঙা হচ্ছে।

ছায়ানটের গানের ঘরের সুইচ বোর্ড ভেঙে ফেলা হয়। এককথায় তাণ্ডব চালানো হয় বাংলাদেশের সংস্কৃতির পীঠস্থানে। 

ছায়ানটের প্রতিষ্ঠাতার ছবি ধূলায় মিলিয়ে যায়। ভাঙা হয় টেবিল চেয়ারও। 

ছ’দিন মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করার পর বৃহস্পতিবার রাতে হার মানেন হাদি। এই খবর প্রকাশ্যে আসার পর থেকেই বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে উত্তেজনা ছড়িয়েছে। এর পরেই ভাঙচুর হয়।

