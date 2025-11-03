Sheikh Hasina: ট্রাম্পের ইশারায় হাসিনার পতন, CIA আর বাংলাদেশ সেনাপ্রধানের মিলিজুলি চক্রান্তে গণ-অভ্যুত্থান? বিস্ফোরক রিপোর্ট...

Sheikh Hasina: ট্রাম্পের ইশারায় হাসিনার পতন, CIA আর বাংলাদেশ সেনাপ্রধানের মিলিজুলি চক্রান্তে গণ-অভ্যুত্থান? বিস্ফোরক রিপোর্ট...
Bengladesh Politics: বাংলাদেশের রাজনীতি উত্তাল। গণমাধ্যমের প্রতিবেদন এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় সামরিক অভ্যুত্থানের গুজবের মধ্যে এবার ভয়ঙ্কর রাজনৈতিক ঝড় তুলেছে একটি বই। বইটিতে দাবি করা হয়েছে যে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে বিশ্বাসঘাতকতা করে ক্ষমতা থেকে উৎখাত করেছিলেন তাঁরই আত্মীয় এবং বর্তমান সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান এবং তিনি করেছিলেন 'সিআইএ-র নির্দেশ'।
নীরবতা ভেঙে বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সম্প্রতি এক সাক্ষাত্কারে, দেশজুড়ে ছাত্র আন্দোলনের পর ঘটে যাওয়া রাজনৈতিক অস্থিরতা ও ক্ষমতাচ্যুতি নিয়ে প্রথমবারের মতো মুখ খুলছেন। হাসিনা দাবি করেছেন, তাঁকে ক্ষমতা থেকে উৎখাতের জন্য গত বছরের ছাত্র আন্দোলন আসলে একটি 'পরিকল্পিত সন্ত্রাসবাদী হামলা', যার নেপথ্যে ছিল আমেরিকা ও পাকিস্তানের যৌথ ষড়যন্ত্র।
হাসিনা বলেন, 'একে কোনভাবেই বিপ্লব বলা যায় না! এটা ছিল বাংলাদেশের উপর পরিকল্পিত সন্ত্রাসবাদী আক্রমণ। যেটা আমেরিকা পরিকল্পনা করেছিল এবং পাকিস্তান থেকে পরিচালিত হয়েছিল। পরে সেটিকে 'ছাত্র আন্দোলন' নাম দেওয়া হয়। আমাকে ক্ষমতা থেকে সরাতে এই হামলার পরিকল্পনা করা হয়েছিল।' তাঁর দাবি, তাঁর সরকারের বিরুদ্ধে যেসব হত্যাকাণ্ডের অভিযোগ তোলা হয়েছিল, সেগুলি পুলিস নয়, বরং সন্ত্রাসীদের কাজ ছিল, যাতে জনমাসনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে তাঁকে দুর্বল করা যায়।
অভিমন্যুর মতো আটকা পড়েছেন শেখ হাসিনা:
