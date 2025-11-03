English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Sheikh Hasina: ট্রাম্পের ইশারায় হাসিনার পতন, CIA আর বাংলাদেশ সেনাপ্রধানের মিলিজুলি চক্রান্তে গণ-অভ্যুত্থান? বিস্ফোরক রিপোর্ট...

Bengladesh Politics: বাংলাদেশের রাজনীতি উত্তাল। গণমাধ্যমের প্রতিবেদন এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় সামরিক অভ্যুত্থানের গুজবের মধ্যে এবার ভয়ঙ্কর রাজনৈতিক ঝড় তুলেছে একটি বই। বইটিতে দাবি করা হয়েছে যে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে বিশ্বাসঘাতকতা করে ক্ষমতা থেকে উৎখাত করেছিলেন তাঁরই আত্মীয় এবং বর্তমান সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান এবং তিনি করেছিলেন 'সিআইএ-র নির্দেশ'।

| Nov 03, 2025, 03:55 PM IST
1/12

শেখ হাসিনা

নীরবতা ভেঙে বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সম্প্রতি এক সাক্ষাত্‍কারে, দেশজুড়ে ছাত্র আন্দোলনের পর ঘটে যাওয়া রাজনৈতিক অস্থিরতা ও ক্ষমতাচ্যুতি নিয়ে প্রথমবারের মতো মুখ খুলছেন। হাসিনা দাবি করেছেন, তাঁকে ক্ষমতা থেকে উৎখাতের জন্য গত বছরের ছাত্র আন্দোলন আসলে একটি 'পরিকল্পিত সন্ত্রাসবাদী হামলা', যার নেপথ্যে ছিল আমেরিকা ও পাকিস্তানের যৌথ ষড়যন্ত্র। 

2/12

শেখ হাসিনা

 হাসিনা বলেন, 'একে কোনভাবেই বিপ্লব বলা যায় না! এটা ছিল বাংলাদেশের উপর পরিকল্পিত সন্ত্রাসবাদী আক্রমণ। যেটা  আমেরিকা পরিকল্পনা করেছিল এবং পাকিস্তান থেকে পরিচালিত হয়েছিল। পরে সেটিকে 'ছাত্র আন্দোলন' নাম দেওয়া হয়। আমাকে ক্ষমতা থেকে সরাতে এই হামলার পরিকল্পনা করা হয়েছিল।'  তাঁর দাবি, তাঁর সরকারের বিরুদ্ধে যেসব হত্যাকাণ্ডের অভিযোগ তোলা হয়েছিল, সেগুলি পুলিস নয়, বরং সন্ত্রাসীদের কাজ ছিল, যাতে জনমাসনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে তাঁকে দুর্বল করা যায়।

3/12

শেখ হাসিনা

কিন্তু বর্তমানে বাংলাদেশের রাজনীতি উত্তাল- দীপ হালদার, জয়দীপ মজুমদার এবং সহিদুল হাসান খোকন রচিত এবং জাগারনট পাবলিশার্স দ্বারা প্রকাশিত 'ইনশাল্লাহ বাংলাদেশ: দ্য স্টোরি অফ অ্যান আনফিনিশড রেভোলিউশন' বইটিকে নিয়ে।   

4/12

শেখ হাসিনা

প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালের উদ্ধৃতি দিয়ে বইটিতে দাবি করা হয়েছে যে শেখ হাসিনার অভ্যুত্থান ছিল 'একটি নিখুঁত সিআইএ পরিকল্পনা'। সেখানে বলা হয়েছে, হাসিনার ঘরের লোকই তাঁর পিঠে ছুরি মেরেছে, আর সে হল সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান।  

5/12

শেখ হাসিনা

বইটিতে আসাদুজ্জামানের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়েছে, 'আমরা বুঝতেও পারিনি যে সিআইএ ওয়াকারকে আটকে রেখেছে। এমনকি আমাদের গোয়েন্দা সংস্থাগুলিও বাংলাদেশের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী হাসিনাকে সতর্ক করতে ব্যর্থ হয়েছে যে সেনাপ্রধানই তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছেন।'

6/12

শেখ হাসিনা

তিনি আরও বলেছেন যে মূলত মার্কিন স্বার্থরক্ষার জন্যই দক্ষিণ এশিয়ার শক্তিশালী নেতাদের - মোদি, শি জিনপিং এবং হাসিনাকে- দুর্বল করাই ছিল আমেরিকার লক্ষ্য। বইটিতে আরও একটি চমকপ্রদ দাবি করা হয়েছে যে এই ষড়যন্ত্রের পিছনে সেন্ট মার্টিন দ্বীপের ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্বও একটি প্রধান কারণ ছিল।

7/12

শেখ হাসিনা

এই দ্বীপটি মায়ানমার সীমান্তের কাছে বঙ্গোপসাগরে অবস্থিত এবং কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়। ক্ষমতা হারানোর আগে, হাসিনা অভিযোগ করেছিলেন, 'আমি যদি এই দ্বীপটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাতে তুলে দিই, তাহলে আমার সরকার টিকে থাকতে পারে, কিন্তু এটি দেশের সার্বভৌমত্বের সঙ্গে আপস করা হবে।'

8/12

অভিমন্যুর মতো আটকা পড়েছেন শেখ হাসিনা:

বইটিতে অভিযোগ করা হয়েছে যে জেনারেল ওয়াকার হাসিনার বিরুদ্ধে উগ্রপন্থী সংগঠন এবং জামাত-ই-ইসলামির সঙ্গে জোট বেঁধেছিলেন। আসাদুজ্জামান বলেন, 'যেমন মহাভারতে অভিমন্যুকে তাঁর নিজের লোকেরা ঘিরে ফেলে হত্যা করেছিল, ঠিক তেমনই ওয়াকার হাসিনাকে উৎখাত করার জন্য ইসলামী শক্তির সঙ্গে জোট গঠন করেছিলেন।'

9/12

শেখ হাসিনা

লেখকদের মতে, এই কথোপকথনটি দিল্লির একটি হোটেলে হয়েছিল, যেখানে আওয়ামী লীগের দুই প্রাক্তন সংসদ সদস্যও উপস্থিত ছিলেন। বইটিতে আরও বলা হয়েছে যে ওয়াকার-উজ-জামান ২০২৪ সালের জুন মাসে সেনাপ্রধানের পদ গ্রহণ করেন এবং ৫ অগাস্ট হাসিনাকে দেশত্যাগ করতে বাধ্য করেন।

10/12

শেখ হাসিনা

প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর মতে, এটি ছিল জেনারেলের 'প্রথম গোপন মিশন। যিনি তাঁকে সেনাপ্রধান হিসেবে নিযুক্ত করেছিলেন তাঁকেই উৎখাত করাই ছিল জেনারেলের মূল লক্ষ্য।

11/12

শেখ হাসিনা

প্রসঙ্গত, বইটি এমন এক সময়ে প্রকাশিত হচ্ছে যখন বাংলাদেশে সেনাবাহিনীর ভূমিকা নিয়ে ইতিমধ্যেই তীব্র বিতর্ক চলছে। 

12/12

শেখ হাসিনা

১১ অক্টোবর, গণমাধ্যমের খবরে বলা হয়েছে যে হাসিনার শাসনকালে বিরোধী দলীয় নেতাদের নিখোঁজের সঙ্গে জড়িত ১৫ জন কর্মকর্তাকে সেনাবাহিনী আটক করেছে। ক্রমবর্ধমান অসন্তোষ ওয়াকারকে সৌদি আরব সফর বাতিল করতে বাধ্য করে।

