Bangladesh Suffer Big Financial Setback: পদ্মাপারে আচমকাই সার্জিক্যাল স্ট্রাইক ভারতের! বিশ্বকাপের ২৮ দিন আগে লিটনদের ব্যাটেই মারল...

Bangladesh Suffer Big Financial Setback: পদ্মাপাড়ে আচমকাই সার্জিক্যাল স্ট্রাইক ভারতের! বিশ্বকাপের ঠিক ২৮ দিন আগে লিটনদের পেটে নয়, ব্যাটেই মারল... অপ্রত্যাশিত অর্থনৈতিক ধাক্কা! পথে বসছেন বাংলাদেশের ক্রিকেটাররা, যে খবরে ঝড় উঠে গেল নেটপাড়ায়...    

| Jan 09, 2026, 06:04 PM IST
1/8

ভারত-বাংলাদেশের সম্পর্ক

India vs Bangladesh

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারত-বাংলাদেশ (India vs Bangladesh) আপাত দৃষ্টিতে দুই 'প্রতিবেশী'! তবে মহম্মদ ইউনূসের অন্তর্বতী সরকার সেই দেশের ক্ষমতায় আসার পর থেকে গঙ্গা-পদ্মা দিয়ে বইছে শত্রুতার চোরা স্রোত।   

2/8

এসজি-র ব্যাটে খেলেন তারকারাই!

Star players use SG bats

অধিনায়ক লিটন দাস-সহ ইয়াসির রাব্বি ও মোমিনুল হকের মতো বাংলাদেশের তারকা ক্রিকেটাররাই এসজি-র ব্যাটে খেলেন। তবে চুক্তি নবায়ন না করারই সিদ্ধান্ত কেদারনাথ আনন্দের হাতে তৈরি ৯৫ বছরের পুরনো মীরাটের সংস্থার।   

3/8

এবার ভয়ে কাঁপছে বাংলাদেশ

Now Bangladesh is trembling with fear

এসজি-র সিদ্ধান্তের কথা খেলোয়াড়দের আনুষ্ঠানিক ভাবে জানানো হয়নি। তবে তাঁদের এজেন্টরা বিষয়টি সম্পর্কে এখনই ইঙ্গিত দিয়েছেন। টেলিকমএশিয়াডটনেট বাংলাদেশের এক ক্রিকেটারকে উদ্ধৃত করে প্রতিবেদনে লিখেছে, 'মনে হচ্ছে আগামী দিনগুলোতে এমনই হতে চলেছে।'   

4/8

বাকিরাও অনুসরণ করবে এসজি-কে

The others will also follow SG

এসজি-র এই বয়কটের পদক্ষেপ বাংলাদেশের ক্রীড়াশিল্পকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে, কারণ অন্যান্য নির্মাতারাও সম্ভবত একই পথ অনুসরণ করবে। খেলোয়াড়দের স্পনসরশিপের সঙ্গে জড়িত এক সূত্র বলেছেন, 'আমার মনে হয়, অন্য নির্মাতারাও আমাদের ক্রিকেটারদের স্পনসর না করার সিদ্ধান্ত নিতে পারে।'

5/8

বিশ্বকাপে বাংলাদেশের সূচি

Bangladesh's schedule in the World Cup

বিশ্বকাপে টুর্নামেন্টের 'সি' গ্রুপে রয়েছে বাংলাদেশ। ৭, ৯ এবং ১৪ ফেব্রুয়ারি যথাক্রমে ওয়েস্ট ইন্ডিজ, ইতালি ও ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে লিটনরা কলকাতায় ম্যাচ খেলবেন। এরপর ১৭ ফেব্রুয়ারি মুম্বইতে নেপালের বিরুদ্ধে টাইগার্সদের গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচ রয়েছে।  

6/8

মুস্তাফিজুর রহমান-কেকেআর

Mustafizur Rahman-KKR Row

বাংলাদেশে হিন্দুদের একেবারে ধরে ধরে টার্গেট করে যে হত্যালীলা চলেছে, তার বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রতিবাদের পরই বিসিসিআইয়ের নিদানে কলকাতা নাইট রাইডার্স, বাংলাদেশি ফাস্টবোলারকে ৯.২ কোটি টাকায় নিয়েও ছেড়ে দেয়।  

7/8

বাংলাদেশের ভারতে বিশ্বকাপ বয়কট

Bangladesh boycotts the World Cup in India

ফিজকে ছাড়ার সিদ্ধান্তে বিসিবি ফুঁসছে। ফলস্বরূপ দুই ক্রিকেটীয় দেশের সম্পর্কের অবনতি। পাশাপাশি বাংলাদেশ আইসিসি-কে চিঠি দিয়ে জানিয়েছে যে, তারা ভারতে বিশ্বকাপ বয়কট করবে। বিকল্প দেশ হিসেবে তারা শ্রীলঙ্কায় খেলতে চেয়েছে নিরাপত্তার কারণ দেখিয়ে।    

8/8

আইসিসি-কে বাংলাদেশের চিঠি

Bangladesh's letter to the ICC

বিসিবি গত ৮ জানুয়ারি আইসিসিকে আনুষ্ঠানিক ভাবে দ্বিতীয় একটি চিঠি পাঠিয়েও ভারত সফর সম্পর্কিত নির্দিষ্ট নিরাপত্তা সমস্যাগুলি তুলে ধরেছে এবং একই সঙ্গে শ্রীলঙ্কায় ভেন্যু পরিবর্তনের অনুরোধটি পুনর্ব্যক্ত করেছে।  

