English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • গ্যালারি
  • Bangladesh Election: আজ বাংলাদেশে মহা-ঈদ... তারেকের ক্ষমতায় আসা কি শুধু সময়ের অপেক্ষা? দাঁড়িপাল্লা না ধানের শিস? গুলি-বোমা-খুন-হামলা-মৃত্যুমিছিল পেরিয়ে ঐতিহাসিক নির্বাচনের সাক্ষী পদ্মাপার...

Bangladesh Election: 'আজ বাংলাদেশে মহা-ঈদ...' তারেকের ক্ষমতায় আসা কি শুধু সময়ের অপেক্ষা? দাঁড়িপাল্লা না ধানের শিস? গুলি-বোমা-খুন-হামলা-মৃত্যুমিছিল পেরিয়ে ঐতিহাসিক নির্বাচনের সাক্ষী পদ্মাপার...

13th Bangladesh Election: আজ বাংলাদেশে ভোট। শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর পদ্মাপারের সিংহাসনে বসবে কে?

| Feb 12, 2026, 11:12 AM IST
1/14

বাংলাদেশের নির্বাচন

বাংলাদেশে তিরিশ বছরের বেশি সময় পর এটা প্রথম নির্বাচন, যেখানে খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনা নেই  

2/14

বাংলাদেশের নির্বাচন

গত নভেম্বরে মহম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকারের জারি করা অধ্যাদেশ অনুযায়ী চারটি বিষয়ের উপর একটি প্রশ্নের ভিত্তিতে হবে গণভোট। 

3/14

বাংলাদেশের নির্বাচন

ফলে প্রত্য়েক ভোটারকে দু'টো করে ভোট দিতে হবে।

4/14

বাংলাদেশের নির্বাচন

বাংলাদেশে তিরিশ বছরের বেশি সময় পর এটা প্রথম নির্বাচন, যেখানে খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনা নেই। খালেদা জিয়ার মৃত্য়ু হয়েছে। আর শেখ হাসিনা দেশছাড়া।  

5/14

বাংলাদেশের নির্বাচন

গত বছরের শেষদিকে বাংলাদেশের ভোটকে প্রহসন বলে অভিযোগ করে, অডিও বার্তায় তীব্র আক্রমণ শানান প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

6/14

বাংলাদেশের নির্বাচন

বাংলাদেশ প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, নির্বাচনের নামে একটা প্রহসন করতে যাচ্ছে। 

7/14

বাংলাদেশের নির্বাচন

আসন: ৩০০টির মধ্যে ২৯৯টিতে ভোট (শেরপুর-৩ স্থগিত)।  

8/14

বাংলাদেশের নির্বাচন

লড়াই: বিএনপির নেতৃত্বাধীন জোট বনাম জামায়াতের নেতৃত্বাধীন ১১ দলীয় জোট (যাতে রয়েছে ছাত্রদের নতুন দল এনসিপি)।  

9/14

বাংলাদেশের নির্বাচন

নিরাপত্তা: ২৪ হাজার ‘স্পর্শকাতর’ কেন্দ্রসহ সারাদেশে সাড়ে ৯ লক্ষ রক্ষী মোতায়েন।  

10/14

বাংলাদেশের নির্বাচন

সংসদ নির্বাচনের (সাদা ব্যালট) পাশাপাশি আজ ‘জুলাই সনদ’ নিয়ে রঙিন ব্যালটে গণভোট হচ্ছে। 

11/14

বাংলাদেশের নির্বাচন

এতে দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট সংসদ, প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ সীমাবদ্ধ করা এবং শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে জনগণের রায় নেওয়া হচ্ছে।  

12/14

বাংলাদেশের নির্বাচন

জনমত সমীক্ষা বলছে, ভোটদানের হার ৬৫ শতাংশের উপরে হলে বিএনপি একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেতে পারে।

13/14

বাংলাদেশের নির্বাচন

অন্যদিকে, ভোট কম পড়লে সুসংগঠিত ক্যাডার ভিত্তিক দল হিসেবে জামায়াতের জয়ের সম্ভাবনা বাড়বে। 

14/14

বাংলাদেশের নির্বাচন

আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধ থাকায় মাঠের লড়াই এখন দুই সাবেক মিত্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। আজ বিকেলের পরই শুরু হবে গণনা।

পরবর্তী
অ্যালবাম

Bharat Bandh 12 Feb: ৩০ কোটির 'ভারত বনধে' স্তব্ধ দেশ! কী কী বন্ধ? কী খোলা? সর্বাত্মক প্রভাব কোথায়? ৬০০ জেলায়...

পরবর্তী অ্যালবাম

Bharat Bandh 12 Feb: ৩০ কোটির &#039;ভারত বনধে&#039; স্তব্ধ দেশ! কী কী বন্ধ? কী খোলা? সর্বাত্মক প্রভাব কোথায়? ৬০০ জেলায়...

Bharat Bandh 12 Feb: ৩০ কোটির 'ভারত বনধে' স্তব্ধ দেশ! কী কী বন্ধ? কী খোলা? সর্বাত্মক প্রভাব কোথায়? ৬০০ জেলায়...

Bharat Bandh 12 Feb: ৩০ কোটির 'ভারত বনধে' স্তব্ধ দেশ! কী কী বন্ধ? কী খোলা? সর্বাত্মক প্রভাব কোথায়? ৬০০ জেলায়... 18
Ajker Rashifal | Horoscope Today: সোনায় বিনিয়োগ সৌভাগ্য আনবে বৃষের, কর্মক্ষেত্র শত্রুদের এড়িয়ে চলতে হবে ধনুকে, পড়ুন আজকের রাশিফল...

Ajker Rashifal | Horoscope Today: সোনায় বিনিয়োগ সৌভাগ্য আনবে বৃষের, কর্মক্ষেত্র শত্রুদের এড়িয়ে চলতে হবে ধনুকে, পড়ুন আজকের রাশিফল...

Ajker Rashifal | Horoscope Today: সোনায় বিনিয়োগ সৌভাগ্য আনবে বৃষের, কর্মক্ষেত্র শত্রুদের এড়িয়ে চলতে হবে ধনুকে, পড়ুন আজকের রাশিফল... 12
Ahmedabad Ahmedabad Plane Crash: বিদেশি তদন্ত সংস্থার গোপন রিপোর্ট ফাঁস! আমদাবাদের ভেঙে পড়া প্লেনের পাইলটই জ্বালানি বন্ধ করে দিয়েছিল...

Ahmedabad Ahmedabad Plane Crash: বিদেশি তদন্ত সংস্থার গোপন রিপোর্ট ফাঁস! আমদাবাদের ভেঙে পড়া প্লেনের পাইলটই জ্বালানি বন্ধ করে দিয়েছিল...

Ahmedabad Ahmedabad Plane Crash: বিদেশি তদন্ত সংস্থার গোপন রিপোর্ট ফাঁস! আমদাবাদের ভেঙে পড়া প্লেনের পাইলটই জ্বালানি বন্ধ করে দিয়েছিল... 16
Bharat Bandh 12 Feb: লক্ষ্মীবারে ভারত বনধ! সামিল ৩০ কোটি... বন্ধ স্কুলও? কলকাতা-সহ সারা রাজ্যে... বিগ আপডেট...

Bharat Bandh 12 Feb: লক্ষ্মীবারে ভারত বনধ! সামিল ৩০ কোটি... বন্ধ স্কুলও? কলকাতা-সহ সারা রাজ্যে... বিগ আপডেট...

Bharat Bandh 12 Feb: লক্ষ্মীবারে ভারত বনধ! সামিল ৩০ কোটি... বন্ধ স্কুলও? কলকাতা-সহ সারা রাজ্যে... বিগ আপডেট... 10