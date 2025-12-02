LPG Price Hike: মধ্যবিত্তর নাভিশ্বাস তুলে আবার বাড়ল রান্নার গ্যাসের দাম! আজ সন্ধ্যে থেকেই লাগু...কত হল LPG?
LPG Price: টানা তিন মাস কমার পর দেশের বাজারে বাড়ল তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাসের (এলপিজি) দাম (LPG Price Hike)। ডিসেম্বর মাসের জন্য ১২ কেজি সিলিন্ডারের দাম ৩৮ টাকা বাড়িয়ে ১ হাজার ২৫৩ টাকা নির্ধারণ করেছে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (বিইআরসি)।মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৬টা থেকে নতুন এই দর কার্যকর হবে।
