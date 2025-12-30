English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • Khaleda Zia Networth: বাংলাদেশের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার কত সম্পত্তি? জানলে চমকে যাবেন...

| Dec 30, 2025, 12:59 PM IST
1/9

বেগম খালেদা জিয়া

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মঙ্গলবার ভোরে অবসান হয়েছে বাংলাদেশের রাজনীতির এক বর্ণময় অধ্যায়ের। ঢাকার এভারকেয়ার হাসপাতালে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন বিএনপি চেয়ারপারসন তথা প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। ১৯৪৫ সালে অবিভক্ত ভারতের জলপাইগুড়িতে জন্ম নেওয়া এই নেত্রী বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিজের নাম খোদাই করে গিয়েছেন।

2/9

খালেদা জিয়ার রাজনৈতিক সফর

১৯৫৯ সালে জিয়াউর রহমানের সঙ্গে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন তিনি। ১৯৮১ সালে স্বামী জিয়াউর রহমানের হত্যাকাণ্ডের পর ঘরোয়া বধূ থেকে রাজনীতির ময়দানে পা রাখেন খালেদা জিয়া। ১৯৮৪ সালে ধরেন বিএনপির হাল। ১৯৯১ সালে তাঁর নেতৃত্বেই একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় আসে বিএনপি। এরপর ১৯৯১-৯৬ এবং ২০০১-২০০৬ পর্যন্ত তিনি প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব সামলান।  

3/9

খালেদা জিয়ার সম্পত্তি

সাধারণ মানুষের মনে কৌতূহল থাকে এই বর্ষীয়ান নেত্রীর মোট সম্পত্তির পরিমাণ নিয়ে। যদিও তাঁর মোট নিট সম্পত্তির (Net Worth) কোনো সুনির্দিষ্ট পরিসংখ্যান জনসমক্ষে নেই, তবে ২০১৮ সালের নির্বাচনী হলফনামা অনুযায়ী তাঁর আর্থিক অবস্থার একটি চিত্র পাওয়া যায়। 

4/9

খালেদা জিয়ার বার্ষিক আয়

সাত বছর আগের ওই তথ্য অনুযায়ী, খালেদা জিয়ার বার্ষিক আয় ছিল প্রায় ১.৫২ কোটি টাকা (বাংলাদেশি টাকা)।

5/9

খালেদা জিয়ার আয়ের উৎস

আয়ের একটি বড় অংশ (প্রায় ৬৭ লক্ষ টকা) আসত তাঁর বাড়ি, অ্যাপার্টমেন্ট বা দোকানের ভাড়া থেকে। বাকি ৮৫ লক্ষ টাকা আসত শেয়ার বাজার, সেভিংস সার্টিফিকেট বা ব্যাঙ্কের আমানত থেকে।

6/9

খালেদা জিয়ার নগদ ও ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স

২০১৮ সালে তাঁর হাতে নগদে ছিল মাত্র ৫০,৩০০ টাকা। তবে ব্যাঙ্ক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে তাঁর জমানো টাকার পরিমাণ ছিল প্রায় ৪.৭৭ কোটি টাকা।

7/9

খালেদা জিয়ার স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি

হলফনামায় তাঁর গাড়ির দাম দেখানো হয়েছিল ৪৮.৬৫ লক্ষ টাকা। আসবাবপত্র ও ইলেকট্রনিক সামগ্রীর মূল্য ছিল প্রায় ৭.৬ লক্ষ টাকা। এছাড়া তাঁর নামে অল্প পরিমাণ অকৃষি জমিও ছিল।

8/9

খালেদা জিয়ার ঋণ বা দেনা

সে সময় বাড়িভাড়া বাবদ তাঁর প্রায় ১.৫৮ কোটি টাকার দেনা ছিল বলেও জানা যায়।

9/9

খালেদা জিয়ার প্রয়াণ

প্রসঙ্গত, ২০১৮ সাল থেকেই তিনি দুর্নীতির মামলায় সাজাপ্রাপ্ত হয়ে কারাবন্দি ছিলেন। পরে গুরুতর অসুস্থতার কারণে বিশেষ ব্যবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন তিনি। গত কয়েক দিন ধরে তাঁর শারীরিক অবস্থার চরম অবনতি হলে তাঁকে সিসিইউ-তে রাখা হয়। মঙ্গলবার সকাল ৬টায় চিকিৎসকদের সব চেষ্টা ব্যর্থ করে চিরনিদ্রায় আচ্ছন্ন হন তিনি।

