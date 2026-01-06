Mohammed Yunus's Bengal Connections: বাংলাদেশের কলঙ্কিত নোবেলজয়ী বর্ধমানের জামাই! ইউনূসের বর্তমান চেহারায় লস্করদীঘিতে অবিশ্বাসী আতঙ্ক... শুধুই আকুতি...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Mohammed Yunus: অশান্ত বাংলাদেশের অন্তবর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসাবে ড. মহম্মদ ইউনূসের শ্বশুরবাড়ি বর্ধমানের লস্করদিঘী পশ্চিমপাড়ে। বর্তমান বাংলাদেশের যে অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি তাকে সামাল দিতে গিয়ে কতটা আতঙ্কে নোবেলজয়ী মুহাম্মদ ইউনূসের শ্বশুরবাড়ির লোকজন? পূর্ব বর্ধমান জেলার লস্করদিঘী এলাকার বাসিন্দা থেকে খোদ মহম্মদ ইউনূসের ছোট শ্যালক আসফাক হোসেন ওরফে বাবু মিঞা জানালেন যে, তাঁরা চান ভারত-বাংলাদেশের সম্পর্ক আগের মতোই ভাল হয়ে যাক। 

| Jan 06, 2026, 03:56 PM IST
ইউনূস সাহেব বাংলাদেশে শান্তি ফিরিয়ে আনুক। তাঁরা চান এরই পাশাপাশি তিনি আবার ঘুরে যান তাঁর শ্বশুরবাড়ি। লস্করদিঘীর বাড়িতে বসে বাবু মিঞা জানিয়েছেন, এখনকার বাংলাদেশ দেখে তাঁরা আতঙ্কিত। আমরা চাই উনি ভালো কাজ করুন এবং ভারতের সঙ্গে সম্পর্কের আরও উন্নত হোক। তিনি জানিয়েছেন, বাংলাদেশের ভিসা নিয়ে একটা জটিলতা রয়েছে।

বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূসের পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমানে অবস্থিত শ্বশুরবাড়ির সদস্যরা ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের উন্নতির আশা প্রকাশ করেছেন।  

 দুই প্রতিবেশী দেশের মধ্যে বাড়তে থাকা উত্তেজনার মাঝে তাঁরা রাজনীতি নিয়ে মন্তব্য এড়িয়ে গেলেও সম্পর্কের বরফ গলার অপেক্ষায় আছেন ইউনূসের শ্বশুরবাড়ির লোকজন।

সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ইউনূসের শ্যালক আশফাক হোসেন বলেন, তিনি ‘দোয়া’ করছেন— 'ভারত ও বাংলাদেশের সম্পর্ক যেন আবার আগের মতো ভালো হয়ে যায়।'  

বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে আশফাক হোসেন জোর দিয়ে বলেন যে, এই দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর মতে: 'ভারত ও বাংলাদেশের বন্ধন অত্যন্ত বিশেষ।" 'সাময়িকভাবে কিছু সমস্যা হতে পারে, কিন্তু সব ঠিক হয়ে যাবে। আমার কথা মিলিয়ে নেবেন।'

ইউনূসের স্ত্রী আফরোজি ইউনুস (বিয়ের আগে বেগম) বর্ধমানের যে লস্করদিঘিতে বেড়ে উঠেছেন, সেখানকার বাসিন্দারা জানান যে ইউনূসের শ্বশুরবাড়ির লোকজন  ঢাকা ও দিল্লির পরিস্থিতির ওপর কড়া নজর রাখছে। তবে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন প্রশাসন নিয়ে নানা আলোচনার কারণে তাঁরা বর্তমানে খোলামেলা কথা বলতে চাইছেন না।  

আশফাক হোসেন ২০০৬ সালে ইউনূসের নোবেল জয়ের পর বর্ধমানে আসার স্মৃতিচারণ করে বলেন, 'তখন আমাদের মা বেঁচে ছিলেন। তিনি অনেক পদের মাছ রান্না করেছিলেন এবং ইউনূস ভাই তা খুব তৃপ্তি সহকারে খেয়েছিলেন। অনেক আত্মীয়-স্বজন তাঁকে ও আমার বোনকে অভিনন্দন জানাতে এসেছিলেন।'  

তিনি আত্মবিশ্বাসের সাথে জানান যে, বাংলাদেশে শান্তি ফেরাতে ইউনূস বড় ভূমিকা পালন করবেন। এছাড়া দুই দেশের মধ্যে স্বাভাবিক অর্থনৈতিক যোগাযোগ পুনরুদ্ধারের প্রয়োজনীয়তাও উল্লেখ করেন তিনি।  

বাংলাদেশে হিন্দু সংখ্যালঘুদের ওপর হামলার অভিযোগ সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে আশফাক হোসেন নীরব হয়ে যান। পরবর্তীতে স্বাস্থ্যগত কারণ দেখিয়ে তিনি কথা বলা বন্ধ করে দেন। তিনি জানান, 'এত মানসিক চাপ নেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। ঢাকার আমার বোনও (আফরোজি) অসুস্থ। অনেকদিন কথা হয়নি, তিনি এখন কথা বলতে পারছেন না।'  

ইউনুসের ভাগ্নে মোহাম্মদ কলিমুদ্দিনও বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন, তবে আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে পরিস্থিতি দ্রুত স্বাভাবিক হবে।  

