Mohammed Yunus's Bengal Connections: বাংলাদেশের কলঙ্কিত নোবেলজয়ী বর্ধমানের জামাই! ইউনূসের বর্তমান চেহারায় লস্করদীঘিতে অবিশ্বাসী আতঙ্ক... শুধুই আকুতি...

Mohammed Yunus's Bengal Connections: বাংলাদেশের কলঙ্কিত নোবেলজয়ী বর্ধমানের জামাই! ইউনূসের বর্তমান চেহারায় লস্করদীঘিতে অবিশ্বাসী আতঙ্ক... শুধুই আকুতি...
Mohammed Yunus: অশান্ত বাংলাদেশের অন্তবর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসাবে ড. মহম্মদ ইউনূসের শ্বশুরবাড়ি বর্ধমানের লস্করদিঘী পশ্চিমপাড়ে। বর্তমান বাংলাদেশের যে অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি তাকে সামাল দিতে গিয়ে কতটা আতঙ্কে নোবেলজয়ী মুহাম্মদ ইউনূসের শ্বশুরবাড়ির লোকজন? পূর্ব বর্ধমান জেলার লস্করদিঘী এলাকার বাসিন্দা থেকে খোদ মহম্মদ ইউনূসের ছোট শ্যালক আসফাক হোসেন ওরফে বাবু মিঞা জানালেন যে, তাঁরা চান ভারত-বাংলাদেশের সম্পর্ক আগের মতোই ভাল হয়ে যাক।
ইউনূস সাহেব বাংলাদেশে শান্তি ফিরিয়ে আনুক। তাঁরা চান এরই পাশাপাশি তিনি আবার ঘুরে যান তাঁর শ্বশুরবাড়ি। লস্করদিঘীর বাড়িতে বসে বাবু মিঞা জানিয়েছেন, এখনকার বাংলাদেশ দেখে তাঁরা আতঙ্কিত। আমরা চাই উনি ভালো কাজ করুন এবং ভারতের সঙ্গে সম্পর্কের আরও উন্নত হোক। তিনি জানিয়েছেন, বাংলাদেশের ভিসা নিয়ে একটা জটিলতা রয়েছে।
