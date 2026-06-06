/LPG Price Fall: মধ্যবিত্তের হেঁশেলে বিরাট স্বস্তি: একধাক্কায় কমে গেল LPG গ্যাসের দাম, নতুন মূল্য কত হল?

Bangladesh LPG Price massive fall: নিত্যপণ্যের ঊর্ধ্বগতির বাজারে মধ্যবিত্ত ও সাধারণ মানুষের রান্নাঘরে বড়সড় স্বস্তির খবর এলো। বেসরকারি খাতের তরল পেট্রোলিয়াম গ্যাসের (এলপিজি) দাম একধাক্কায় অনেকটাই কমানো হয়েছে
বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনের (বিইআরসি) নতুন ঘোষণা অনুযায়ী, এবার প্রতি কেজি এলপিজির দাম ৪ টাকা ৬০ পয়সা কমেছে। এর ফলে বাজারে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত ১২ কেজি এলপিজি সিলিন্ডারের দাম কমেছে একবারে ৫৫ টাকা।
নিত্যদিনের রান্নার খরচ কমে আসায় জুন মাসের এই মূল্য পতন সাধারণ মানুষের মুখে হাসি। ঘোষিত এই নতুন দাম মঙ্গলবার সন্ধ্যা ছটা থেকেই দেশজুড়ে কার্যকর করা হয়েছে।
বিক্রেতারা বিভিন্ন অজুহাতে সরকার নির্ধারিত দামের চেয়ে বেশি টাকা হাতিয়ে নেন। তাই এই আন্তর্জাতিক বাজারের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ স্বস্তির দাম যেন সাধারণ মানুষ প্রকৃত অর্থেই পান, তার জন্য বাজার মনিটরিং ব্যবস্থা আরও জোরদার করার দাবি জানিয়েছেন সাধারণ ভোক্তারা।
বিইআরসি প্রতি মাসে নিয়ম মেনে দাম নির্ধারণ করলেও সাধারণ মানুষের অভিযোগ, মাঠপর্যায়ে বা খুচরো বাজারে অনেক সময়ই এই নির্ধারিত সরকারি মূল্যে এলপিজি সিলিন্ডার বিক্রি হয় না।
এর সঙ্গে আমদানিকারক কোম্পানিগুলোর চালান (ইনভয়েস) মূল্যের গড় এবং পুরো মাসের ডলারের বিনিময় হার হিসাব করে প্রতি মাসের শুরুতে এই দাম পুনর্নির্ধারণ করা হয়।
আন্তর্জাতিক বাজারের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ওপার বাংলায় ২০২১ সালের এপ্রিল মাস থেকে প্রতি মাসেই এলপিজির দাম নির্ধারণ করে আসছে বিইআরসি। এলপিজি তৈরির মূল দুটি উপাদান-- প্রোপেন ও বিউটেন, যা বাংলাদেশ বিভিন্ন দেশ থেকে আমদানি করে থাকে।
অটো গ্যাসের এই মূল্য হ্রাসের ফলে গণপরিবহন ও অটো ভাড়া কিছুটা কমতে পারে বলে আশা করছেন ওয়াকিবহাল মহল।
অন্যদিকে, যানবাহনে ব্যবহৃত এলপিজির (অটো গ্যাস) দামেও বড় পতন দেখা গেছে। প্রতি লিটার অটো গ্যাসের দাম আগের ৮৯ টাকা ৫০ পয়সা থেকে ২ টাকা ৫৭ পয়সা কমিয়ে নতুন রেট নির্ধারণ করা হয়েছে ৮৬ টাকা ৯৩ পয়সা (কোনো কোনো সূত্রে যা ৮৩ টাকা ৯৩ পয়সা হিসেবেও উল্লেখ করা হয়েছে)।
বেসরকারি খাতের এলপিজির দাম কমলেও সরকারি কোম্পানির সরবরাহ করা সাড়ে ১২ কেজি সিলিন্ডারের দাম পূর্বের মতো ৮২৫ টাকাই অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে।
গৃহস্থালির কাজে ১২ কেজি এলপিজি সিলিন্ডারের ব্যবহার সবচেয়ে বেশি। বিইআরসির তথ্য অনুযায়ী, গত এপ্রিল মাসে দুই দফায় এলপিজির দাম বাড়ানো হয়েছিল।
প্রথমে ২ এপ্রিল ১২ কেজি সিলিন্ডারের দাম বাড়িয়ে ১,৭২৮ টাকা করা হয় এবং পরবর্তীতে ১৯ এপ্রিল তা আরও বৃদ্ধি পেয়ে ১,৯৪০ টাকায় পৌঁছায়। মে মাসে এই দাম অপরিবর্তিত রাখা হয়েছিল।
তবে চলতি জুন মাসে এসে বড়সড় সংশোধনের পর ১,৯৪০ টাকা থেকে ৫৫ টাকা কমিয়ে ১২ কেজি সিলিন্ডারের নতুন দাম নির্ধারণ করা হয়েছে ১,৮৮৫ টাকা।
এই কেজি প্রতি দরের ওপর ভিত্তি করেই বাজারে প্রাপ্ত বিভিন্ন আকারের (যেমন- সাড়ে ৫ কেজি, ১৫ কেজি, ৩০ কেজি বা ৪৫ কেজি) বেসরকারি সিলিন্ডারের খুচরো মূল্য নির্ধারিত হবে।
অপরিবর্তিত সরকারি এলপিজি ও কমলো অটো গ্যাসের দাম