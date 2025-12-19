English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Bangladesh Violence: পিটিয়ে গাছে বেঁধে জ্যান্ত জ্বালাল বর্বরের দল! অশান্ত বাংলাদেশে হিন্দু যুবককে চরম নৃশংস খুন! হাইকমিশন অফিসে হামলা, ভারতের বিরুদ্ধে 'যুদ্ধ ঘোষণা'...

Bangladesh Violence: সংখ্যালঘু এক হিন্দু যুবককে নৃশংস খুনের বীভৎসতায় শিউরে উঠছে গোটা বিশ্ব।

| Dec 19, 2025, 12:25 PM IST
1/10

জ্বলছে বাংলাদেশ, নৃশংস খুন সংখ্যালঘু হিন্দু যুবক

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: জ্বলছে বাংলাদেশ। ভারত বিরোধী ছাত্রনেতা ওসমান হাদির মৃত্যুতে ফের অশান্ত বাংলাদেশ। জঙ্গি হামলা বাংলাদেশে ভারতীয় দূতাবাসে। নৃশংস খুন সংখ্যালঘু হিন্দু যুবক। ভারতের বিরুদ্ধে রীতিমতো যুদ্ধ ঘোষণা।

2/10

জ্বলছে বাংলাদেশ, নৃশংস খুন সংখ্যালঘু হিন্দু যুবক

বৃহস্পতিবার রাতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয় বাংলাদেশের প্রথম আলো, ডেইলি স্টার, কালের কণ্ঠ সংবাদপত্রের অফিসে। আটকে পড়েন সাংবাদিকরা। প্রায় ৩০ জন সাংবাদিককে উদ্ধার করা হয়।

3/10

জ্বলছে বাংলাদেশ, নৃশংস খুন সংখ্যালঘু হিন্দু যুবক

ওদিকে ময়মনসিংহতে আওয়ামী লীগ সমর্থক সংখ্যালঘু এক হিন্দু যুবককে গাছে বেঁধে জ্যান্ত জ্বালিয়ে দিয়েছে হামলাকারীরা। মৃতের নাম দীপু দাস। চরম নৃশংসভাবে খুন  করা হয়েছে দীপু দাসকে। 

4/10

জ্বলছে বাংলাদেশ, নৃশংস খুন সংখ্যালঘু হিন্দু যুবক

জানা গিয়েছে, দীপু দাসকে প্রথমে পিটিয়ে খুন করা হয়। তারপর মৃতদেহ গাছে বেঁধে স্লোগান দিতে দিতে আগুনে পোড়ানো হয়। এরপর রাস্তায় টেনে নিয়ে গিয়ে আবার আগুন ধরানো হয়।

5/10

জ্বলছে বাংলাদেশ, নৃশংস খুন সংখ্যালঘু হিন্দু যুবক

'নায়ারে তাকবির, আল্লাহ আকবর' স্লোগান দিয়ে চট্টগ্রামে ভারতীয় হাই কমিশন অফিসে জঙ্গি হামলার ঘটনা ঘটেছে! ভারতের বিরুদ্ধে রীতিমতো যুদ্ধ ঘোষণার ডাক দিয়েছে এনসিপি নেতা সার্জিস আলম।  

6/10

জ্বলছে বাংলাদেশ, নৃশংস খুন সংখ্যালঘু হিন্দু যুবক

ভাঙচুর চালানো হয়েছে শিশুদের বিদ্যালয় ও সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র ছায়ানটেও। আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে তবলা, হারমোনিয়াম। ভাঙচুর ধানমন্ডি ৩২-এও।

7/10

জ্বলছে বাংলাদেশ, নৃশংস খুন সংখ্যালঘু হিন্দু যুবক

খুলনাতেও এক সাংবাদিককে গুলি করে খুন করার খবর মিলেছে। খুলনার ডুমুরিয়ায় ইমদাদুল হক মিলন নামের এক সংবাদিককে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। গুলিবিদ্ধ আরও একজন। 

8/10

জ্বলছে বাংলাদেশ, নৃশংস খুন সংখ্যালঘু হিন্দু যুবক

বান্দারবানে মুক্তিযোদ্ধাদের বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে বিক্ষোভকারীরা। 

9/10

জ্বলছে বাংলাদেশ, নৃশংস খুন সংখ্যালঘু হিন্দু যুবক

বঙ্গবন্ধু হলের নামের ফলকে ওসমান হাদি হল ব্যানার টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছে। 

10/10

জ্বলছে বাংলাদেশ, নৃশংস খুন সংখ্যালঘু হিন্দু যুবক

রাজশাহীতে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে আওয়ামী লীগের অফিস। এককথায় জ্বলছে বদলের বাংলাদেশ, ইউনূসের বাংলাদেশ।

