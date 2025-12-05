English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

Khaleda Zia Health Update: আরও সংকটে খালেদা জিয়া! সম্ভব হল না লন্ডন নিয়ে যাওয়া , ঢাকায় পৌঁছেই হাসপাতালে ছুটলেন পুত্রবধূ...

Khaleda Zia: বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়াকে ঘিরে বাড়ছে উদ্বেগ। ঢাকার হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে লড়ছেন তিনি। তাঁকে দেখতে ঢাকায় পুত্রবধূ ডাক্তার জুবাইদা রহমান। আজ শুক্রবারই তাঁর লন্ডন যাওয়ার কথা ছিল তবে সেই যাত্রা পিছিয়ে গেল রবিবারে। 

| Dec 05, 2025, 12:06 PM IST
1/10

খালেদা জিয়ার হেলথ আপডেট

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: শারীরিক অবস্থা সংকটজনক হওয়ায় বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী তথা বিএনপি চেয়ারপার্সন খালেদা জিয়াকে চিকিৎসার জন্য দ্রুত লন্ডনে নিয়ে যাওয়ার তোড়জোড় শুরু হয়।   

2/10

খালেদা জিয়ার হেলথ আপডেট

এই প্রক্রিয়ার তত্ত্বাবধান করতে শুক্রবার ঢাকায় পৌঁছেছেন তাঁর পুত্রবধূ, বিএনপি’র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের স্ত্রী, ডাক্তার জুবাইদা রহমান।  

3/10

খালেদা জিয়ার হেলথ আপডেট

সূত্রের খবর, আজ বেলা ১১টা ৫৩ মিনিটে তিনি ঢাকার এভারকেয়ার হাসপাতালে শাশুড়ি খালেদা জিয়াকে দেখতে যান। সেই কারণেই এভারকেয়ার হাসপাতাল চত্বরে নিরাপত্তা ব্যবস্থা বিশেষভাবে জোরদার করা হয়।  

4/10

খালেদা জিয়ার হেলথ আপডেট

ডাঃ জুবাইদা রহমান বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের একটি ফ্লাইটে শুক্রবার সকাল ১০টা ৪৫ মিনিটে ঢাকার শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করেন। শাশুড়ির অসুস্থতা এবং তাঁর বিদেশে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতিই জুবাইদা রহমানের এই সফরের মূল কারণ।  

5/10

খালেদা জিয়ার হেলথ আপডেট

তবে খালেদা জিয়ার লন্ডন যাত্রার প্রক্রিয়া অবশ্য কিছুটা পিছিয়ে গিয়েছে। মূলত, কাতারের আমীরের পাঠানো একটি এয়ার অ্যাম্বুলেন্স কারিগরি ত্রুটির কারণে আজ শুক্রবার তা ঢাকায় পৌঁছতে পারেনি।   

6/10

খালেদা জিয়ার হেলথ আপডেট

বিএনপি’র মিডিয়া সেলের পক্ষ থেকে আজ সকালে জানানো হয়, দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানিয়েছেন, এয়ার অ্যাম্বুলেন্সটি সব স্বাভাবিক থাকলে সম্ভবত আগামীকাল শনিবার এসে পৌঁছাতে পারে।   

7/10

খালেদা জিয়ার হেলথ আপডেট

মির্জা ফখরুল আরও বলেন, "ম্যাডামের শারীরিক অবস্থা যদি যাত্রার জন্য উপযুক্ত থাকে এবং মেডিক্যাল বোর্ড সবুজ সংকেত দিলে, তাহলে ইনশা আল্লাহ ৭ তারিখ (রবিবার) তিনি লন্ডনের উদ্দেশে রওনা দেবেন।"  

8/10

খালেদা জিয়ার হেলথ আপডেট

দীর্ঘ তেরো দিন ধরে ঢাকার এভারকেয়ার হাসপাতালেই চিকিৎসাধীন রয়েছেন বিএনপি চেয়ারপার্সন। অধ্যাপক শাহাবুদ্দিন তালুকদারের নেতৃত্বে দেশি-বিদেশি বিশেষজ্ঞদের নিয়েগঠিত একটি মেডিক্যাল বোর্ডের অধীনে তাঁর চিকিৎসা চলছে। হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, খালেদা জিয়ার ফুসফুসের সংক্রমণজনিত জটিলতা এবং হৃদ্‌যন্ত্রের সমস্যা কিছুটা উন্নতি হলেও বাকি সমস্যাগুলি অনেকটাই অপরিবর্তিত রয়েছে।  

9/10

খালেদা জিয়ার হেলথ আপডেট

গত ২৩ নভেম্বর রাতে শ্বাসকষ্ট দেখা দেওয়ায় তাঁকে ঢাকার এভারকেয়ার হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরীক্ষায় ফুসফুসে সংক্রমণ ধরা পড়লে তাঁকে এসডিইউ থেকে সিসিইউতে স্থানান্তরিত করা হয়।  

10/10

খালেদা জিয়ার হেলথ আপডেট

এদিকে, খালেদা জিয়ার দ্রুত আরোগ্য কামনায় আজ জুমা নামাজের পর বাংলাদেশজুড়ে মসজিদগুলিতে বিশেষ প্রার্থনার আয়োজন করেছে তাঁর দল বিএনপি। এছাড়াও, অন্যান্য ধর্মীয় উপাসনালয়—মন্দির, গির্জা, প্যাগোডাতেও নিজ নিজ ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে প্রার্থনার অনুরোধ জানিয়েছে বিএনপি। 

পরবর্তী
অ্যালবাম

Repo Rate: রেপো রেট কমাল RBI! মধ্যবিত্তদের স্বস্তি দিয়ে মাসে ৪০০০ টাকা পর্যন্ত কমবে গৃহঋণে EMI...বুঝে নিন পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসেব...

পরবর্তী অ্যালবাম

Repo Rate: রেপো রেট কমাল RBI! মধ্যবিত্তদের স্বস্তি দিয়ে মাসে ৪০০০ টাকা পর্যন্ত কমবে গৃহঋণে EMI...বুঝে নিন পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসেব...

Repo Rate: রেপো রেট কমাল RBI! মধ্যবিত্তদের স্বস্তি দিয়ে মাসে ৪০০০ টাকা পর্যন্ত কমবে গৃহঋণে EMI...বুঝে নিন পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসেব...

Repo Rate: রেপো রেট কমাল RBI! মধ্যবিত্তদের স্বস্তি দিয়ে মাসে ৪০০০ টাকা পর্যন্ত কমবে গৃহঋণে EMI...বুঝে নিন পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসেব... 11
Horoscope Today: বৃষের বন্ধুবিচ্ছেদ, মিথুনের ক্ষতি, কন্যার ব্যর্থতা! দেখে নিন, আজ কোন রাশির ভাগ্যে কী আছে...

Horoscope Today: বৃষের বন্ধুবিচ্ছেদ, মিথুনের ক্ষতি, কন্যার ব্যর্থতা! দেখে নিন, আজ কোন রাশির ভাগ্যে কী আছে...

Horoscope Today: বৃষের বন্ধুবিচ্ছেদ, মিথুনের ক্ষতি, কন্যার ব্যর্থতা! দেখে নিন, আজ কোন রাশির ভাগ্যে কী আছে... 12
Putin Visits India: Royal Menu Pics: ভারতে সম্রাটের মতো আতিথ্যে পুতিন! আজ রাতে রুশ প্রেসিডেন্টের মেনু আর পাতে কী পড়ছে, জানেন?

Putin Visits India: Royal Menu Pics: ভারতে সম্রাটের মতো আতিথ্যে পুতিন! আজ রাতে রুশ প্রেসিডেন্টের মেনু আর পাতে কী পড়ছে, জানেন?

Putin Visits India: Royal Menu Pics: ভারতে সম্রাটের মতো আতিথ্যে পুতিন! আজ রাতে রুশ প্রেসিডেন্টের মেনু আর পাতে কী পড়ছে, জানেন? 10
Sauraseni Maitra Break Up: &#039;এই শীতে আর বয়ফ্রেন্ডের...&#039;, নিখিলের সঙ্গে সম্পর্কে ভাঙন সৌরসেনীর?

Sauraseni Maitra Break Up: 'এই শীতে আর বয়ফ্রেন্ডের...', নিখিলের সঙ্গে সম্পর্কে ভাঙন সৌরসেনীর?

Sauraseni Maitra Break Up: 'এই শীতে আর বয়ফ্রেন্ডের...', নিখিলের সঙ্গে সম্পর্কে ভাঙন সৌরসেনীর? 10