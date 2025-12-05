Khaleda Zia Health Update: আরও সংকটে খালেদা জিয়া! সম্ভব হল না লন্ডন নিয়ে যাওয়া , ঢাকায় পৌঁছেই হাসপাতালে ছুটলেন পুত্রবধূ...

Khaleda Zia Health Update: আরও সংকটে খালেদা জিয়া! সম্ভব হল না লন্ডন নিয়ে যাওয়া , ঢাকায় পৌঁছেই হাসপাতালে ছুটলেন পুত্রবধূ...
Khaleda Zia: বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়াকে ঘিরে বাড়ছে উদ্বেগ। ঢাকার হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে লড়ছেন তিনি। তাঁকে দেখতে ঢাকায় পুত্রবধূ ডাক্তার জুবাইদা রহমান। আজ শুক্রবারই তাঁর লন্ডন যাওয়ার কথা ছিল তবে সেই যাত্রা পিছিয়ে গেল রবিবারে।
দীর্ঘ তেরো দিন ধরে ঢাকার এভারকেয়ার হাসপাতালেই চিকিৎসাধীন রয়েছেন বিএনপি চেয়ারপার্সন। অধ্যাপক শাহাবুদ্দিন তালুকদারের নেতৃত্বে দেশি-বিদেশি বিশেষজ্ঞদের নিয়েগঠিত একটি মেডিক্যাল বোর্ডের অধীনে তাঁর চিকিৎসা চলছে। হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, খালেদা জিয়ার ফুসফুসের সংক্রমণজনিত জটিলতা এবং হৃদ্যন্ত্রের সমস্যা কিছুটা উন্নতি হলেও বাকি সমস্যাগুলি অনেকটাই অপরিবর্তিত রয়েছে।
