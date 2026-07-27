/অগস্টে মাসের অর্ধেক দিনই বন্ধ থাকবে ব্যাংক! দেখে নিন কবে কবে ছুটি, কোন পরিষেবায় ছাড়

অগস্টে ব্যাংকে যাবেন ভাবছেন? আগে ছুটির তালিকা দেখে তবে যান। কেননা, অগাস্টে কিন্তু পরপর ছুটি।
কেন এতগুলি দিন ব্যাংক বন্ধ থাকবে? কিছু ছুটি তো আছেই। তার তালিকা পরে আসছে। তবে এর সঙ্গে আছে সমস্ত রবিবার, সমস্ত দ্বিতীয় ও চতুর্থ শনিবার।
এছাড়া রয়েছে ১৫ অগাস্ট স্বাধীনতা দিবস। এবং রাজ্য়ভিত্তিক কিছু নির্দিষ্ট ছুটিও আছে। এছাড়াও রাজ্যভিত্তিক ভাবে রয়েছে হরিয়ালি তিজ, নাগ পঞ্চমী, পারসিদের নববর্ষ, ইদ-ই-মিলাদ ইত্যাদির ছুটিও।
২ অগাস্ট রবিবার, ৮ অগাস্ট সেকেন্ড স্যাটারডে, ৯ অগাস্ট রবিবার, ১৫ অগাস্ট স্বাধীনতা দিবস, ১৬ অগাস্ট রবিবার, ২২ অগাস্ট চতুর্থ শনিবার, ২৩ অগাস্ট রবিবার।
তবে, আপনি যে রাজ্যে বাস করছেন, সেই রাজ্যের নির্দিষ্ট কিছু ছুটি থাকবে। তা অন্য রাজ্যের সঙ্গে না-ও মিলতে পারে। ফলে, ব্যাংকে যাওয়ার আগে সেই ছুটির তালিকায় একবার চোখ বুলিয়ে নেওয়াই ভালো।
তবে, এই দিনগুলিতে ব্যাংক বন্ধ থাকলেও কিছু কিছু সার্ভিস পেতে গ্রাহকদের কোনও অসুবিধা হবে না। যেমন, মিলবে ইউপিআই পেমেন্টের সুবিধা, ইন্টারনেট ব্যাংকিংয়ের সুবিধা, মোবাইল ব্যাংকিং, এটিএম ক্যাশ উইথড্রল, অনলাইন ফান্ড ট্রান্সফার।