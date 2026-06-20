/কাজ থাকলে তাড়াতাড়ি সেরে নিন! টানা তিনদিন বন্ধ থাকবে ব্যাংক, কবে থেকে জানুন

Bank Holidays Next Week: আগামী সপ্তাহে ভারতের সরকারি ও বেসরকারি ব্যাংকগুলো টানা তিন দিন পর্যন্ত বন্ধ থাকতে পারে। এই ছুটির সময়কাল ২২ জুন থেকে ২৮ জুনের মধ্যে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: টানা তিন দিন বন্ধ থাকতে পারে ব্যাংক। ২২ জুন থেকে ২৮ জুনের মধ্যে তিন দিন বন্ধ থাকবে দেশের সরকারি ও বেসরকারি ব্যাংকগুলো।
মূলত ২৬ জুন, শুক্রবার মহররম। মাসের চতুর্থ শনিবার এবং রবিবারের সাপ্তাহিক ছুটির কারণে ব্যাংক বন্ধ থাকবে। তবে এই ছুটি সব রাজ্যে একসঙ্গে প্রযোজ্য নয়।
রাজ্য এবং অঞ্চল অনুযায়ী ছুটির দিন আলাদা হতে পারে। তাই ব্যাংকের কোনো জরুরি কাজ থাকলে আগেভাগেই তা সেরে নেওয়া ভালো।
আগামী ২৬ জুন, শুক্রবার মহরর। এই উপলক্ষে দেশের অনেকগুলো বড় শহরে ব্যাংকের শাখা বন্ধ থাকবে। কলকাতা, আগরতলা, আইজল, বেঙ্গালুরু, ভোপাল এবং চেন্নাইয়ের ব্যাংকগুলো এই তালিকায় রয়েছে।
এছাড়া হায়দরাবাদ, জম্মু, কানপুর, লক্ষ্ণৌ, মুম্বই, নাগপুর, দিল্লি, পটনা, রায়পুর, রাঁচি, শ্রীনগর এবং বিজয়ওয়াড়াতেও ওই দিন ব্যাংক বন্ধ থাকবে। তবে এই ছুটিগুলো এলাকাভিত্তিক হয়। তাই আপনার এলাকার ব্যাংকে যাওয়ার আগে স্থানীয় ছুটির তালিকা অবশ্যই দেখে নেওয়া উচিত।
এর ঠিক পরের দিন অর্থাৎ ২৭ জুন মাসের চতুর্থ শনিবার। নিয়ম অনুযায়ী মাসের চতুর্থ শনিবারে দেশের সব ব্যাংক বন্ধ থাকে। তাই এই দিনেও কোনো ব্যাংকে লেনদেন হবে না। এরপরের দিন ২৮ জুন, রবিবার। সাপ্তাহিক ছুটির কারণে এই দিনেও দেশজুড়ে সব ব্যাংক স্বাভাবিকভাবেই বন্ধ থাকবে।
২৬ জুনের পরেও জুন মাসের শেষ দিকে কিছু নির্দিষ্ট জায়গায় ব্যাংক বন্ধ থাকবে। যেমন, আগামী ২৯ জুন সন্ত গুরু কবির জয়ন্তী উপলক্ষে শিমলাতে ব্যাংক বন্ধ থাকবে। এছাড়া ৩০ জুন 'রেমনা নি' উৎসবের কারণে আইজলে ব্যাংকের ছুটি থাকবে। গ্রাহকদের যেকোনো সমস্যা এড়াতে রিজার্ভ ব্যাংকের ছুটির তালিকা দেখে নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
তবে ব্যাংকের শাখাগুলো বন্ধ থাকলেও গ্রাহকদের ডিজিটাল লেনদেনে কোনো সমস্যা হবে না। অনলাইন ব্যাংকিং পরিষেবা ছুটির দিনগুলোতেও সবসময় চালু থাকবে। গ্রাহকরা অনায়াসে এটিএম (ATM) থেকে টাকা তুলতে পারবেন। এছাড়া ইউপিআই (UPI), মোবাইল ব্যাংকিং অ্যাপ এবং ইন্টারনেট ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে যেকোনো জরুরি টাকা লেনদেন ও বিল পেমেন্ট করা যাবে।