Bank Merger Big Update: ২০২৬-এই দেশ থেকে 'উঠে যাচ্ছে' ৮ পাবলিক সেক্টর ব্যাংক? সরকার স্পষ্ট জানাল... বিরাট খবর...
Bank Merger News: দেশের ১২টি রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাংকের মধ্যে থাকবে মাত্র ৪টি। 'উঠে যাবে' বাকি ৮টি ব্যাংক-ই! এই ৮টি ব্যাংকের আলাদা করে আর কোনও অস্তিত্ব থাকবে না! মিলে যাবে CBI, IOB, ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া! সেই প্রসঙ্গে সংসদে বড় কথা জানাল সরকার। সরকারের তরফে লোকসভায় একথা জানালেন অর্থ প্রতিমন্ত্রী।
এই সময়কালে প্রধান সংযুক্তিকরণগুলির মধ্যে রয়েছে পিএনবি-র সাথে ওরিয়েন্টাল ব্যাংক অফ কমার্স এবং ইউনাইটেড ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার একীভূতকরণ, সিন্ডিকেট ব্যাংকের ক্যানারা ব্যাংকের সাথে একীভূতকরণ, অন্ধ্র ব্যাংক এবং কর্পোরেশন ব্যাংকের ইউনিয়ন ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার সাথে একীভূতকরণ এবং এলাহাবাদ ব্যাংকের ইন্ডিয়ান ব্যাংকের সাথে একীভূতকরণ।
সাংসদ মোহিতে পাতিল ধৈর্যশীল রাজসিংহ, ডঃ অমল রামসিং কোলহে এবং শ্রী মুরারি লাল মীনা সংসদে পাবলিক সেক্টর ব্যাংকের সংযুক্তিকরণের প্রশ্নটি উত্থাপন করেন। আর্থিক স্থিতিশীলতা এবং বিশ্বব্যাপী প্রতিযোগিতামূলকতা আবহে পরিষেবা ও সম্পদ উন্নত করার জন্য সরকার রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলির একীভূতকরণের ব্যাপারে কী ভাবেছ, আরও সংযুক্তিকরণ পরিকল্পনা করেছে কিনা, সেই সম্পর্কে বিশদ জানতে চান ।
