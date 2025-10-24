English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Bank Nominee Rule: ব্যাঙ্কের নমিনি নিয়মে বড় পরিবর্তন! কার্যকর ১ তারিখ থেকেই, অ্যাকাউন্ট ও লকারে এখন থেকে...

 ১ নভেম্বর থেকে কার্যকর হবে নয়া নিয়ম। যা জানা অত্যন্ত জরুরি।

| Oct 24, 2025, 08:54 PM IST

Bank Account and Locker Nominee Rule: ১ নভেম্বর থেকে কার্যকর হবে নয়া নিয়ম। যা জানা অত্যন্ত জরুরি।

ব্যাঙ্কের নমিনি নিয়মে বড় পরিবর্তন...

Bank Nominee Rule

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ব্যাঙ্কিং নিয়মে বড় পরিবর্তন। ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ও লকারের নমিনি নিয়মে বড় পরিবর্তন। 

ব্যাঙ্কের নমিনি নিয়মে বড় পরিবর্তন...

Bank Nominee Rule

১ নভেম্বর থেকে কার্যকর হবে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ও লকার সংক্রান্ত নয়া নিয়ম। যা জানা অত্যন্ত জরুরি। 

ব্যাঙ্কের নমিনি নিয়মে বড় পরিবর্তন...

Bank Nominee Rule

নয়া নিয়মে বলা হয়েছে, ১ নভেম্বর থেকে আপনি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ও লকারের জন্য আপনি সর্বাধিক ৪ জনকে নমিনি করতে পারবেন।

ব্যাঙ্কের নমিনি নিয়মে বড় পরিবর্তন...

Bank Nominee Rule

মানে আপনি অ্যাকাউন্ট ও লকারের জন্য সর্বাধিক ৪ জনকে মনোনীত প্রার্থী রাখতে পারবেন, যেখানে বর্তমান নিয়মে সেইসংখ্যা মাত্র একজন। একজনকেই নমিনি করা যায়। 

ব্যাঙ্কের নমিনি নিয়মে বড় পরিবর্তন...

Bank Nominee Rule

এখন নতুন নিয়মে গ্রাহকরা একসঙ্গে বা ধারাবাহিকভাবে সর্বোচ্চ ৪ জনকে নমিনি করতে পারবেন। তবে ব্যাংক লকারের ক্ষেত্রে কেবল ধারাবাহিক নমিনি-ই অনুমোদিত। 

ব্যাঙ্কের নমিনি নিয়মে বড় পরিবর্তন...

Bank Nominee Rule

ধারাবাহিক নমিনি কী? ধারাবাহিক নমিনির অর্থ হল- পূর্ববর্তী ব্যক্তির মৃত্যুর পরই কেবল পরবর্তী মনোনীত ব্যক্তির উত্তরাধিকার কার্যকর হবে।

ব্যাঙ্কের নমিনি নিয়মে বড় পরিবর্তন...

Bank Nominee Rule

এখন অর্থ মন্ত্রকের তরফে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে যে, আমানতকারীদের অবশ্যই প্রত্যেক 'নমিনি'র জন্য প্রাপ্য শতাংশ নির্দিষ্ট করে দিতে হবে। যার মোট পরিমাণ হবে ১০০%।

