Bank Strike: বাজেট মিটতেই সারা ভারত ব্যাপী বড়সড় ব্যাংক ধর্মঘট! কতদিন চলবে স্ট্রাইক? ৫ দফা দাবি কী কী...
All India Bank Strike Warning After Budget 2026: সরকার এখনই তাদের দাবি নিয়ে আলোচনায় না বসে, তবে সমস্ত কর্মচারী সংগঠনের কর্মচারীরা এই ব্য়াংক ধর্মঘটে অংশ নেবেন।
1/15
ব্যাংক ধর্মঘট
2/15
ব্যাংক ধর্মঘট
photos
TRENDING NOW
3/15
ব্যাংক ধর্মঘট
4/15
ব্যাংক ধর্মঘট
5/15
ব্যাংক ধর্মঘট
6/15
ব্যাংক ধর্মঘট
7/15
ব্যাংক ধর্মঘট
8/15
ব্যাংক ধর্মঘট
9/15
ব্যাংক ধর্মঘট
10/15
ব্যাংক ধর্মঘট
11/15
ব্যাংক ধর্মঘট
12/15
ব্যাংক ধর্মঘট
13/15
ব্যাংক ধর্মঘট
14/15
ব্যাংক ধর্মঘট
15/15
ব্যাংক ধর্মঘট
photos