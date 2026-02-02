English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • গ্যালারি
  • Bank Strike: বাজেট মিটতেই সারা ভারত ব্যাপী বড়সড় ব্যাংক ধর্মঘট! কতদিন চলবে স্ট্রাইক? ৫ দফা দাবি কী কী...

Bank Strike: বাজেট মিটতেই সারা ভারত ব্যাপী বড়সড় ব্যাংক ধর্মঘট! কতদিন চলবে স্ট্রাইক? ৫ দফা দাবি কী কী...

All India Bank Strike Warning After Budget 2026: সরকার এখনই তাদের দাবি নিয়ে আলোচনায় না বসে, তবে সমস্ত কর্মচারী সংগঠনের কর্মচারীরা এই ব্য়াংক ধর্মঘটে অংশ নেবেন। 

| Feb 02, 2026, 01:35 PM IST
1/15

ব্যাংক ধর্মঘট

Bank Strike

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বাজেট মিটতেই বড়সড় ব্যাংক ধর্মঘটের হুঁশিয়ারি! সারা ভারত ব্যাপী ব্যাংক ধর্মঘটের হুঁশিয়ারি! 

2/15

ব্যাংক ধর্মঘট

Bank Strike

ব্যাংক ধর্মঘটের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী ও পেনশনভোগীদের সংগঠন CCGEW। ক্যাবিনেট সচিবকে চিঠি লিখে ব্যাংক ধর্মঘটের কথা জানিয়েছেন।

3/15

ব্যাংক ধর্মঘট

Bank Strike

পাবলিক সেকটরের বড় সংখ্যক কর্মচারী এই কনফেডারেশন অফ সেন্ট্রাল সিভিল গভর্নমেন্ট এমপ্লয়িজ অ্যান্ড ওয়ার্কার্স (CCGEW)-এর সদস্য।

4/15

ব্যাংক ধর্মঘট

Bank Strike

অষ্টম পে কমিশন (CPC)-এর বেতন কাঠামো, পেনশন নিয়ে এখনও কোনও ফয়সলা না হওয়াতেই এই ব্যাংক ধর্মঘটের হুঁশিয়ারি। উল্লেখ্য, ২০২৫ সালের নভেম্বর মাসে গঠিত কমিশনকে রিপোর্ট জমা দেওয়ার জন্য ১৮ মাস সময় দেওয়া হয়েছে। 

5/15

ব্যাংক ধর্মঘট

Bank Strike

এখন ২০১৫-এর ৩১ ডিসেম্বর সপ্তম পে কমিশনের মেয়াদ শেষের পর ১ জানুয়ারি ২০২৬ থেকেই অষ্টম পে কমিশন লাগু হওয়ার কথা। কিন্তু নতুন বছরের এক মাস পেরিয়ে যাওয়ার পরেও এখনও চূড়ান্ত হয়নি অষ্টম পে কমিশনের পে স্কেল থেকে পেনশন।

6/15

ব্যাংক ধর্মঘট

Bank Strike

পাশাপাশি সেন্ট্রাল সিভিল গভর্নমেন্ট এমপ্লয়িজ অ্যান্ড ওয়ার্কার্স (CCGEW) অষ্টম বেতন কমিশনের বর্তমান কাঠামো নিয়ে একাধিক আপত্তির কথা তুলে ধরেছে। 

7/15

ব্যাংক ধর্মঘট

Bank Strike

ইউনিয়নগুলির দাবি, কমিশনের টার্মস অব রেফারেন্স (ToR)-এ পরিবর্তন আনতে হবে এবং বেতন ও পেনশন সংশোধন সংক্রান্ত আলোচনায় CCGEW-কেও অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

8/15

ব্যাংক ধর্মঘট

Bank Strike

তাদের প্রধান দাবিগুলির মধ্যে রয়েছে— ১) মহার্ঘ ভাতা (DA) ও মহার্ঘ ত্রাণ (DR)-এর ৫০ শতাংশকে মূল বেতন ও পেনশনের সঙ্গে একীভূত করা।

9/15

ব্যাংক ধর্মঘট

Bank Strike

২) বেতন কমিশনের সুপারিশ কার্যকর না হওয়া পর্যন্ত, ১ জানুয়ারি ২০২৬ থেকে কার্যকরভাবে বেতন ও পেনশনের উপর ২০ শতাংশ অন্তর্বর্তী স্বস্তি বা ইন্টারিম রিলিফ প্রদান করা।

10/15

ব্যাংক ধর্মঘট

Bank Strike

৩) ন্যাশনাল পেনশন সিস্টেম (NPS) ও ইউনিফায়েড পেনশন স্কিম বাতিল করে সকল কেন্দ্রীয় কর্মচারীর জন্য পুরনো পেনশন স্কিম (OPS) পুনর্বহাল করা।

11/15

ব্যাংক ধর্মঘট

Bank Strike

৪) পাশাপাশি, ইউনিয়নগুলি কোভিড-১৯ মহামারীর সময় স্থগিত রাখা DA/DR-এর তিনটি কিস্তিও অবিলম্বে ছাড়ার দাবি জানিয়েছে। 

12/15

ব্যাংক ধর্মঘট

Bank Strike

বেতন ও পেনশনের বাইরে, CCGEW কর্মীসংখ্যার ঘাটতি এবং পরিষেবা সংক্রান্ত নানা সমস্যার দিকেও নজর দেওয়ার দাবি জানিয়েছে। 

13/15

ব্যাংক ধর্মঘট

Bank Strike

৫) যার মধ্যে রয়েছে কমপ্যাশনেট গ্রাউন্ডে নিয়োগ থেকে অবিলম্বে শূন্যপদ পূরণ এবং সরকারি পরিষেবার আউটসোর্সিং বন্ধ করা।

14/15

ব্যাংক ধর্মঘট

Bank Strike

এখন সরকার যদি তাদের দাবি নিয়ে আলোচনায় না বসে, তবে CCGEW-র অন্তর্ভুক্ত সমস্ত সংগঠনের কর্মচারীরা এই প্রস্তাবিত ব্য়াংক ধর্মঘটে অংশ নেবেন। 

15/15

ব্যাংক ধর্মঘট

Bank Strike

কদিনের ধর্মঘট? টানা ধর্মঘট? আপাতত ১২ ফেব্রুয়ারি ১ দিনের জন্য ব্যাংক ধর্মঘটের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তাঁরা।

পরবর্তী
অ্যালবাম

Union Budget 2026 | Gold Silver Price Fall Explained: বাজেটের পরই হলুদ ধাতুর দামে বড় পতন! কেন? সোনার বন্ড নিয়ে বড় করছাড়ের ঘোষণা-ই কারণ...? বিশেষজ্ঞদের বড় ব্যাখ্যা...

পরবর্তী অ্যালবাম

Union Budget 2026 | Gold Silver Price Fall Explained: বাজেটের পরই হলুদ ধাতুর দামে বড় পতন! কেন? সোনার বন্ড নিয়ে বড় করছাড়ের ঘোষণা-ই কারণ...? বিশেষজ্ঞদের বড় ব্যাখ্যা...

Union Budget 2026 | Gold Silver Price Fall Explained: বাজেটের পরই হলুদ ধাতুর দামে বড় পতন! কেন? সোনার বন্ড নিয়ে বড় করছাড়ের ঘোষণা-ই কারণ...? বিশেষজ্ঞদের বড় ব্যাখ্যা...

Union Budget 2026 | Gold Silver Price Fall Explained: বাজেটের পরই হলুদ ধাতুর দামে বড় পতন! কেন? সোনার বন্ড নিয়ে বড় করছাড়ের ঘোষণা-ই কারণ...? বিশেষজ্ঞদের বড় ব্যাখ্যা... 11
Horoscope Today: মেষের অপ্রত্যাশিত প্রাপ্তি, মিথুনের ক্লেভার বিনিয়োগ, সিংহের অযথা স্ট্রেস! দেখে নিন, আজ কোন রাশির ভাগ্যে কী আছে...

Horoscope Today: মেষের অপ্রত্যাশিত প্রাপ্তি, মিথুনের ক্লেভার বিনিয়োগ, সিংহের অযথা স্ট্রেস! দেখে নিন, আজ কোন রাশির ভাগ্যে কী আছে...

Horoscope Today: মেষের অপ্রত্যাশিত প্রাপ্তি, মিথুনের ক্লেভার বিনিয়োগ, সিংহের অযথা স্ট্রেস! দেখে নিন, আজ কোন রাশির ভাগ্যে কী আছে... 12
Baba Vanga 2026 Predicts: এবার টাকা গোনার মেশিন কিনতে হবে এঁদের! কোটিপতি হবেন এই রাশির জাতকেরা! স্বয়ং বাবা ভাঙ্গা বলছেন...

Baba Vanga 2026 Predicts: এবার টাকা গোনার মেশিন কিনতে হবে এঁদের! কোটিপতি হবেন এই রাশির জাতকেরা! স্বয়ং বাবা ভাঙ্গা বলছেন...

Baba Vanga 2026 Predicts: এবার টাকা গোনার মেশিন কিনতে হবে এঁদের! কোটিপতি হবেন এই রাশির জাতকেরা! স্বয়ং বাবা ভাঙ্গা বলছেন... 8
Calico cat: দেড় বছরের পুঁচকেটার বাইরের খাবার মুখে রোচে না! পিকুর খোঁজ দিলেই পুরস্কারে ভরাবেন মূহ্যমান সরকার দম্পতি...

Calico cat: দেড় বছরের পুঁচকেটার বাইরের খাবার মুখে রোচে না! পিকুর খোঁজ দিলেই পুরস্কারে ভরাবেন মূহ্যমান সরকার দম্পতি...

Calico cat: দেড় বছরের পুঁচকেটার বাইরের খাবার মুখে রোচে না! পিকুর খোঁজ দিলেই পুরস্কারে ভরাবেন মূহ্যমান সরকার দম্পতি... 8