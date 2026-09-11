/ধর্মঘটী ৮ লাখ ব্যাংক কর্মী-অফিসারদের জন্য বড় দুঃসংবাদ! কাটা যাবে বেতন, কোনও অ্যাডজাস্টমেন্ট মিলবে না

Bank Strike: দীর্ঘদিনের আশ্বাস পূরণ না হওয়াতেই আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করেও ক্ষুব্ধ ব্যাংক কর্মীরা বাধ্য হয়ে পুনরায় ধর্মঘটের পথ বেছে নিয়েছেন।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: শুক্রবার সকাল থেকেই ইউনাইটেড ফোরাম অফ ব্যাংক ইউনিয়নস (UFBU)-এর ডাকে ব্যাংক ধর্মঘট পালিত হচ্ছে।
সপ্তাহে ৫ দিন অফিস আর দুদিনের ছুটির দাবিতে ধর্মঘটের পথ বেছে নিয়েছেন ব্যাংককর্মীরা। দীর্ঘদিন ধরেই ব্যাংককর্মীরা সরকারের কাছে বার বার আবেদন জানিয়ে আসছিলেন যে তাদের আরও ২ দিন ছুটি মঞ্জুর করতে হবে।
বর্তমানে মাসে দুটি শনিবার ব্যাংক ছুটি। আর দুই শনিবার ব্যাংক খোলা। ব্যাংককর্মীদের দাবি, প্রতি সপ্তাহেই শনি-রবি, ২ দিন ছুটি দিতে হবে। সেই দাবিতেই ধর্মঘটে সামিল ব্যাংক কর্মীরা।
এখন ধর্মঘটী ব্যাংক কর্মীদের জন্য বড় দুঃসংবাদ! শ্রম আইন অনুযায়ী ধর্মঘটে অংশ নেওয়া ব্যাংককর্মীদের ক্ষেত্রে 'নো ওয়ার্ক, নো পে' নীতি কঠোরভাবে প্রযোজ্য হবে।
ধর্মঘটে অংশ নেওয়া কর্মীদের এক দিনের মূল বেতন বা বেসিক পে ও অন্যান্য ভাতা কেটে নেওয়া হবে। কেটে নেওয়া টাকা অর্জিত বা ক্যাজুয়াল ছুটির সঙ্গেও অ্যাডজাস্ট হবে না।
প্রসঙ্গত, ২০২০ সালের চুক্তি অনুযায়ী, প্রতিদিন ৪০ মিনিট অতিরিক্ত কাজ করার বিনিময়ে মাসে দু'টি শনিবার ছুটি মঞ্জুর হয়। বাকি শনিবারগুলোতেও ছুটি মঞ্জুর হবে বলে আশ্বাস দেওয়া হলেও এতদিন ধরে তা বাস্তবে কার্যকর করা হয়নি।
দীর্ঘদিনের আশ্বাস পূরণ না হওয়াতেই আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করেও ক্ষুব্ধ ব্যাংক কর্মীরা বাধ্য হয়ে পুনরায় ধর্মঘটের পথ বেছে নিয়েছেন। প্রায় ৮ লাখ ব্যাংক কর্মী ও অফিসার এই ধর্মঘটে সামিল হয়েছেন।
শুধুমাত্র মধ্যপ্রদেশেই ৭০০০ ব্রাঞ্চে ব্যাংকিং পরিষেবা স্তব্ধ হয়ে রয়েছে ধর্মঘটের কারণে। ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ৫,৫০০ কোটি।