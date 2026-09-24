/রবিবার ব্যাংক খোলা না বন্ধ? RBI-এর নির্দেশে ব্যাঙ্ক ইউনিয়নগুলির বিরাট দাবি

Sunday bank open: ব্যাংক কর্মীদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন ও সম্ভাব্য ধর্মঘট সফল হওয়া ঠেকাতেই এধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। একটানা ৫ দিন ব্যাংক পরিষেবা পুরোপুরি অচল হয়ে পড়ার জোরালো আশঙ্কা।
অয়ন ঘোষাল: রবিবার ব্যাংক খোলা রাখার বিষয়ে বড় আপডেট। কোনও সরকারি নির্দেশিকা আসেনি। রবিবার ব্যাংক খোলা রাখার ব্যাপারে স্পষ্ট জানিয়ে দিল সবকটি ধর্মঘটী সংগঠন।
৫ দিনের কর্ম-সপ্তাহের দাবিতে আগামী সোমবার ২৮ সেপ্টেম্বর থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর বুধবার পর্যন্ত, ৩ দিন ব্যাপী দেশজুড়ে ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে ব্যাংক কর্মচারীদের সংগঠন ইউনাইটেড ফোরাম অব ব্যাংক ইউনিয়ন।
যার প্রেক্ষিতেই গ্রাহকদের ভোগান্তি এড়াতে আগামী ২৭ সেপ্টেম্বর রবিবার, ছুটির দিনে সব রাষ্ট্রায়ত্ত ও গ্রামীণ ব্যাংক খোলা থাকবে বলে আরবিআই-এর তরফে এক নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে।
নির্দেশিকায় জানানো হয়, গ্রাহকদের স্বার্থেই এই রবিবার ছুটির দিনে ব্যাংক খোলা থাকবে। অন্যান্য দিনের মতোই স্বাভাবিক কাজকর্ম হবে। আরবিআই-এর নির্দেশে রবিবার ব্যাংক শাখা, এটিএম ও কারেন্সি চেস্ট পুরোদমে চালু থাকবে বলে জানানো হয়।
কিন্তু ধর্মঘটী ব্যাংক সংগঠনগুলি জানিয়েছে, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক IBA-কে রবিবার ব্যাঙ্ক শাখা ও কারেন্সি চেস্ট খোলা রাখার অনুমতি দিয়েছে বলে খবর সামনে এলেও, এখনও পর্যন্ত এই বিষয়ে কোনও সরকারি নির্দেশিকা নেই তাঁদের কাছে।
অনুমতি পাওয়ার পর বিভিন্ন ব্যাঙ্ক নিজেদের মতো করে আলাদা আলাদা নির্দেশ দিচ্ছে। কিন্তু এই দিনটি 'নেগোশিয়েবল ইনস্ট্রুমেন্টস অ্যাক্ট'-এর অধীনে পুরোপুরি কর্মদিবস হবে, নাকি কেবল এটিএমে টাকা ভরা ও কারেন্সি চেস্ট ব্যবহারের জন্য নির্দিষ্ট—সেই বিষয়ে কোনও পরিষ্কার ধারণা বা স্পষ্টতা নেই।
ইউনিয়নের বক্তব্য ব্যাঙ্ক কর্মীদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন ও সম্ভাব্য ধর্মঘট সফল হওয়া ঠেকাতেই এধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। ব্যাংকগুলোর জারি করা সব নির্দেশের বিস্তারিত সংগ্রহ করে তারপর IBA-এর সাথে কথা বলা হবে।
প্রসঙ্গত, সাধারণ নিয়মে ২৬ সেপ্টেম্বর চতুর্থ শনিবার এবং ২৭ সেপ্টেম্বর রবিবার ব্যাংক ছুটি থাকার কথা। তার পরদিন থেকেই, অর্থাৎ ২৮ সেপ্টেম্বর সোমবার থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর বুধবার পর্যন্ত টানা তিন দিনের ধর্মঘট। ফলে একটানা পাঁচ দিন ব্যাংক পরিষেবা পুরোপুরি অচল হয়ে পড়ার জোরালো আশঙ্কা।