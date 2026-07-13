/১৩৬ বছরের প্রাচীন বাঁকড়া মসজিদ কীভাবে তৈরি হল বিমানবন্দরের ভিতরে?

কিন্তু অনেকেই বিষয়টি জানত না! কলকাতা এয়ারপোর্টের ভিতরে এত প্রাচীন একটা মসজিদ যে ছিল, সেটা জেনেই অনেকে চমকে উঠছেন! কী ভাবে তৈরি হল ওখানে মসজিদটি?
নাম বাঁকড়া মসজিদ। যা গৌরীপুর জামে মসজিদ নামেও পরিচিত। ১৩৬ বছরের পুরনো এটি! এটি নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের বিমান চলাচলের এলাকার মধ্যে অবস্থিত।
এয়ারপোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়া বা ভারতীয় বিমানবন্দর (AAI) হল এই জমির মালিক। ফলে, এখান থেকে বাঁকড়া মসজিদটিকে সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে মূলত বিমান চলাচলে নিরাপত্তা সংক্রান্ত উদ্বেগের সমাধান, রানওয়ে সম্প্রসারণের সুবিধা এবং নিরাপত্তাজনিত জটিলতা দূর করার জন্য।
সরকার পুনর্বাসন প্যাকেজের অংশ হিসেবে বিমানবন্দর চত্বরের বাইরে একটি আরও বড় ও আরও আধুনিক মসজিদ নির্মাণের প্রস্তাব দিয়েছে।
আন্তর্জাতিক বিমান চলাচলের মানদণ্ড অনুযায়ী রানওয়ে থেকে ২৪০ মিটার পর্যন্ত দূরত্ব ফাঁকা রাখা প্রয়োজন। কিন্তু বাঁকড়া মসজিদটি রানওয়ে থেকে মাত্র ১৬৫ মিটার দূরে অবস্থিত।
মসজিদটি বিমানবন্দরের বিমান চলাচল এলাকার খুব কাছে থাকায় উন্নত ইনস্ট্রুমেন্ট ল্যান্ডিং সিস্টেম (ILS) স্থাপন করা সম্ভব হয়নি, যা ঘন কুয়াশা বা কম দৃশ্যমানতার সময় নিরাপদে বিমান অবতরণের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আশা করা যায়, মসজিদটি সরে গেলে এবার সেখানে এগুলি করা সম্ভব হবে।