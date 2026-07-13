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১৩৬ বছরের প্রাচীন বাঁকড়া মসজিদ কীভাবে তৈরি হল বিমানবন্দরের ভিতরে?

Written BySoumitra Sen
Published: Jul 13, 2026, 02:07 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 02:07 PM IST
Bankra Mosque Gouripur Jame Masjid: বিমানবন্দরের নিরাপত্তার কারণে সরে যাচ্ছে শতাব্দীপ্রাচীন বাঁকড়া মসজিদ। এভিয়েশন সেফটির বিষয়টিই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সবচেয়ে বড় উদ্বেগ ছিল। সেইমতো আলোচনা হয়। এবং সর্বসম্মত ভাবে মসজিদ সরিয়ে নেওয়ার এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।
বিকল্প বিনিয়োগ1/6

বিকল্প বিনিয়োগ

কিন্তু অনেকেই বিষয়টি জানত না! কলকাতা এয়ারপোর্টের ভিতরে এত প্রাচীন একটা মসজিদ যে ছিল, সেটা জেনেই অনেকে চমকে উঠছেন! কী ভাবে তৈরি হল ওখানে মসজিদটি?

বাঁকড়া মসজিদ2/6

বাঁকড়া মসজিদ

নাম বাঁকড়া মসজিদ। যা গৌরীপুর জামে মসজিদ নামেও পরিচিত। ১৩৬ বছরের পুরনো এটি! এটি নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের বিমান চলাচলের এলাকার মধ্যে অবস্থিত।

নিরাপত্তা এবং3/6

নিরাপত্তা এবং

এয়ারপোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়া বা ভারতীয় বিমানবন্দর (AAI) হল এই জমির মালিক। ফলে, এখান থেকে বাঁকড়া মসজিদটিকে সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে মূলত বিমান চলাচলে নিরাপত্তা সংক্রান্ত উদ্বেগের সমাধান, রানওয়ে সম্প্রসারণের সুবিধা এবং নিরাপত্তাজনিত জটিলতা দূর করার জন্য। 

আরও বড় ও আরও আধুনিক4/6

আরও বড় ও আরও আধুনিক

সরকার পুনর্বাসন প্যাকেজের অংশ হিসেবে বিমানবন্দর চত্বরের বাইরে একটি আরও বড় ও আরও আধুনিক মসজিদ নির্মাণের প্রস্তাব দিয়েছে।

২৪০-এর বদলে ১৬৫ মিটার 5/6

২৪০-এর বদলে ১৬৫ মিটার

আন্তর্জাতিক বিমান চলাচলের মানদণ্ড অনুযায়ী রানওয়ে থেকে ২৪০ মিটার পর্যন্ত দূরত্ব ফাঁকা রাখা প্রয়োজন। কিন্তু বাঁকড়া মসজিদটি রানওয়ে থেকে মাত্র ১৬৫ মিটার দূরে অবস্থিত।

ইনস্ট্রুমেন্ট ল্যান্ডিং সিস্টেম 6/6

ইনস্ট্রুমেন্ট ল্যান্ডিং সিস্টেম

মসজিদটি বিমানবন্দরের বিমান চলাচল এলাকার খুব কাছে থাকায় উন্নত ইনস্ট্রুমেন্ট ল্যান্ডিং সিস্টেম (ILS) স্থাপন করা সম্ভব হয়নি, যা ঘন কুয়াশা বা কম দৃশ্যমানতার সময় নিরাপদে বিমান অবতরণের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আশা করা যায়, মসজিদটি সরে গেলে এবার সেখানে এগুলি করা সম্ভব হবে। 

TAGS:
Bankra Mosque
Gouripur Jame Masjid
136-year-old Mosque

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