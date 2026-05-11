Fixed Deposite interest Rate Increased: এতো ভাল খবর পাননি অনেকদিন: ফিক্সড ডিপোজিটে সুদের হার বিরাট বাড়ছে, ব্যাংকের বড় সিদ্ধান্ত

Fixed Deposite Rate Big Update: দেশের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থায় বর্তমানে নগদ অর্থের অভাব দেখা দিয়েছে। এই বিশেষ পরিস্থিতিকে 'ক্যাশ ক্রাঞ্চ' (Cash Crunch) বলা হচ্ছে। অর্থাত্‍ ইউপিআইয়ের যুগে হাতে নগদ টাকার ঘাটতি।  এই ঘাটতি মোকাবিলা করতে এবং আমানতকারীদের আকৃষ্ট করতে দেশের প্রধান প্রধান রাষ্ট্রায়ত্ত ও বেসরকারি ব্যাংকগুলো ফিক্সড ডিপোজিটে (FD) সুদের হার বাড়ানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে।   

| May 11, 2026, 02:42 PM IST
এই সময়ে যারা বড় বিনিয়োগের কথা ভাবছেন, তাদের জন্য বড় সুযোগ হতে পারে বলে মনে করছেন বাজার বিশেষজ্ঞরা।  

নগদ সংকটের নেপথ্যে কারণ কী:

সাধারণত যখন ঋণের চাহিদা (Credit Demand) আমানত সংগ্রহের (Deposit Growth) চেয়ে অনেক বেশি হয়ে যায়, তখন ব্যাংকগুলোর হাতে নগদ টাকার ঘাটতি দেখা দেয়।   

বর্তমানে ভারতের অর্থনীতিতে শিল্পের উত্‍পাদন বৃদ্ধি এবং পার্সোনাল লোনের চাহিদা খুবই বেশি। ব্যাংকগুলো যে হারে ঋণ দিচ্ছে, সেই হারে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে আমানত জমা পড়ছে না।

ফলে সিস্টেমের ভারসাম্য বজায় রাখতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার (RBI) নিয়মনীতি মেনে ব্যাংক গুলোকে বাড়তি আমানত সংগ্রহ করতে হচ্ছে।   

আর এই আমানত সংগ্রহের প্রধান হাতিয়ারই হল স্থায়ী আমানতে আকর্ষণীয় সুদের হার।

কোন ব্যাঙ্কগুলোতে সুদের হার বাড়তে পারে?

গত কয়েক বছর ধরে মধ্যবিত্তের সঞ্চয়ে রিটার্ন কিছুটা কম থাকলেও, বর্তমান পরিস্থিতি বিনিয়োগকারীদের ভালো সময়।   

ফিক্সড ডিপোজিটের সুদের হার যদি ৮ শতাংশ বা তার বেশি হয়, তবে তা অত্যন্ত লাভজনক এবং নিরাপদ বিনিয়োগ।

বিশেষ করে প্রবীণ নাগরিকদের জন্য ব্যাংকগুলো সাধারণত অতিরিক্ত ০.৫০ শতাংশ সুদ প্রদান করে থাকে, যা তাদের অবসরকালীন আয়ের ক্ষেত্রে বড় ভরসা হতে পারে।  

বাজার বিশ্লেষকদের মতে, এইচডিএফসি (HDFC), আইসিআইসিআই (ICICI) এবং স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (SBI)-র মতো বড় ব্যাংকগুলো ইতোমধ্যেই তাদের চলতি আমানতের হারে পরিবর্তন আনতে শুরু করেছে।   

ছোট ফিন্যান্স ব্যাংকগুলো (Small Finance Banks) গ্রাহক টানতে আরও বেশি হারে সুদ অফার করছে।   

অনেক ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট মেয়াদের (যেমন ৪০০ দিন বা ৪৪৪ দিন) বিশেষ স্কিমে সুদের হার ৯ শতাংশ পর্যন্ত পৌঁছনোর সম্ভাবনা রয়েছে।  

মেয়াদ নির্বাচন:

বর্তমান পরিস্থিতিতে দীর্ঘমেয়াদী লক-ইন পিরিয়ড বেছে না নিয়ে ২ থেকে ৩ বছরের মেয়াদে বিনিয়োগ করা বুদ্ধিমানের কাজ হতে পারে। 

 কারণ সুদের হার আরও বাড়লে তখন নতুন করে বিনিয়োগের সুযোগ থাকবে।  

সিঁড়ি বিনিয়োগ (Laddering Strategy)

 একবারে সব টাকা একটি নির্দিষ্ট মেয়াদে না রেখে ভিন্ন ভিন্ন মেয়াদের স্কিমে টাকা রাখা ভাল। এতে নগদের প্রয়োজন মিটবে এবং গড় সুদের হারও বেশি পাওয়া যাবে।  

ট্যাক্স বা করের হিসাব

ফিক্সড ডিপোজিট থেকে প্রাপ্ত সুদ করযোগ্য। তাই আপনার ট্যাক্স স্ল্যাব অনুযায়ী নিট আয়ের হিসাব কষে বিনিয়োগ করা উচিত।  

ফিক্সড ডিপোসিটে সুদের হার বাড়ছে?

শেয়ার বাজারের অস্থিরতার সময়ে ফিক্সড ডিপোজিট সবসময়ই একটি নিরাপদ জমানো টাকা হিসেবে কাজ করে।   

ব্যাংকের হাতে নগদ টাকার অভাব, পরোক্ষভাবে সাধারণ মানুষের উপকারের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।   

তাই কষ্টার্জিত টাকা সেভিংস অ্যাকাউন্টে ফেলে না রেখে, আগামী কয়েক মাসের মধ্যে সুদের হারের গতিপ্রকৃতি দেখে সঠিক স্কিমে বিনিয়োগ করলে ভালো মুনাফা অর্জন করা সম্ভব।

