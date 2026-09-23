/টানা ৩ দিনের ধর্মঘটের ফাঁড়া! গ্রাহকদের বাঁচাতে ছুটির রবিবারেই খুলছে ব্যাংক, নজিরবিহীন নির্দেশ কেন্দ্রের

Bank Open On Sunday: ২৮ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর দেশজুড়ে ব্যাংক ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়েছে। গ্রাহকদের ভোগান্তি এড়াতে আগামী ২৭ সেপ্টেম্বর (রবিবার) সব রাষ্ট্রায়ত্ত ও গ্রামীণ ব্যাংক খোলা থাকবে। আরবিআই-এর নির্দেশে রবিবার ব্যাংক শাখা, এটিএম ও কারেন্সি চেস্ট পুরোদমে চালু থাকবে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: টানা ৩ দিন দেশজুড়ে ব্যাংক ধর্মঘট। সাধারণ মানুষের ভোগান্তি এড়াতে বড় ঘোষণা কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রকের। এক বিবৃতিতে মন্ত্রক জানিয়েছে, আগামী ২৭ সেপ্টেম্বর, রবিবার সমস্ত রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক ও আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাংক খোলা রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
ইউনাইটেড ফোরাম অব ব্যাংক ইউনিয়ন (ইউএফবিইউ) তিন দিনের দেশব্যাপী ধর্মঘট ডেকেছে। এই ধর্মঘটের ফলে সাধারণ গ্রাহকদের জরুরি লেনদেন ব্যাহত না হয়, সেই কারণেই এই অতিরিক্ত কাজের দিনের সিদ্ধান্ত।
সাধারণ নিয়মে ২৬ সেপ্টেম্বর শনিবার এবং ২৭ সেপ্টেম্বর রবিবার ব্যাংক ছুটি থাকার কথা ছিল। তার ঠিক পরদিনই, অর্থাৎ ২৮ সেপ্টেম্বর সোমবার থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর বুধবার পর্যন্ত টানা তিন দিনের ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে ব্যাংক কর্মীদের যৌথ সংগঠন ইউএফবিইউ। এর ফলে টানা পাঁচ দিন ব্যাংক পরিষেবা পুরোপুরি স্তব্ধ হয়ে পড়ার জোরাল আশঙ্কা তৈরি হয়।
গ্রাহকদের এই সম্ভাব্য দুর্ভোগ কাটাতেই রবিবার সব শাখা স্বাভাবিকভাবে চালু রাখার পদক্ষেপ করেছে কেন্দ্র। অর্থ মন্ত্রক স্পষ্ট জানিয়েছে, সাধারণ মানুষের স্বার্থ ও সুবিধাকে অগ্রাধিকার দিয়েই এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। ধর্মঘটের আগে রবিবার ব্যাংক খোলা থাকায় গ্রাহকরা প্রয়োজনীয় জরুরি কাজ সেরে নেওয়ার সুযোগ পাবেন।
এই সিদ্ধান্তের জন্য রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়া (আরবিআই)-এর প্রয়োজনীয় অনুমোদনও মিলেছে। ফলে ২৭ সেপ্টেম্বর কেবল ব্যাংকের শাখাই নয়, সমস্ত প্রশাসনিক দফতর, এটিএম সংযোগকারী শাখা এবং কারেন্সি চেস্ট পুরোদমে সক্রিয় থাকবে। এর ফলে নগদ টাকার জোগান বা লেনদেনে কোনও ঘাটতি হবে না।
একই সঙ্গে ধর্মঘটের ডাক প্রত্যাহার করার জন্য ব্যাংক ইউনিয়নগুলির কাছে আবেদন জানিয়েছে সরকার ও ব্যাংক কর্তৃপক্ষ। পরিষেবা সচল রাখার পাশাপাশি আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার পথও খোলা রাখা হয়েছে বলে মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।