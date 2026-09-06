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ঘুরতে বেরিয়ে আর বাড়ি ফেরা হল না! ভয়ংকর দুর্ঘটনায় মৃত্যু তিন বন্ধুর

Written BySoumita Khan
Published: Sep 06, 2026, 09:44 AM IST|Updated: Sep 06, 2026, 09:44 AM IST

Bankura road accident: ঘুরতে বেরিয়ে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। তিন বন্ধুর বেরিয়ে আর বাড়ি ফেরা হল না। একটি বাইকে থাকা পল্লব, অনন্ত ও উজ্জ্বল নামের তিন যুবকের মৃত্যু হয়। সন্তানহারা হয়ে মায়েদের আর্তনাদ হাসপাতাল চত্বরে।

 

জয়পুরে দুর্ঘটনা1/6

জয়পুরে দুর্ঘটনা

মৃত্যুঞ্জয় দাস: বাঁকুড়ার জয়পুরে মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু ৩ জনের আহত ২। গত শনিবার রাতে বাঁকুড়া আরামবাগ দু নম্বর রাজ্য সড়কের জয়পুর থানার সলদা মোর সংলগ্ন এলাকায় ঘটে এই দুর্ঘটনা। তবে কীভাবে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে তা সকলের কাছেই অজানা। 

অন্ধকারে দুর্ঘটনা2/6

অন্ধকারে দুর্ঘটনা

রাতের অন্ধকারে দুর্ঘটনা হওয়ায় কাছাকাছি কেউ না থাকায় সকলের কাছে অজানা দুর্ঘটনার কারণ। পুলিসের অনুমান কোনও গাড়ি এসে দুটি মোটর বাইককে ধাক্কা মারে। একটি বাইকে ছিল তিনজন। তিনজনেরই মৃত্যু হয়। অপর বাইকে ছিল দুজন ওই দুজন গুরুতর আহত অবস্থায় বিষ্ণুপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি। 

মৃতদের পরিচয়3/6

মৃতদের পরিচয়

মৃত তিনজনের নাম পল্লব সাঁতরা বয়স ১৯-২০ বছর বাড়ি জয়পুরের বৈতল গ্রামে। দ্বিতীয় জন অনন্ত সাঁতরা বয়স ১৯-২০ বছর বাড়ি জয়পুরের সুপুর মেটে পাড়ায়। তৃতীয়জনের নাম উজ্জল বায়েন বয়স ২৪ বছর। বাড়ি জয়পুর থানার সুপুর মেটে পাড়ায়। একজন আহতের নাম বাপি রুইদাস বাড়ি জয়পুর থানার রাউথখণ্ড এলাকার কাঞ্চনারি গ্রামে। অপর আহতের নাম পরিচয় জানা যায়নি। 

 

ঘুরতে বেরিয়ে দুর্ঘটনা4/6

ঘুরতে বেরিয়ে দুর্ঘটনা

মৃত তিনজনার আত্মীয়দের কাছ থেকে জানা যায়, এই তিনজন একটি বাইক করে ঘুরতে বেরিয়েছিল জয়পুরে। সেখান থেকে তারা বাড়ি ফিরছিল তারপর দুর্ঘটনার কবলে পড়ে তাঁরা। স্থানীয় বাসিন্দারা দেখে রাতের অন্ধকারে রাস্তার ওপর রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে পাঁচ জন। তাদের মধ্যে তিনজন মৃত এবং দুজন আহত অবস্থায়। 

 

জয়পুর থানার পুলিস5/6

জয়পুর থানার পুলিস

তড়িঘড়ি খবর দেওয়া হয় জয়পুর থানায় ঘটনাস্থলে পৌঁছায় জয়পুর থানার পুলিস। আহতদের উদ্ধার করে এবং মৃতদেহগুলিকে নিয়ে আসা হয় বিষ্ণুপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে। কর্তব্যরত চিকিৎসক পল্লব, অনন্ত এবং উজ্জ্বলকে মৃত বলে ঘোষণা করে। আহত দুজনার চিকিৎসা শুরু হয় হাসপাতালে। 

মায়ের আর্তনাদ6/6

মায়ের আর্তনাদ

পরে হাসপাতালে এসে পৌঁছায় মৃত তিনজনার পরিবারের সদস্যরা কান্নায় ভেঙে পড়েন তারা। সন্তানহারা হয়ে মায়েদের আর্তনাদ হাসপাতাল চত্বরে। রীতিমতো দিশেহারা পরিবার।

TAGS:
bankura road accident

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