Antibiotics in Eggs: জিন বদলে দিতে পারে বাজার থেকে কেনা ডিম! মুরগিকে খাওয়ানো নিষিদ্ধ অ্যান্টিবায়োটিকে মরণের ডাক...

Antibiotics in Eggs: FSSAI-এর অফিসগুলিকে নমুনা সংগ্রহের নির্দেশ দিয়েছে। ব্র্যান্ডেড ডিম ও আনব্র্যান্ডেড—উভয় প্রকারের ডিমের নমুনা সংগ্রহ করতে হবে

| Dec 16, 2025, 08:53 PM IST
ডিমেই বিপদ!

ডিমেই লুকিয়ে বিপদ! রোজ যে ডিম আমরা খাচ্ছি সেখানেই মিশে রয়েছে নিষিদ্ধ অ্যান্টিবায়েটিক। এমনই আশঙ্কা জোরাল হচ্ছে। এর জেরেই দেশজুড়ে ডিমে অ্যান্টিবায়েটিকের উপস্থিতি রয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করে দেখছে ফুড সেফটি অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ড অথরিটি অব ইন্ডিয়া(FSSAI)।

FSSAI

FSSAI-এর অফিসগুলিকে নমুনা সংগ্রহের নির্দেশ দিয়েছে। ব্র্যান্ডেড ডিম ও আনব্র্যান্ডেড—উভয় প্রকারের ডিমের নমুনা সংগ্রহ করতে হবে। পরীক্ষার জন্য ডিমের নমুনাগুলি সারা দেশের ১০টি পরীক্ষাগারে পাঠানো হবে। এমন পদক্ষেপের কারণ হল এগোজ নামে একটি ব্র্যান্ডের ডিমের মান নিয়ে সম্প্রতি কিছু প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে, যেখানে ওই ডিমের গুণমান নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে।

এগোজ

এগোজ কর্তৃপক্ষ ওই অভিযোগ অস্বীকার করেছে। এগোজ তাদের ওয়েবসাইটে দাবি করেছে যে তাদের ডিম অ্যান্টিবায়োটিক, নিষিদ্ধ পদার্থ এবং কীটনাশকমুক্ত। তারা জানিয়েছে যে ২৫টিরও বেশি বিভিন্ন কীটনাশকের জন্য পরীক্ষা করা হয়েছিল। ওইসমস্ত কীটনাশকের নির্ধারণের সীমার নীচে পাওয়া গিয়েছে। এর অর্থ হল, কীটনাশকগুলি হয় অনুপস্থিত ছিল, নয়তো সেগুলি শনাক্ত করা যায়নি।  

নাইট্রোফিউরান

নাইট্রোফিউরান কী এবং কেন এটি নিষিদ্ধ? নাইট্রোফিউরান হল একটি কৃত্রিম অ্যান্টিবায়োটিকগুলির একটি গ্রুপ। একসময় খাদ্য উৎপাদনকারী প্রাণীদের, যেমন হাঁস-মুরগির, ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ নিরাময়ের জন্য ব্যবহার করা হতো। 

কেন নিষিদ্ধ?

বর্তমানে ভারতসহ বিশ্বের বহু দেশে নাইট্রোফিউরানের ব্যবহার নিষিদ্ধ। নিষেধাজ্ঞার কারণ হল, কয়য়েকটি গবেষণা বলছে ওই ওষুধের অবশিষ্টাংশ মানুষের মধ্যে দীর্ঘমেয়াদী স্বাস্থ্য ঝুঁকির কারণ হতে পারে।

খাদ্য শৃঙ্খলে কীভাবে প্রবেশ করে?

নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও, হাঁস-মুরগি পালনে রোগ প্রতিরোধ করতে বা দ্রুত বৃদ্ধির জন্য অবৈধ বা অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহারের মাধ্যমে এই রাসায়নিক খাদ্য শৃঙ্খলে প্রবেশ করতে পারে। এই ওষুধ ব্যবহার করা বন্ধ করার পরেও এর সামান্য অংশ বা অবশেষ ডিম এবং মাংসে থেকে যেতে পারে।

নাইট্রোফিউরানের প্রভাব

এই রাসায়নিক DNA-এর ক্ষতি করতে পারে। নাইট্রোফিউরান শরীরে গেলে ধীরে ধীরে তা লিভারের ক্ষতি করতে পারে। শিশু, গর্ভবতী মহিলা এবং যাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা দুর্বল, তদের উপরে এর প্রভাব বেশি পড়তে পারে।  পশুপালনে নাইট্রোফিউরানের অবৈধ ব্যবহারের ফলে অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি হয়। এটি কেবল একজন ব্যক্তির ক্ষতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর ক্ষতি করতে পারে।   

