Antibiotics in Eggs: জিন বদলে দিতে পারে বাজার থেকে কেনা ডিম! মুরগিকে খাওয়ানো নিষিদ্ধ অ্যান্টিবায়োটিকে মরণের ডাক...

Antibiotics in Eggs: জিন বদলে দিতে পারে বাজার থেকে কেনা ডিম! মুরগিকে খাওয়ানো নিষিদ্ধ অ্যান্টিবায়োটিকে মরণের ডাক...
Antibiotics in Eggs: FSSAI-এর অফিসগুলিকে নমুনা সংগ্রহের নির্দেশ দিয়েছে। ব্র্যান্ডেড ডিম ও আনব্র্যান্ডেড—উভয় প্রকারের ডিমের নমুনা সংগ্রহ করতে হবে
1/7
ডিমেই বিপদ!
2/7
FSSAI
FSSAI-এর অফিসগুলিকে নমুনা সংগ্রহের নির্দেশ দিয়েছে। ব্র্যান্ডেড ডিম ও আনব্র্যান্ডেড—উভয় প্রকারের ডিমের নমুনা সংগ্রহ করতে হবে। পরীক্ষার জন্য ডিমের নমুনাগুলি সারা দেশের ১০টি পরীক্ষাগারে পাঠানো হবে। এমন পদক্ষেপের কারণ হল এগোজ নামে একটি ব্র্যান্ডের ডিমের মান নিয়ে সম্প্রতি কিছু প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে, যেখানে ওই ডিমের গুণমান নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে।
photos
TRENDING NOW
3/7
এগোজ
এগোজ কর্তৃপক্ষ ওই অভিযোগ অস্বীকার করেছে। এগোজ তাদের ওয়েবসাইটে দাবি করেছে যে তাদের ডিম অ্যান্টিবায়োটিক, নিষিদ্ধ পদার্থ এবং কীটনাশকমুক্ত। তারা জানিয়েছে যে ২৫টিরও বেশি বিভিন্ন কীটনাশকের জন্য পরীক্ষা করা হয়েছিল। ওইসমস্ত কীটনাশকের নির্ধারণের সীমার নীচে পাওয়া গিয়েছে। এর অর্থ হল, কীটনাশকগুলি হয় অনুপস্থিত ছিল, নয়তো সেগুলি শনাক্ত করা যায়নি।
4/7
নাইট্রোফিউরান
5/7
কেন নিষিদ্ধ?
6/7
খাদ্য শৃঙ্খলে কীভাবে প্রবেশ করে?
7/7
নাইট্রোফিউরানের প্রভাব
এই রাসায়নিক DNA-এর ক্ষতি করতে পারে। নাইট্রোফিউরান শরীরে গেলে ধীরে ধীরে তা লিভারের ক্ষতি করতে পারে। শিশু, গর্ভবতী মহিলা এবং যাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা দুর্বল, তদের উপরে এর প্রভাব বেশি পড়তে পারে। পশুপালনে নাইট্রোফিউরানের অবৈধ ব্যবহারের ফলে অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি হয়। এটি কেবল একজন ব্যক্তির ক্ষতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর ক্ষতি করতে পারে।
photos