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বার্ধ‌ক্য, বিধবা ও প্রতিবন্ধী- ১৫০০ হচ্ছে ৩ মাসিক ভাতাই, কবে থেকে কীভাবে পাবেন বর্ধিত টাকা?

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Jul 21, 2026, 03:24 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 03:24 PM IST

Bengal Pension Scheme Money: ইতিমধ্যেই টাকা দেওয়ার প্রস্তুতিও শুরু হয়ে গিয়েছে। কীভাবে, কবে থেকে টাকা পাবেন, জেনে নিন।

বাড়ছে ৩ মাসিক ভাতা1/6

বাড়ছে ৩ মাসিক ভাতা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: প্রতিশ্রুতি মতো বাডছে বার্ধ‌ক্য, বিধবা ও প্রতিবন্ধী ভাতা। তিনটি মাসিক ভাতাই বাড়ছে মাসে ৫০০ টাকা করে। ১০০০ টাকা বেড়ে হচ্ছে ১৫০০ টাকা। 

১০০০ টাকা থেকে বেড়ে হচ্ছে ১৫০০ টাকা2/6

১০০০ টাকা থেকে বেড়ে হচ্ছে ১৫০০ টাকা

জাতীয় সামাজিক সহায়তা কর্মসূচি (NSAP) এবং রাজ্য সরকারের সামাজিক কল্যাণ পেনশন প্রকল্পসমূহের আওতাভুক্ত উপভোক্তাদের মাসিক আর্থিক সহায়তা ১,০০০ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ১,৫০০ টাকা করার নির্দেশ জারি করা হয়েছে। 

আরও শক্তিশালী সামাজিক সুরক্ষা3/6

আরও শক্তিশালী সামাজিক সুরক্ষা

এই সিদ্ধান্তের ফলে রাজ্যের প্রবীণ নাগরিক, বিধবা ও দিব্যাঙ্গজনেরা আরও শক্তিশালী সামাজিক সুরক্ষার আওতায় আসবেন এবং তাঁদের জীবনযাত্রা আরও স্বস্তিদায়ক হবে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

অগাস্ট থেকেই কার্যকর4/6

অগাস্ট থেকেই কার্যকর

মুখ্যমন্ত্রী আরও জানিয়েছেন অগাস্ট মাস থেকেই এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে। সেপ্টেম্বর থেকে টাকা পাবেন উপভোক্তারা। ১ সেপ্টেম্বর থেকে ডাইরেক্ট বেনিফিট ট্রান্সফার (DBT)-এর মাধ্যমে উপভোক্তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে মাসিক পেনশনের টাকা সরাসরি যাবে।

১ সেপ্টেম্বর থেকে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা5/6

১ সেপ্টেম্বর থেকে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা

রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের তরফে বিজ্ঞপ্তিতে বলা জানানো হয়েছে, ইন্দিরা গান্ধী ন্যাশনাল ওল্ড এজ পেনশন স্কিমের অধীনে বার্ধক্য ভাতা ১০০০ টাকা থেকে ১৫০০ টাকা করা হচ্ছে। ইন্দিরা গান্ধী ন্যাশনাল উইডো পেনশন স্কিমের অধীনে বিধবা ভাতা ১০০০ টাকা থেকে ১৫০০ টাকা এবং ইন্দিরা গান্ধী ন্যাশনাল ডিজ়অ্যাবিলিটিস স্কিমের অধীনে পেনশন স্কিমে ১০০০ টাকা থেকে ১৫০০ টাকা করা হচ্ছে। 

প্রস্তুতি শুরু6/6

প্রস্তুতি শুরু

ইতিমধ্যেই টাকা দেওয়ার প্রস্তুতিও শুরু হয়ে গিয়েছে। প্রত্যেক জেলাশাসক, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন আধিকারিক, স্টেট আরবান ডেভেলপমেন্ট এজেন্সিকে দ্রুত নির্দেশ কার্যকর করে উপভোক্তার কাছে বর্ধিত পেনশনের টাকা পৌঁছে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

 

 

TAGS:
Bengal Pension Scheme Money
Bardhakya Bhata

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