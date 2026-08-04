/বার্ধক্য-বিধবা-প্রতিবন্ধী ভাতার প্রথম কিস্তির ১৫০০ টাকা পাননি? নতুন আবেদন কীভাবে করবেন?

Bardhokya Bhata Bidhoba Bhata: বাজেট প্রতিশ্রুতি মতো ৫০০ টাকা বেড়েছে বার্ধক্য ভাতা, বিধবা ভাতা ও প্রতিবন্ধী ভাতা। ১০০০ টাকার বদলে এখন ১৫০০ টাকা করে এই ৩ মাসিক ভাতা।
সরকারের ঘোষণা অনুযায়ী ১ অগাস্ট থেকে অ্যাকাউন্টে ঢোকার কথা এই ৩ মাসিক ভাতা- বার্ধক্য ভাতা, বিধবা ভাতা ও প্রতিবন্ধী ভাতার প্রথম কিস্তির ১৫০০ টাকা।
ইতিমধ্যেই অ্যাকাউন্টে-অ্যাকাউন্টে টাকা পৌঁছাতে শুরু করেছে। অনেকের অ্যাকাউন্টে টাকা পৌঁছেও গিয়েছে। আবার অনেকে এখনও টাকা পাননি! জেনে নিন, কারা এই ভাতার যোগ্য?
এর পাশাপাশি, যারা এখনও সরকারের সমাজকল্যাণ মূলক এই ৩ প্রকল্পের আওতায় আসেননি, তাদের জন্যও রয়েছে সুযোগ। তারা চাইলেই নতুন করে আবেদন করতে পারেন, সেই সুযোগ রয়েছে। নতুন করে কীভাবে আবেদন করবেন? কী কী নথি লাগবে।
বার্ধক্য ভাতা, বিধবা ভাতা ও প্রতিবন্ধী ভাতার জন্য আবেদন করতে প্রামাণ্য নথি হিসেবে লাগবে আধার কার্ড, বয়সের প্রমাণ ও ব্যাঙ্কের তথ্য-সহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় নথি। আবেদনপত্র ও নথি যাচাইয়ের পরই মিলবে চূড়ান্ত অনুমোদন।
শুধুমাত্র যোগ্য আবেদনকারীরাই সমাজকল্যাণ মূলক এই ৩ প্রকল্পের সুবিধা পাবেন। তাই আবেদনপত্রে যদি কোনও কোনও ভুল থাকে বা নথি যদি ভুয়ো- অসম্পূর্ণ হয়, তবে সেই আবেদন বাতিল হয়ে যাবে।
এই বিষয়ে সরকারি আধিকারিকরা স্পষ্ট জানিয়েছেন, যারা এখনও প্রকল্পগুলির সুবিধা পাচ্ছেন না, তারা দ্রুত যথাযথ নথি সহযোগে যথাস্থানে আবেদন করুন। কবে নতুন আবেদন নেওয়া হবে, সেই বিষয়ে সরকারি বিজ্ঞপ্তির দিকে নজর রাখুন।