Barrackpore Incident: 'সাইডে তাকাতেই দেখি ফ্ল্যাশ জ্বালিয়ে দাঁড়িয়ে...' লুকিয়ে বাথরুমে তরুণীর স্নান-ভিডিয়ো যুবকের...

Barrackpore Incident: 'সাইডে তাকাতেই দেখি ফ্ল্যাশ জ্বালিয়ে দাঁড়িয়ে...' লুকিয়ে বাথরুমে তরুণীর স্নান-ভিডিয়ো যুবকের...

Barrackpore youth filming neighbour girl while bathing: আতঙ্কিত তরুণীর ভয়ংকর বয়ান! বলছে, "আমি তো তোমাকে বোনের মতো দেখি! ফোনটাও বের করতে চাইছে না।" 

| Oct 23, 2025, 11:50 AM IST
বরুণ সেনগুপ্ত: লুকিয়ে তরুণীর স্নান-ছবি তুলছিলেন যুবক! প্রতিবেশীর শৌচালয়ে লুকিয়ে তরুণীর স্নান-ছবি তোলার সময় হাতেনাতে পাকড়াও যুবক। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ব্যারাকপুর পুরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত কালিয়া নিবাস এলাকায়। 

ঘটনার জেরে রীতিমতো আতঙ্কিত ওই তরুণী। কাঁদতে কাঁদতে ওই তরুণী বলেন, " আমি যখন বাড়ি ফিরে স্নান করতে গিয়েছি, তখন হঠাৎ করে সাইডে ফিরে দেখি, বাথরুমের জানলার উপর দিয়ে লোকটা ফোনটা ধরে ফ্ল্যাশ জ্বালিয়ে দাঁড়য়ে আছে। আমি দেখে চিৎকার করে উঠি।।" 

ওই তরুণী বলেন, "তারপর লোকটা ঘরে ঢুকে যায়। আমার চিৎকারে বাবা বেরিয়ে এসে ওকে ধরে। বলছে, আমি তো তোমাকে বোনের মতো দেখি! ফোনটাও বের করতে চাইছে না।" 

আতঙ্কিত তরুণীর কথায় "আমি জানি না, এর আগেও এরকম করেছে কিনা। আমি তো অত খেয়াল করেও দেখিনি। আমি আজ খেয়াল করতেই দেখি ফোন ধরে দাঁড়িয়ে আছে।"

জানা গিয়েছে,  মলয় হালদার নামে ওই যুবক গত দুবছর ধরে ওই একই এলাকায় এক বাড়িতে ভাড়াটিয়া হিসেবে আছেন। অভিযোগ, বাড়িতে কেউ না থাকার সুযোগে  মলয় নামের ওই যুবক প্রতিবেশীর শৌচালয়ের জানালা দিয়ে লুকিয়ে ফোনে তরুণীর স্নান-ভিডিয়ো করছিল। 

তাতেই হাতেনাতে ধরা পড়লে প্রথমে গোটা বিষয়টি অস্বীকার করে। পরবর্তীতে এলাকার লোকজন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে তাঁর উপর চড়াও হয়। খবর যায় টিটাগড় থানায়। খবর পেয়ে পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে আসে টিটাগড় থানার পুলিস। 

জিজ্ঞাসাবাদের পর ওই যুবককে আটক করে নিয়ে যায় থানায়। অভিযুক্ত যুবককে দ্রুত বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন এলাকার লোকেরা। গোটা ঘটনায় ব্যাপক আতঙ্ক ও চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। 

