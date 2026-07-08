/প্রভাসের এনকাউন্টার ঘিরে শোরগোল বারুইপুরে! কোন পথে এবার পুলিসের তদন্ত?

Baruipur Rape Murder Case: পুলিস এনকাউন্টারে কারও মৃত্যু হলে অবশ্যই একটি এফআইআর নথিভুক্ত করে তদন্ত শুরু করতে হবে। তদন্ত অবশ্যই একটি স্বাধীন সংস্থার মাধ্যমে করতে হবে। যেমন—অন্য কোনও থানার পুলিস, সিআইডি (CID) বা বিশেষ তদন্তকারী দল (SIT)।
অর্ণবাংশু নিয়োগী: বারুইপুর কাণ্ডে অভিযুক্ত প্রভাস মণ্ডলের এনকাউন্টারে মৃত্যু। এই ঘটনায় সুপ্রিম কোর্ট ও জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের (NHRC) নির্দেশিকা মেনে ইতোমধ্যেই পরবর্তী আইনি প্রক্রিয়া শুরু করেছে পুলিস।
পুলিস সূত্রের খবর, দেশের প্রচলিত আইনের সমস্ত নিয়ম মেনেই কাজ এগোচ্ছে। এনকাউন্টারের নিরপেক্ষতা বজায় রাখতেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।
পুলিস জানিয়েছে, নিয়ম মেনে শুরুতেই একটি এফআইআর (FIR) নথিভুক্ত করা হয়েছে। এর মাধ্যমেই তদন্তের আনুষ্ঠানিক সূচনা করা হবে। নিরপেক্ষ তদন্ত নিশ্চিত করতে পুরো বিষয়টি কোনো স্বাধীন সংস্থার হাতে তুলে দেওয়া হবে।
অন্য কোনো থানার পুলিস, সিআইডি (CID) বা বিশেষ তদন্তকারী দল (SIT) এই তদন্ত করতে পারে। পাশাপাশি, এই মৃত্যুর ঘটনায় নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের মাধ্যমে একটি বাধ্যতামূলক তদন্ত চালানো হচ্ছে।
নিয়ম মেনে ঘটনাটি জাতীয় বা রাজ্য মানবাধিকার কমিশনকে জানানো হয়েছে। পুলিস জানিয়েছে, ঘটনার পরই আহতদের চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল। তাঁদের জীবন বাঁচানোর সর্বোচ্চ চেষ্টাও করা হয়।
নিহতের ময়নাতদন্ত সঠিক নিয়ম মেনে করা হয়েছে। দুজন চিকিৎসকের উপস্থিতি এবং পুরো প্রক্রিয়ার ভিডিয়োগ্রাফি করা হয়েছে কি না, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এ ছাড়া ঘটনাস্থল থেকে অস্ত্র, রক্তের নমুনা ও আঙুলের ছাপ উদ্ধার করা হয়েছে। ব্যালিস্টিক প্রমাণের মতো সমস্ত ফরেনসিক উপাদান যত্ন সহকারে সংরক্ষণ করা হয়েছে।
অন্যদিকে, যার কাছ থেকে অস্ত্র ছিনতাই এবং যিনি এনকাউন্টার করলেন দুজনকেই তলব করা হয়েছে বারুইপুর এসপি অফিসে। প্রথম দফায় বারুইপুর থানায় আইজি এবং এডিশনাল এসপি ছিলেন এই দুজন-সহ আইও।