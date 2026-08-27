'বাড়িটা থাকবে, লক্ষ্য রাখিস...' নেপাল যাওয়ার আগে পড়শিদের বলে যান বসিরহাটের শিক্ষক দম্পতি!

Nepal flood Basirhat family missing: পশ্চিমবঙ্গের ৩০-এরও বেশি পর্যটক নিখোঁজ নেপালে। বিদেশ মন্ত্রকের তরফে বিবৃতিতে বলা হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গের ৩২জন সম্রাট ট্রাভেলসে রসুয়া জেলার তিমোরে গিয়েছিলেন। তাঁদের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না।
বিমল বসু: "বাড়িতে থাকবে। বাড়িটা একটু লক্ষ্য রাখিস।" এমনটাই বলে গিয়েছিলেন প্রতিবেশীদের। নেপালে বেড়াতে গিয়ে নিখোঁজ বসিরহাটের শিক্ষক দম্পতিও।
দুর্ঘটনার খবর পেতেই উদ্বিগ্ন প্রতিবেশীরা। বসিরহাট পুরসভার ১০ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা স্বপন মন্ডল ও তাঁর স্ত্রী মউ মণ্ডল। দুজনেই পেশায় শিক্ষক-শিক্ষিকা।
বসিরহাটের টাউন হাইস্কুলের প্রাক্তন শিক্ষক স্বপন মন্ডল। আর তাঁর স্ত্রী বর্তমানে বসিরহাটে একটি স্কুলের শিক্ষিকা। একমাত্র ছেলে কর্মসূত্রে বিদেশে অস্ট্রেলিয়ায় থাকেন।
প্রতিবেশীরা জানান, সপ্তাহ খানিক আগে শিক্ষক দম্পতি বেরনোর সময় বলে যান, "১৫ দিনের জন্য বাড়িতে থাকবে। একটু লক্ষ্য রাখিস।"
জানা যাচ্ছে, এক ভ্রমণ সংস্থার সঙ্গে নেপালে ঘুরতে গিয়েছিলেন তাঁরা। সেখানে হড়কা বানে পড়ে নিখোঁজ বসিরহাটের শিক্ষক দম্পতি। বাড়িতে গিয়ে দেখা যায়, কেউ নেই। তালাবন্ধ বাড়ি।
প্রতিবেশীরা জানান, দুর্ঘটনার খবর পাওয়ার পর থেকেই উদ্বেগের মধ্যে আছেন তাঁরা। যোগাযোগ করার চেষ্টা করেও পাননি। তাঁদের যেন খোঁজ পাওয়া যায়, তাঁরা যেন সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে আসেন, সেই প্রার্থনা-ই করছেন সবাই।