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'বাড়িটা থাকবে, লক্ষ্য রাখিস...' নেপাল যাওয়ার আগে পড়শিদের বলে যান বসিরহাটের শিক্ষক দম্পতি!

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Aug 27, 2026, 06:55 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 06:55 PM IST

Nepal flood Basirhat family missing: পশ্চিমবঙ্গের ৩০-এরও বেশি পর্যটক নিখোঁজ নেপালে। বিদেশ মন্ত্রকের তরফে বিবৃতিতে বলা হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গের ৩২জন সম্রাট ট্রাভেলসে রসুয়া জেলার তিমোরে গিয়েছিলেন। তাঁদের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না।

 

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বিমল বসু: "বাড়িতে থাকবে। বাড়িটা একটু লক্ষ্য রাখিস।" এমনটাই বলে গিয়েছিলেন প্রতিবেশীদের। নেপালে বেড়াতে গিয়ে নিখোঁজ বসিরহাটের শিক্ষক দম্পতিও। 

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দুর্ঘটনার খবর পেতেই উদ্বিগ্ন প্রতিবেশীরা। বসিরহাট পুরসভার ১০ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা স্বপন মন্ডল ও তাঁর স্ত্রী মউ মণ্ডল। দুজনেই পেশায় শিক্ষক-শিক্ষিকা। 

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বসিরহাটের টাউন হাইস্কুলের প্রাক্তন শিক্ষক স্বপন মন্ডল। আর তাঁর স্ত্রী বর্তমানে বসিরহাটে একটি স্কুলের শিক্ষিকা। একমাত্র ছেলে কর্মসূত্রে  বিদেশে অস্ট্রেলিয়ায় থাকেন। 

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প্রতিবেশীরা জানান, সপ্তাহ খানিক আগে শিক্ষক দম্পতি বেরনোর সময় বলে যান, "১৫ দিনের জন্য বাড়িতে থাকবে। একটু লক্ষ্য রাখিস।"

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জানা যাচ্ছে, এক ভ্রমণ সংস্থার সঙ্গে নেপালে ঘুরতে গিয়েছিলেন তাঁরা। সেখানে হড়কা বানে পড়ে নিখোঁজ বসিরহাটের শিক্ষক দম্পতি। বাড়িতে গিয়ে দেখা যায়, কেউ নেই। তালাবন্ধ বাড়ি। 

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প্রতিবেশীরা জানান, দুর্ঘটনার খবর পাওয়ার পর থেকেই উদ্বেগের মধ্যে আছেন তাঁরা। যোগাযোগ করার চেষ্টা করেও পাননি। তাঁদের যেন খোঁজ পাওয়া যায়, তাঁরা যেন সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে আসেন, সেই প্রার্থনা-ই করছেন সবাই।

TAGS:
Basirhat family missing
nepal flood

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