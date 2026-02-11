Bat-Tampering Allegation Against India: বিশ্বকাপের মাঝেই বিতর্কের মহাপ্রলয়! সূর্যদের ব্যাটে 'বাড়তি রাবার'! চাঞ্চল্যকর অভিযোগে নড়ে গেল ভারতীয় ক্রিকেট

Bat-Tampering Allegation Against India: বিশ্বকাপের মাঝেই বিতর্কের মহাপ্রলয়! সূর্যদের ব্যাটে 'বাড়তি রাবার'! চাঞ্চল্যকর অভিযোগে নড়ে গেল ভারতীয় ক্রিকেট
Bat-Tampering Allegation Against India: বিশ্বকাপের মাঝে ধেয়ে এসেছে বিতর্কের ঝড়! সূর্যকুমারদের বিরুদ্ধে 'ব্যাট বিকৃতি'র মারাত্মক অভিযোগ উঠল। শ্রীলঙ্কার তারকা ক্রিকেটারই ভারতকে তুলল আসামীর কাঠগড়ায়
টি-২০ বিশ্বকাপ
ভানুকা রাজাপক্ষর দাবি
রাজাপক্ষর দাবি, বিশ্বকাপে ভারতীয় ক্রিকেটারদের ব্যবহৃত ব্যাটগুলি অন্যদের ব্যাটের তুলনায় অনেক উন্নত। এমনকী তিনি এও দাবি করেছেন যে, তাঁর মতে সূর্যদের ব্যাটের উপর রাবারের একটি স্তর রয়েছে। রাজাপক্ষ এও জানিয়েছেন যে, সব খেলোয়াড়ই মানের এই পার্থক্য সম্পর্কে অবগত। তাঁর অভিযোগ, যে এই ব্যাটগুলি অন্যরা কিনতেও পারে না।
ব্যাটে বিকৃতির অভিযোগ
নিউজওয়্যার রাজাপক্ষকে উদ্ধৃত করে লিখেছে, ' ভারতীয় প্লেয়ারদের ব্যাটগুলি আমাদের সেরা ব্যাটের চেয়ে অনেক উন্নত। মনে হচ্ছে যেন রাবারের একটা স্তর লাগানো হয়েছে। আমি ভাবতেই পারছি না এটা কীভাবে সম্ভব। এই ব্যাটগুলি অন্যরা কিনতেও পারে না। সব খেলোয়াড়ই তা জানে। বোকার মতো শোনাতে পারি, কিন্তু সত্যি বলতে, আমি এটাই অনুভব করেছি।'
ভানুকা রাজাপক্ষর ইউ-টার্ন
বিতর্কের পরেই রাজাপক্ষ ইউ-টার্ন নিয়েছেন। তিনি এক্স হ্যান্ডেলে লিখলেন, 'সাম্প্রতিক এক সাক্ষাৎকারের আমার মন্তব্য ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কিছু অংশে অনুবাদে তা হারিয়ে গিয়েছে। আমার প্রশংসা করেই বলেছিলাম। ভারতীয় ক্রিকেট অবিশ্বাস্যভাবে উন্নত। সিস্টেম থেকে শুরু করে পরিকাঠামো হয়ে সরঞ্জামের মান। তাদের ব্যাট প্রস্তুতকারকরা সত্যিই বিশ্বের সেরাদের মধ্যে অন্যতম। বরাবরই আমার শ্রদ্ধায় থাকবে ভারত।'
ভানুকা রাজাপক্ষ কেরিয়ার
শ্রীলঙ্কা টি-২০ বিশ্বকাপ
ছিটকে গিয়েছেন হাসারঙ্গা
