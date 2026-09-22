/শক্তি বাড়িয়ে ধেয়ে আসছে গভীর নিম্নচাপ! ৭০ কিমি ঝড়ের সঙ্গে অবিরাম বৃষ্টি, জারি ভয়ংকর সতর্কতা

West Bengal Weather Update: বঙ্গোপসাগরের গভীর নিম্নচাপটি আরও শক্তিশালী হচ্ছে। এর প্রভাবে উপকূলবর্তী এলাকায় ৬০-৭০ কিমি বেগে ঝোড়ো হাওয়া ও প্রবল বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। কলকাতা-সহ বাকি জেলাগুলোতেও ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে। উত্তরবঙ্গের জেলাগুলোতেও বুধবার থেকে ভারী বৃষ্টি হতে পারে।
অয়ন ঘোষাল: সুস্পষ্ট নিম্নচাপে আজ সকালে পূর্ব মধ্য ও বঙ্গোপসাগর এবং সংলগ্ন পশ্চিম মধ্য বঙ্গোপসাগরে গভীর নিম্নচাপে পরিণত। দূরত্ব কমিয়ে স্থলভাগের দিকে আরও এগোচ্ছে গভীর নিম্নচাপ। আগামীকাল সকালে এটি অতি গভীর নিম্নচাপে পরিণত হতে চলেছে।
এর অভিমুখ পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম দিক। সর্বশেষ প্রাপ্ত উপগ্রহ চিত্র অনুযায়ী ওড়িশার গোপালপুর থেকে ২৫০ কিলোমিটার, ওড়িশার পুরী থেকে ২৭০ কিলোমিটার, অন্ধ্রপ্রদেশের কলিঙ্গপত্তনম থেকে ৩৩০ কিলোমিটার এবং বিশাখাপত্তনম থেকে ৪১০ কিলোমিটার দূরে এটির অবস্থান।
সুবিশাল আকার ধারণ করেছে গভীর নিম্নচাপ। এটির ব্যাস প্রায় ৪০০ কিলোমিটার। আগামীকাল ২৩ সেপ্টেম্বর বিকেল ৫ টা থেকে ২৪ সেপ্টেম্বর ভোর ৫ টার মধ্যে যেকোনও সময় এটি গোপালপুর এবং কলিঙ্গপত্তনমের মধ্যে কোনও একটি উপকূলে ভুমিভাগে প্রবেশ বা ল্যান্ডফল করতে চলেছে।
এর প্রভাবে আজ থেকেই অন্ধ্র ওড়িশা উপকূলের বিস্তীর্ণ এলাকায় অতি প্রবল বৃষ্টির সঙ্গে ৬০ থেকে ৭০ কিলোমিটার বেগে ঝড়ের পূর্বাভাস।
মৎস্যজীবীদের গভীর যাওয়ার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা। এই নিষেধাজ্ঞা ২৫ সেপ্টেম্বর শুক্রবার পর্যন্ত বহাল। ভারতের পূর্ব উপকূল এবং বাংলাদেশের দক্ষিণ উপকূলের সমস্ত মৎস্যজীবীদের জন্য এই নিষেধাজ্ঞা প্রযোজ্য।
দক্ষিণবঙ্গে আজ সকাল থেকেই বৃষ্টি শুরু। সময় যত গড়াবে বৃষ্টি তত বাড়বে। বৃহস্পতিবার সব থেকে বেশি দুর্যোগের আশঙ্কা উপকূলের জেলাগুলিতে। ঝড়-বৃষ্টি সবথেকে বেশি হওয়ার সম্ভাবনা পূর্ব মেদিনীপুরে। আজ মঙ্গলবার থেকে শুক্রবার পর্যন্ত ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, হাওড়া, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পশ্চিম বর্ধমান এবং বীরভূম জেলাতে। এর মধ্যে বৃহস্পতিবার অতি ভারী বৃষ্টির কমলা সর্তকতা পূর্ব-পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রাম জেলাতে।
কলকাতা-সহ সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টির সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা বাতাস। উপকূলের জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা পূর্ব মেদিনীপুর-সহ সমুদ্র তীরবর্তী অংশে ঝড়ো হাওয়ার গতিবেগ ৫০ কিলোমিটার। বেলা যত গড়াবে বৃষ্টি উত্তরোত্তর বাড়তে পারে।
উত্তরবঙ্গে কাল বুধবার থেকে বৃষ্টি বাড়বে। নিম্নচাপের বিচ্ছিন্ন হওয়া ক্লাইড ওয়েভ এই বৃষ্টির কারণ। জলীয় বাষ্প এবং মেঘপুঞ্জ পাহাড়ে ধাক্কা খাবে। তরাই এবং পার্বত্য এলাকায় বৃষ্টিপাত ঘটাতে থাকবে। দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি জেলাতে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। বৃহস্পতি ও শুক্রবার বৃষ্টির পরিমাণ আরও বাড়তে পারে। জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার জেলার কিছু অংশে অতি ভারী বা প্রবল বৃষ্টির সতর্কতা। বুধবার থেকে শনিবার পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের উপরের পাঁচ জেলার কিছু অংশে ভারী বৃষ্টির সর্তকতা থাকবে।
কলকাতাতে বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা। বুধবার এবং বৃহস্পতিবার এই দুদিন বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সঙ্গে ঝোড়ো বাতাস ৩০ থেকে ৩৫ কিলোমিটার গতিবেগে বইতে পারে।