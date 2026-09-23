/অতি গভীর নিম্নচাপ বাংলায় চালাবে ভয়ংকর তাণ্ডব: আজ রাত থেকেই কতদিন চলবে প্রবল দুর্যোগ? রাজ্যের কোথায় কখন মারাত্মক ঝড়বৃষ্টি?

Deep Depression: ঘূর্ণিঝড় নয়, অতি গভীর নিম্নচাপ রূপেই আর কিছুক্ষণের মধ্যে স্থলভাগে ঢুকছে বঙ্গোপসাগরের নিম্নচাপ। এই নিম্নচাপ কলিঙ্গপত্তনম হয়ে আজ রাত নটার পর স্থলভাগে প্রবেশ করতে চলেছে।
Ayan Ghoshal: বাংলায় সামনের কয়েকটা দিন কেমন থাকবে ওয়েদার? সারা রাজ্যে কতটা ভয়ংকর গভীর নিম্নচাপ ধেয়ে আসছে? কী হবে বঙ্গে?
মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে শুক্রবার পর্যন্ত।
দক্ষিণবঙ্গে আগামী শুক্রবার পর্যন্ত দক্ষিণ ২৪ পরগনাতে প্রবল ঝড়বৃষ্টি হবে।
পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুরের উপকূলের অংশ ৫০ থেকে ৬০ কিলোমিটার গতিবেগের দমকা ঝড়ো বাতাসের কমলা সতর্কতা।
বাকি সব জেলার কিছু অংশে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা বাতাসের সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টি।
আজ বুধবার রাতে ভারী বৃষ্টির সর্তকতা দক্ষিণ ২৪ পরগনা পূর্ব পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রাম জেলাতে।
বৃহস্পতিবার পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রাম জেলাতে অতি ভারী বৃষ্টির কমলা সর্তকতা। বৃষ্টি হতে পারে ২০০ মিলিমিটার পর্যন্ত।
কলকাতা বাঁকুড়া এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলাতে ভারী বৃষ্টির কমলা সর্তকতা।
পুরুলিয়া এবং বীরভূম পশ্চিম বর্ধমান ও হাওড়া জেলাতে প্রবল বৃষ্টির সতর্কতা।
শুক্রবার ভারী বৃষ্টি হবে বীরভূম পশ্চিম বর্ধমান বাঁকুড়া এবং পুরুলিয়া জেলাতে।
শনিবার থেকে আবহাওয়ার উন্নতি হবে। বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে।
উত্তরবঙ্গে শনিবার পর্যন্ত ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা উত্তরবঙ্গের উপরের দিকের পাঁচ জেলায়।
বিক্ষিপ্তভাবে দার্জিলিং কালিম্পং আলিপুরদুয়ার কোচবিহার জলপাইগুড়ি এবং কিছুটা উত্তর দিনাজপুরে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা।
বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার অতি ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা উত্তরবঙ্গের কয়েক জেলায়।
দার্জিলিং জলপাইগুড়ি আলিপুরদুয়ার জেলায় প্রতি ভারী বৃষ্টির কমলা সর্তকতা।
জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ার জেলায় অতিবাহিত বৃষ্টির কমলা সর্তকতা শুক্রবারে। রবিবার থেকে বৃষ্টি কমবে উত্তরবঙ্গে।
কলকাতায় কাল বৃহস্পতিবার ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা জারি কলকাতার কিছু অংশে।
বজ্রবিদ্যুৎ-সহ কয়েক পশলা বৃষ্টির সঙ্গে ৩০ থেকে ৫০ কিলোমিটার দমকা ঝোড়ো বাতাসের সম্ভাবনা থাকবে। শুক্রবার থেকে কমবে বৃষ্টির সম্ভাবনা।
আজ রাত থেকে কাল সন্ধ্যে পর্যন্ত বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে।