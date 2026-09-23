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অতি গভীর নিম্নচাপ বাংলায় চালাবে ভয়ংকর তাণ্ডব: আজ রাত থেকেই কতদিন চলবে প্রবল দুর্যোগ? রাজ্যের কোথায় কখন মারাত্মক ঝড়বৃষ্টি?

Written ByNabanita Sarkar
Published: Sep 23, 2026, 09:16 PM IST|Updated: Sep 23, 2026, 09:16 PM IST

Deep Depression: ঘূর্ণিঝড় নয়, অতি গভীর নিম্নচাপ রূপেই আর কিছুক্ষণের মধ্যে স্থলভাগে ঢুকছে বঙ্গোপসাগরের নিম্নচাপ। এই নিম্নচাপ কলিঙ্গপত্তনম হয়ে আজ রাত নটার পর স্থলভাগে প্রবেশ করতে চলেছে। 

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আবহাওয়ার বড় আপডেট

মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে শুক্রবার পর্যন্ত।

 

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আবহাওয়ার বড় আপডেট

দক্ষিণবঙ্গে আগামী শুক্রবার পর্যন্ত দক্ষিণ ২৪ পরগনাতে প্রবল ঝড়বৃষ্টি হবে। 

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আবহাওয়ার বড় আপডেট

পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুরের উপকূলের অংশ ৫০ থেকে ৬০ কিলোমিটার গতিবেগের দমকা ঝড়ো বাতাসের কমলা সতর্কতা। 

 

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আবহাওয়ার বড় আপডেট

বাকি সব জেলার কিছু অংশে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা বাতাসের সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টি।

 

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আবহাওয়ার বড় আপডেট

আজ বুধবার রাতে ভারী বৃষ্টির সর্তকতা দক্ষিণ ২৪ পরগনা পূর্ব পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রাম জেলাতে।

 

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আবহাওয়ার বড় আপডেট

বৃহস্পতিবার পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রাম জেলাতে অতি ভারী বৃষ্টির কমলা সর্তকতা। বৃষ্টি হতে পারে ২০০ মিলিমিটার পর্যন্ত। 

 

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আবহাওয়ার বড় আপডেট

কলকাতা বাঁকুড়া এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলাতে ভারী বৃষ্টির কমলা সর্তকতা। 

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আবহাওয়ার বড় আপডেট

পুরুলিয়া এবং বীরভূম পশ্চিম বর্ধমান ও হাওড়া জেলাতে  প্রবল বৃষ্টির সতর্কতা। 

 

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আবহাওয়ার বড় আপডেট

শুক্রবার ভারী বৃষ্টি হবে বীরভূম পশ্চিম বর্ধমান বাঁকুড়া এবং পুরুলিয়া জেলাতে। 

 

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আবহাওয়ার বড় আপডেট

শনিবার থেকে আবহাওয়ার উন্নতি হবে। বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে।

 

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আবহাওয়ার বড় আপডেট

উত্তরবঙ্গে শনিবার পর্যন্ত ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা উত্তরবঙ্গের উপরের দিকের পাঁচ জেলায়। 

 

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আবহাওয়ার বড় আপডেট

বিক্ষিপ্তভাবে দার্জিলিং কালিম্পং আলিপুরদুয়ার কোচবিহার জলপাইগুড়ি এবং কিছুটা উত্তর দিনাজপুরে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা।

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আবহাওয়ার বড় আপডেট

বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার অতি ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা উত্তরবঙ্গের কয়েক জেলায়। 

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আবহাওয়ার বড় আপডেট

দার্জিলিং জলপাইগুড়ি আলিপুরদুয়ার জেলায় প্রতি ভারী বৃষ্টির কমলা সর্তকতা। 

 

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আবহাওয়ার বড় আপডেট

জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ার জেলায় অতিবাহিত বৃষ্টির কমলা সর্তকতা শুক্রবারে। রবিবার থেকে বৃষ্টি কমবে উত্তরবঙ্গে।

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আবহাওয়ার বড় আপডেট

কলকাতায় কাল বৃহস্পতিবার ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা জারি কলকাতার কিছু অংশে। 

 

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আবহাওয়ার বড় আপডেট

বজ্রবিদ্যুৎ-সহ কয়েক পশলা বৃষ্টির সঙ্গে ৩০ থেকে ৫০ কিলোমিটার দমকা ঝোড়ো বাতাসের সম্ভাবনা থাকবে। শুক্রবার থেকে কমবে বৃষ্টির সম্ভাবনা।

আবহাওয়ার বড় আপডেট18/18

আবহাওয়ার বড় আপডেট

আজ রাত থেকে কাল সন্ধ্যে পর্যন্ত বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে।

TAGS:
Bengal Weather
deep depression

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