/নিম্নচাপ ও মৌসুমি অক্ষরেখার জোড়া ফলা! ৬০ কিমি বেগের ঝড়ের সঙ্গে তোলপাড় করা বৃষ্টি

West Bengal Weather Update: মঙ্গলবার থেকে শুক্রবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের উপকূল ও সংলগ্ন জেলাগুলিতে ভারী বৃষ্টি ও ঝোড়ো হাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী জেলাগুলিতে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির জন্য সতর্কতা জারি করা হয়েছে। উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতেও রবিবার পর্যন্ত বিক্ষিপ্ত থেকে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে।
অয়ন ঘোষাল: উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে তৈরি হয়েছে ঘূর্ণাবর্ত। কাল বুধবার এই ঘূর্ণাবর্ত নিম্নচাপে পরিণত হবে। নিম্নচাপের প্রভাব থাকবে গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ উপকূল এবং উত্তর ওড়িশা উপকূলে। নিম্নচাপের দোসর মৌসুমি অক্ষরেখা দিঘার উপর দিয়ে পূর্ব মধ্য বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত।
আজ বিকেলের পর থেকে উত্তর বঙ্গোপসাগর উত্তাল থাকবে। মাঝ সমুদ্রে ঝোড়ো হাওয়া বইবে। যার গতিবেগ হতে পারে ৬০ কিলোমিটার। আজ মঙ্গলবার ভোর থেকে মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধাজ্ঞা। আগামী শুক্রবার বিকেল পর্যন্ত এই নিষেধাজ্ঞা বলবৎ থাকবে।
দক্ষিণবঙ্গে আজ মঙ্গলবার দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস। কলকাতা-সহ একাধিক জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির পূর্বাভাস। কলকাতা, হাওড়া, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুরে এবং উত্তর ২৪ পরগনা জেলাতে আজ দফায় দফায় হলুদ সতর্কতা জারি হতে পারে। দুই একটি জেলায় কিছু সময়ের জন্য জারি হতে পারে কমলা সতর্কতা। উপকূল ও সংলগ্ন জেলাতে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে বাতাস বইবে।
মঙ্গলবার থেকে শুক্রবার পর্যন্ত বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি থাকবে দক্ষিণবঙ্গের উপকূল ও সংলগ্ন এলাকায়। উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, হাওড়া, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া এই জেলাগুলিতে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি। দক্ষিণবঙ্গের বাকি জেলাতে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বিক্ষিপ্তভাবে ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা শুক্রবার পর্যন্ত। শনিবার থেকে আবহাওয়ার উন্নতি।
উত্তরবঙ্গে আজ মালদা ও দুই দিনাজপুরে বিক্ষিপ্ত ভাবে ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টির সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো বাতাস।
আজ মঙ্গলবার ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ার জেলায়। কাল সাময়িক বিরতি। ফের বৃহস্পতিবার থেকে বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি দার্জিলিং-সহ ওপরের দিকের জেলাগুলিতে।
রবিবার পর্যন্ত উত্তরবঙ্গে বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি ওপরের দিকে জেলাগুলিতে। রবিবার বৃষ্টির পরিমাণ ও ব্যাপকতা বাড়বে দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি--পাঁচ জেলাতেই ভারী বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা।