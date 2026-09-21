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আসছে ধেয়ে, আরও আরও বাড়ল শক্তি! ৩ রাজ্যে তাণ্ডব চালাবে ঘূর্ণিঝড় 'অর্ণব'? জারি সতর্কতা

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Sep 21, 2026, 06:19 PM IST|Updated: Sep 21, 2026, 06:30 PM IST

Cyclone Arnab Update: জারি হয়ে গেল অ্যালার্ট। এখন অবস্থান কোথায়? বাংলায় কোথায় সবচেয়ে বেশি বৃষ্টির সম্ভাবনা? ঘূর্ণিঝড় 'অর্ণব'-এর লেটেস্ট আপডেট জানুন-

 

আরও বাড়ল শক্তি1/10

আরও বাড়ল শক্তি

অয়ন ঘোষাল: বঙ্গোপসাগরে ঘনীভূত নিম্নচাপের শক্তি আরও বাড়ল। ক্যাটেগরি-৩ ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হওয়ার আশঙ্কা 'অর্ণব'-এর। 

সুস্পষ্ট নিম্নচাপ2/10

সুস্পষ্ট নিম্নচাপ

সুস্পষ্ট নিম্নচাপে পরিণত সিস্টেমের এখন পূর্ব মধ্য ও বঙ্গোপসাগর এবং সংলগ্ন পশ্চিম মধ্য বঙ্গোপসাগরে অবস্থান। অভিমুখ পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম দিক।

তিন রাজ্যে তাণ্ডব3/10

তিন রাজ্যে তাণ্ডব

তিনটি রাজ্যে তাণ্ডব চালাতে পারে ঘূর্ণিঝড় 'অর্ণব'! ঘূর্ণিঝড় 'অর্ণব'-এর দাপটে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি ডেকে আনতে পারে দুর্যোগ।

অভিমুখ উত্তর-পশ্চিমে4/10

অভিমুখ উত্তর-পশ্চিমে

বঙ্গোপসাগর থেকে ক্রমশ জলীয় বাষ্প সংগ্রহ করে নিজের শক্তি বাড়িয়ে ঘূর্ণিঝড় 'অর্ণব' আঘাত হানতে পারে ভারতের উপকূলীয় তিনটি রাজ্যে।

অতি গভীর নিম্নচাপ5/10

অতি গভীর নিম্নচাপ

আগামী ২৪ ঘন্টায় এটি গভীর নিম্নচাপ এবং পরবর্তী ২৪ ঘন্টায় অতি গভীর নিম্নচাপে পরিণত হবে। 

কোন দিকে অভিমুখ?6/10

কোন দিকে অভিমুখ?

উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে উত্তর অন্ধপ্রদেশ এবং দক্ষিণ ওড়িশা উপকূলের দিকে রয়েছে অভিমুখ।

প্রবল দুর্যোগের আশঙ্কা7/10

প্রবল দুর্যোগের আশঙ্কা

অন্ধ্র, ওড়িশা, পশ্চিমবঙ্গ উপকূলে হতে পারে প্রবল ঝড়। সঙ্গে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের আশঙ্কা। 

বাংলায় ঝড়-বৃষ্টি সবচেয়ে বেশি8/10

বাংলায় ঝড়-বৃষ্টি সবচেয়ে বেশি

বাংলায় ঝড়-বৃষ্টি সবচেয়ে বেশি হওয়ার সম্ভাবনা পূর্ব মেদিনীপুরে। পরিস্থিতি মোকাবিলায় উপকূলীয় অঞ্চলে সতর্কতা জারি করা হয়েছে। 

সতর্কতা জারি9/10

সতর্কতা জারি

সমুদ্র উত্তাল থাকার কারণে জেলেদের সমুদ্রে না যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। মৎস্যজীবীদের গভীর সমুদ্র থেকে আজ সন্ধ্যার মধ্যে ফিরে আসতে নির্দেশ আবহাওয়া দপ্তরের। 

সমুদ্রে যেতে নিষেধ10/10

সমুদ্রে যেতে নিষেধ

আগামীকাল থেকে ২৫ শেষ সেপ্টেম্বর শুক্রবার পর্যন্ত সমুদ্রে যেতে নিষেধ ওড়িশা, পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশের মৎস্যজীবীদের।

TAGS:
Cyclone Arnab
Cyclone Arnab Update

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