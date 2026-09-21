আসছে ধেয়ে, আরও আরও বাড়ল শক্তি! ৩ রাজ্যে তাণ্ডব চালাবে ঘূর্ণিঝড় 'অর্ণব'? জারি সতর্কতা

Cyclone Arnab Update: জারি হয়ে গেল অ্যালার্ট। এখন অবস্থান কোথায়? বাংলায় কোথায় সবচেয়ে বেশি বৃষ্টির সম্ভাবনা? ঘূর্ণিঝড় 'অর্ণব'-এর লেটেস্ট আপডেট জানুন-
অয়ন ঘোষাল: বঙ্গোপসাগরে ঘনীভূত নিম্নচাপের শক্তি আরও বাড়ল। ক্যাটেগরি-৩ ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হওয়ার আশঙ্কা 'অর্ণব'-এর।
সুস্পষ্ট নিম্নচাপে পরিণত সিস্টেমের এখন পূর্ব মধ্য ও বঙ্গোপসাগর এবং সংলগ্ন পশ্চিম মধ্য বঙ্গোপসাগরে অবস্থান। অভিমুখ পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম দিক।
তিনটি রাজ্যে তাণ্ডব চালাতে পারে ঘূর্ণিঝড় 'অর্ণব'! ঘূর্ণিঝড় 'অর্ণব'-এর দাপটে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি ডেকে আনতে পারে দুর্যোগ।
বঙ্গোপসাগর থেকে ক্রমশ জলীয় বাষ্প সংগ্রহ করে নিজের শক্তি বাড়িয়ে ঘূর্ণিঝড় 'অর্ণব' আঘাত হানতে পারে ভারতের উপকূলীয় তিনটি রাজ্যে।
আগামী ২৪ ঘন্টায় এটি গভীর নিম্নচাপ এবং পরবর্তী ২৪ ঘন্টায় অতি গভীর নিম্নচাপে পরিণত হবে।
উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে উত্তর অন্ধপ্রদেশ এবং দক্ষিণ ওড়িশা উপকূলের দিকে রয়েছে অভিমুখ।
অন্ধ্র, ওড়িশা, পশ্চিমবঙ্গ উপকূলে হতে পারে প্রবল ঝড়। সঙ্গে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের আশঙ্কা।
বাংলায় ঝড়-বৃষ্টি সবচেয়ে বেশি হওয়ার সম্ভাবনা পূর্ব মেদিনীপুরে। পরিস্থিতি মোকাবিলায় উপকূলীয় অঞ্চলে সতর্কতা জারি করা হয়েছে।
সমুদ্র উত্তাল থাকার কারণে জেলেদের সমুদ্রে না যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। মৎস্যজীবীদের গভীর সমুদ্র থেকে আজ সন্ধ্যার মধ্যে ফিরে আসতে নির্দেশ আবহাওয়া দপ্তরের।
আগামীকাল থেকে ২৫ শেষ সেপ্টেম্বর শুক্রবার পর্যন্ত সমুদ্রে যেতে নিষেধ ওড়িশা, পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশের মৎস্যজীবীদের।