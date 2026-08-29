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অভিষেক স্রেফ ১২ ক্লাস পাস! বিস্ফোরক ঋতব্রত, চিঠি লিখছেন লোকসভার স্পিকারকে

Written BySekender Abu Zafar
Published: Aug 29, 2026, 08:59 PM IST|Updated: Aug 29, 2026, 08:59 PM IST

শ্রেয়সী গঙ্গোপাধ্যায়: ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় সংবাদমাধ্যমে বলেন, আমি মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়কেই জিজ্ঞাসা করব ভাইপোর এইসব বিবিএ, এমবিএ ডিগ্রিগুলো ইনভ্য়ালিড

ডিগ্রি ভুয়ো!1/6

ডিগ্রি ভুয়ো!

এনসিপিআই সাংসদদের পদ খারিজ নিয়ে সরব হয়েছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার পাল্টা দিলেন বিধানসভায় বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিবিএ, এমবিএ ডিগ্রি ভুয়ো। এমনটাই অভিষোগ করছেন ঋতব্রত। লোকসভার স্পিকারকেও এনিয়ে চিঠি লিখবেন বলে হুঁশিয়ারি দিলেন ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্য়ায়। -তথ্য-শ্রেয়সী গঙ্গোপাধ্যায়

কোনও বৈধতা নেই2/6

কোনও বৈধতা নেই

গতকাল অর্থাত্ ২৮ অগাস্ট একটি সভা থেকে ঋতব্রত অভিযোগ করেছিলেন,  যে প্রতিষ্ঠান থেকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বিবিএ বা এমবিএ করেছিলেন সেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোনও বৈধতা নেই। এআইসিটি বা ইউজিসি ওই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে কোনও বৈধতা দেয়নি। -তথ্য-শ্রেয়সী গঙ্গোপাধ্যায়

স্পিকারকে চিঠি3/6

স্পিকারকে চিঠি

ওই গুরুতর অভিযোগের পর আজ ঋতব্রত জানিয়ে দিলেন, যে আইআইপিএম বলে যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কথা বলা হয়েছে অভিষেকের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে তার কোনও বৈধতা নেই। এনিয়ে তিনি লোকসভার স্পিকারের কাছে চিঠি লিখবেন। -তথ্য-শ্রেয়সী গঙ্গোপাধ্যায়

ডিগ্রি মোছার দাবি4/6

ডিগ্রি মোছার দাবি

কী থাকবে সেই চিঠিতে? ঋতব্রতর বক্তব্য, সাংসদের রেকর্ডে যেখানে তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতার কথা লেখা থাকে সেখান থেকে যেন ওই ডিগ্রি উড়িয়ে দেওয়া হয়। -তথ্য-শ্রেয়সী গঙ্গোপাধ্যায়

ইস্ট জর্জিয়া ইউনিভার্সিটি5/6

ইস্ট জর্জিয়া ইউনিভার্সিটি

ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় সংবাদমাধ্যমে বলেন, আমি মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়কেই জিজ্ঞাসা করব ভাইপোর এইসব বিবিএ, এমবিএ ডিগ্রিগুলো ইনভ্য়ালিড। টুয়েলভ পাস ভাইপো তো চিকিত্সা করতে আমেরিকা যাবে। তাঁকে বলব ইস্ট জর্জিয়া ইউনিভার্সির সামনে দাঁড়িয়ে একটা সেলফি তুলে  আনতে। আমরাও দেখবে ওই বিশ্ববিদ্যালয়টা কেমন দেখতে? -তথ্য-শ্রেয়সী গঙ্গোপাধ্যায়

উনি টুয়েলভ পাস6/6

উনি টুয়েলভ পাস

এই যে উনি টুয়েলভ পাস, নিজের পাশে বিবিএ, এমবিএ লিখছে, আমি লোকসভার স্পিকারকে একটা চিঠি লিখব পার্লামেন্টের হুজ-হু-তে সংশোধন করে দেওয়া হয়। উনি যাতে বিবিএ, এমবিএ না লিখে টুয়েলভ পাস লেখেন তার জন্য় ওম বিড়লা সাহেবকে একটি চিঠি দেব বলে ঠিক করেছি।-তথ্য-শ্রেয়সী গঙ্গোপাধ্যায়

TAGS:
Abhishek Banerjee Degreee
ritabrata banerjee
Ritabrata on Abhishek Degree

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