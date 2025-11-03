BCCI Prize Money: ঐতিহাসিক জয়, রেকর্ড পুরস্কার হরমন-স্মৃতিদের! বড় ঘোষণা BCCI-এর...
ICC Women's World Cup Winner | Women’s ODI World Cup: ক্রিকেট ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় রচনা করল ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দল। প্রথমবার আইসিসি উইমেন্স ওয়ার্ল্ড কাপ এখন তাঁদের দখলে। ডিওয়াই পাটিল স্টেডিয়ামে রুদ্ধশ্বাস ফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ৫২ রানে পরাজিত করে এই ঐতিহাসিক সাফল্য ভারতের মেয়েদের। এই জয়ের সেলিব্রেশনে সারাদেশে জুড়ে শুরু হয়ে যায় অকাল দীপাবলি। বিশ্বকাপ জয়ে কত টাকা পুরস্কার পেলেন হরমন, স্মৃতি, শেফালী, রিচারা?
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নানা প্রতিকূলতার সঙ্গে তাঁদের লড়াই দীর্ঘকালীন। ঝুলন-মিতালির বপন করা সেই বীজ থেকেই রবিবার বটবৃক্ষ হয়ে উঠল হরমন-স্মৃতিরা। ডিওয়াই পাটিল স্টেডিয়ামে রুদ্ধশ্বাস বিশ্বকাপ ফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ৫২ রানে পরাজিত করে এক নয়া ইতিহাস লিখল ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দল। ছবি- Indian Cricket Team (ফেসবুক)
ভারতীয় মহিলা ক্রিকেটাররা তাদের ঐতিহাসিক বিশ্বকাপ জয়ের জন্য দুই সংস্থা থেকে বিশাল অঙ্কের পুরস্কার পাচ্ছেন। প্রথমত, বিসিসিআই সচিব দেবজিৎ সাইকিয়া ঘোষণা করেছেন যে পুরো দল, কোচ এবং সাপোর্ট স্টাফদের জন্য ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড (BCCI) ৫১ কোটি টাকা পুরস্কার দেবে। এটি ভারতীয় মহিলাদের ক্রীড়া ইতিহাসে অন্যতম উল্লেখযোগ্য পুরস্কার। ছবি- Indian Cricket Team (ফেসবুক)
দ্বিতীয়ত, আইসিসি (ICC) থেকে পুরস্কার। বিশ্বকাপ জেতার ফলে ভারতীয় দল আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল (ICC) থেকে বিজয়ী হিসেবে পুরস্কারের অর্থ পাবে ভারতীয় দল। আইসিসি থেকে এই পুরস্কারের পরিমাণ ৪.৪৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ৪০ কোটি টাকা (৩৯.৭৮ কোটি টাকা)। মোট পুরস্কারের পরিমাণ প্রায় ৯১ কোটি টাকা। ছবি- Indian Cricket Team (ফেসবুক)
বিসিসিআই যে ৫১ কোটি টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছে, তা পুরো দল (খেলোয়াড়, কোচ, সিলেক্টর এবং সাপোর্ট স্টাফ) এর জন্য সম্মিলিতভাবে বরাদ্দ করা হয়েছে। বোর্ড সাধারণত এই বিশাল অঙ্কের অর্থ দলের সদস্যদের মধ্যে তাদের ভূমিকা ও গুরুত্ব অনুসারে ভাগ করে থাকে, তবে সেই নির্দিষ্ট বন্টন কাঠামো এখনো জনসমক্ষে প্রকাশ করা হয়নি।ছবি- Indian Cricket Team (ফেসবুক)
অনেকেই অনুমান করেছিলেন যে বিসিসিআই তাদের পুরুষ দলের সমপরিমাণ, যেমন পুরুষ দল টি২০ বিশ্বকাপ জয়ের পর ১২৫ কোটি টাকা পেয়েছিল, পুরস্কার দিতে পারে, যা হলে খেলোয়াড় প্রতি পুরস্কারের পরিমাণ ১০ গুণ বৃদ্ধি হতে পারত। যদিও ঘোষণা করা হয়েছে ৫১ কোটি টাকা, যা ১২৫ কোটি টাকার চেয়ে অনেকই কম।ছবি- Indian Cricket Team (ফেসবুক)
