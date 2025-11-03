English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

BCCI Prize Money: ঐতিহাসিক জয়, রেকর্ড পুরস্কার হরমন-স্মৃতিদের! বড় ঘোষণা BCCI-এর...

ICC Women's World Cup Winner | Women’s ODI World Cup: ক্রিকেট ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় রচনা করল ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দল। প্রথমবার আইসিসি উইমেন্স ওয়ার্ল্ড কাপ এখন তাঁদের দখলে। ডিওয়াই পাটিল স্টেডিয়ামে রুদ্ধশ্বাস ফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ৫২ রানে পরাজিত করে এই ঐতিহাসিক সাফল্য ভারতের মেয়েদের। এই জয়ের সেলিব্রেশনে সারাদেশে জুড়ে শুরু হয়ে যায় অকাল দীপাবলি। বিশ্বকাপ জয়ে কত টাকা পুরস্কার পেলেন হরমন, স্মৃতি, শেফালী, রিচারা? 

| Nov 03, 2025, 11:06 AM IST
1/10

ঐতিহাসিক!

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নানা প্রতিকূলতার সঙ্গে তাঁদের লড়াই দীর্ঘকালীন। ঝুলন-মিতালির বপন করা সেই বীজ থেকেই রবিবার বটবৃক্ষ হয়ে উঠল হরমন-স্মৃতিরা। ডিওয়াই পাটিল স্টেডিয়ামে রুদ্ধশ্বাস বিশ্বকাপ ফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ৫২ রানে পরাজিত করে এক নয়া ইতিহাস লিখল ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দল।  ছবি- Indian Cricket Team (ফেসবুক)

2/10

ঐতিহাসিক!

এই ঐতিহাসিক জয়ের পর বিসিসিআই সচিব দেবজিৎ সাইকিয়া খেলোয়াড় এবং সাপোর্ট স্টাফদের জন্য ঘোষণা করেছেন ৫১ কোটি টাকা পুরস্কার। তাঁর মতে এই জয় আসলে ভারতীয় মহিলা ক্রিকেটকে এক নতুন স্তরে নিয়ে যাবে। ছবি- Indian Cricket Team (ফেসবুক)

3/10

ঐতিহাসিক!

ভারতীয় মহিলা ক্রিকেটাররা তাদের ঐতিহাসিক বিশ্বকাপ জয়ের জন্য দুই সংস্থা থেকে বিশাল অঙ্কের পুরস্কার পাচ্ছেন। প্রথমত, বিসিসিআই সচিব দেবজিৎ সাইকিয়া ঘোষণা করেছেন যে পুরো দল, কোচ এবং সাপোর্ট স্টাফদের জন্য ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড (BCCI) ৫১ কোটি টাকা পুরস্কার দেবে। এটি ভারতীয় মহিলাদের ক্রীড়া ইতিহাসে অন্যতম উল্লেখযোগ্য পুরস্কার। ছবি- Indian Cricket Team (ফেসবুক)

4/10

ঐতিহাসিক!

দ্বিতীয়ত, আইসিসি (ICC) থেকে পুরস্কার। বিশ্বকাপ জেতার ফলে ভারতীয় দল আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল (ICC) থেকে বিজয়ী হিসেবে পুরস্কারের অর্থ পাবে ভারতীয় দল। আইসিসি থেকে এই পুরস্কারের পরিমাণ ৪.৪৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ৪০ কোটি টাকা (৩৯.৭৮ কোটি টাকা)। মোট পুরস্কারের পরিমাণ প্রায় ৯১ কোটি টাকা। ছবি- Indian Cricket Team (ফেসবুক)

5/10

ঐতিহাসিক!

বিসিসিআই যে ৫১ কোটি টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছে, তা পুরো দল (খেলোয়াড়, কোচ, সিলেক্টর এবং সাপোর্ট স্টাফ) এর জন্য সম্মিলিতভাবে বরাদ্দ করা হয়েছে। বোর্ড সাধারণত এই বিশাল অঙ্কের অর্থ দলের সদস্যদের মধ্যে তাদের ভূমিকা ও গুরুত্ব অনুসারে ভাগ করে থাকে, তবে সেই নির্দিষ্ট বন্টন কাঠামো এখনো জনসমক্ষে প্রকাশ করা হয়নি।ছবি- Indian Cricket Team (ফেসবুক)

6/10

ঐতিহাসিক!

আইসিসি চ্যাম্পিয়ন দল হিসেবে যে প্রায় ৪০ কোটি টাকা দিয়েছে, সেই অর্থও বিসিসিআই-এর মাধ্যমে দলের তহবিলে যোগ হয় এবং বোর্ডের নিয়ম অনুযায়ী বন্টন করা হয়।ছবি- Indian Cricket Team (ফেসবুক)

7/10

ঐতিহাসিক!

পূর্বে, ২০১৭ সালের বিশ্বকাপ ফাইনাল খেলার পর ভারতীয় মহিলা দলের প্রত্যেক খেলোয়াড়কে ৫০ লক্ষ টাকা করে পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল।ছবি- Indian Cricket Team (ফেসবুক)

8/10

ঐতিহাসিক!

অনেকেই অনুমান করেছিলেন যে বিসিসিআই তাদের পুরুষ দলের সমপরিমাণ, যেমন পুরুষ দল টি২০ বিশ্বকাপ জয়ের পর ১২৫ কোটি টাকা পেয়েছিল, পুরস্কার দিতে পারে, যা হলে খেলোয়াড় প্রতি পুরস্কারের পরিমাণ ১০ গুণ বৃদ্ধি হতে পারত। যদিও ঘোষণা করা হয়েছে ৫১ কোটি টাকা, যা ১২৫ কোটি টাকার চেয়ে অনেকই কম।ছবি- Indian Cricket Team (ফেসবুক)

9/10

ঐতিহাসিক!

যদি ধরে নেওয়া হয় যে ১৫ জন খেলোয়াড় এবং সাপোর্ট স্টাফ (মোট প্রায় ২০-২৫ জন) এর মধ্যে ৫১ কোটি টাকা ভাগ করা হয়, তবে খেলোয়াড় প্রতি একটি মোটা অঙ্কের পুরস্কার নিশ্চিতভাবেই বরাদ্দ হবে।ছবি- Indian Cricket Team (ফেসবুক)

10/10

ঐতিহাসিক!

বর্তমানে, শুধু এইটুকুই বলা যায় যে প্রত্যেক খেলোয়াড় বিশাল অঙ্কের অর্থ পাচ্ছেন, তবে খেলোয়াড় প্রতি সুনির্দিষ্ট অঙ্ক জানতে আরও কিছু সময় অপেক্ষা করতে হবে। বিসিসিআই আনুষ্ঠানিকভাবে বন্টন প্রক্রিয়া প্রকাশ করলে সঠিক তথ্য পাওয়া যাবে।ছবি- Indian Cricket Team (ফেসবুক)

পরবর্তী
অ্যালবাম

Bengal Weather Update: পারদ পতন কলকাতায়! তবে শুরুর আগেই শেষ? পথের কাঁটা ঘূর্ণাবর্ত...

পরবর্তী অ্যালবাম

Bengal Weather Update: পারদ পতন কলকাতায়! তবে শুরুর আগেই শেষ? পথের কাঁটা ঘূর্ণাবর্ত...

Bengal Weather Update: পারদ পতন কলকাতায়! তবে শুরুর আগেই শেষ? পথের কাঁটা ঘূর্ণাবর্ত...

Bengal Weather Update: পারদ পতন কলকাতায়! তবে শুরুর আগেই শেষ? পথের কাঁটা ঘূর্ণাবর্ত... 7
Ajker Rashifal | Horoscope Today: ভেবে চিন্তে এগিয়ে চলুন সিংহ, সব দিকেই সাফল্য বৃশ্চিকের...

Ajker Rashifal | Horoscope Today: ভেবে চিন্তে এগিয়ে চলুন সিংহ, সব দিকেই সাফল্য বৃশ্চিকের...

Ajker Rashifal | Horoscope Today: ভেবে চিন্তে এগিয়ে চলুন সিংহ, সব দিকেই সাফল্য বৃশ্চিকের... 12
Grand Egyptian Museum Opens: অলৌকিক! অবিশ্বাস্য! তুতেনখামেনের ৩০০০ বছরের &#039;অভিশপ্ত&#039; মমি খুলতেই ৫ রহস্যমৃত্যু এবং...

Grand Egyptian Museum Opens: অলৌকিক! অবিশ্বাস্য! তুতেনখামেনের ৩০০০ বছরের 'অভিশপ্ত' মমি খুলতেই ৫ রহস্যমৃত্যু এবং...

Grand Egyptian Museum Opens: অলৌকিক! অবিশ্বাস্য! তুতেনখামেনের ৩০০০ বছরের 'অভিশপ্ত' মমি খুলতেই ৫ রহস্যমৃত্যু এবং... 11
Mahila Rojgar Yojana: বড় খবর! সরকার মহিলাদের দিচ্ছে ১০,০০০ টাকা! করবে স্বনির্ভর, হবে ছোট ব্যবসাও? কোথায়, কী ভাবে জেনে নিন...

Mahila Rojgar Yojana: বড় খবর! সরকার মহিলাদের দিচ্ছে ১০,০০০ টাকা! করবে স্বনির্ভর, হবে ছোট ব্যবসাও? কোথায়, কী ভাবে জেনে নিন...

Mahila Rojgar Yojana: বড় খবর! সরকার মহিলাদের দিচ্ছে ১০,০০০ টাকা! করবে স্বনির্ভর, হবে ছোট ব্যবসাও? কোথায়, কী ভাবে জেনে নিন... 10