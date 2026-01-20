IPL 2026: ২৭০০০০০০ টাকার আইপিএল স্পনসরশিপ চুক্তি, কৃত্তিম মেধায় মালামাল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড!

IPL 2026: ২৭০০০০০০ টাকার আইপিএল স্পনসরশিপ চুক্তি, কৃত্তিম মেধায় মালামাল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড!
BCCI's Rs 270 crore AI Sponsorship Deal: আইপিএলের আগেই ২৭০০০০০০ টাকার আইপিএল স্পনসরশিপ চুক্তি করে ফেলল বিসিসিআই। এবার কৃত্তিম মেধায় মালামাল হয়ে গেল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড...
1/6
কৃত্তিম মেধায় এখন মালামাল বিসিসিআই!
2/6
জেমিনি বনাম চ্যাটজিপিটি
ক্রিকেটে জেমিনির ধামাকাদার এন্ট্রির আগেই তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী চ্যাটজিপিটি (ChatGPT) মাঠে নেমে পড়েছে। চলতি উইমেন'স প্রিমিয়র লিগের (ডব্লিউপিএল) অন্যতম স্পনসর তারা। বিসিসিআই-এর কর্তা সংবাদসংস্থা পিটিআই-কে বলেছেন, 'জেমিনির সঙ্গে বিসিসিআইয়ের চুক্তি তিন বছরের। আইপিএলের বিশ্বব্যাপী আবেদনকে আরও জোরাল করবে।'
3/6
অ্যাপোলো টায়ার্স-বিসিসিআই
4/6
টাটা আইপিএল
5/6
আইপিএলের সূচি
6/6
রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু
