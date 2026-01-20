English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • গ্যালারি
  • IPL 2026: ২৭০০০০০০ টাকার আইপিএল স্পনসরশিপ চুক্তি, কৃত্তিম মেধায় মালামাল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড!

IPL 2026: ২৭০০০০০০ টাকার আইপিএল স্পনসরশিপ চুক্তি, কৃত্তিম মেধায় মালামাল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড!

BCCI's Rs 270 crore AI Sponsorship Deal: আইপিএলের আগেই ২৭০০০০০০ টাকার আইপিএল স্পনসরশিপ চুক্তি করে ফেলল বিসিসিআই। এবার কৃত্তিম মেধায় মালামাল হয়ে গেল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড...  

| Jan 20, 2026, 09:12 PM IST
1/6

কৃত্তিম মেধায় এখন মালামাল বিসিসিআই!

BCCI's Rs 270 crore AI Sponsorship Deal

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দ্য বোর্ড অফ কন্ট্রোল ফর ক্রিকেট ইন ইন্ডিয়া (BCCI) আসন্ন ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের ( IPL 2026) জন্য গুগলের এআই প্ল্যাটফর্ম জেমিনির ( Google’s AI platform Gemini) থেকে ২৭০ কোটি টাকার বিরাট স্পনসরশিপ চুক্তি করে ফেলল।   

2/6

জেমিনি বনাম চ্যাটজিপিটি

Gemini vs ChatGPT

ক্রিকেটে জেমিনির ধামাকাদার এন্ট্রির আগেই তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী চ্যাটজিপিটি (ChatGPT) মাঠে নেমে পড়েছে। চলতি উইমেন'স প্রিমিয়র লিগের (ডব্লিউপিএল) অন্যতম স্পনসর তারা। বিসিসিআই-এর কর্তা সংবাদসংস্থা পিটিআই-কে বলেছেন, 'জেমিনির সঙ্গে বিসিসিআইয়ের চুক্তি তিন বছরের। আইপিএলের বিশ্বব্যাপী আবেদনকে আরও জোরাল করবে।'  

3/6

অ্যাপোলো টায়ার্স-বিসিসিআই

BCCI-Apollo Tyres

গতবছর ভারত সরকার ড্রিম ইলেভেনের মতো রিয়াল-মানি গেমিং প্ল্যাটফর্ম নিষিদ্ধ করার পর ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড নতুন জার্সি স্পনসর বেছে নিয়েছে। বিসিসিআই অ্যাপোলো টায়ার্সের সঙ্গে টিম ইন্ডিয়ার জার্সি স্পনসরশিপের চুক্তি করেছে ৫৭৯ কোটি টাকায়। 

4/6

টাটা আইপিএল

TATA IPL 2026

বিশ্বের সবচেয়ে লাভজনক টি-টোয়েন্টি লিগ আইপিএলের টাইটেল স্পনসরশিপের স্বত্ব টাটা গ্রুপের কাছেই রয়েছে। জেমিনির সঙ্গে এই চুক্তি ভারতীয় ক্রিকেটে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্ল্যাটফর্মগুলির ক্রমবর্ধমান সম্পৃক্ততাকেই তুলে ধরে।    

5/6

আইপিএলের সূচি

IPL 2026 Fixture

৭ ফেব্রুয়ারি থেকে ৮ মার্চ পর্যন্ত চলবে আইসিসি টি-২০ বিশ্বকাপ। কাপযুদ্ধ শেষ হওয়ার ১৮ দিন পরেই শুরু হবে আইপিএল। ২৬ মার্চ থেকে ৩১ মে পর্যন্ত চলবে টুর্নামেন্ট  

6/6

রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু

Royal Challengers Bengaluru

আরসিবি বর্তমান চ্যাম্পিয়ন হিসেবে এবার আইপিএল মহাযজ্ঞে অংশ নেবে। যারা তাদের ১৮ বারের প্রচেষ্টায় প্রথম আইপিএল শিরোপা জিতেছে গতবার। যদিও আরসিবি-র শিরোপা জয়ের উদযাপন ভয়াবহ বিপর্যয়ে পরিণত হয়। বেঙ্গালুরুর এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামের বাইরে এক মর্মান্তিক পদদলনের ঘটনায় ১১ জন আরসিবি সমর্থকের প্রাণহানি ঘটে।

পরবর্তী
অ্যালবাম

Navpancham Rajyog: নবপঞ্চম রাজযোগে ভাগ্যে শত সূর্যের উদয়! ৫ রাশির হাতে আসবে বিপুল টাকা, উত্তরাধিকার সূত্রে ধন...

পরবর্তী অ্যালবাম

Navpancham Rajyog: নবপঞ্চম রাজযোগে ভাগ্যে শত সূর্যের উদয়! ৫ রাশির হাতে আসবে বিপুল টাকা, উত্তরাধিকার সূত্রে ধন...

Navpancham Rajyog: নবপঞ্চম রাজযোগে ভাগ্যে শত সূর্যের উদয়! ৫ রাশির হাতে আসবে বিপুল টাকা, উত্তরাধিকার সূত্রে ধন...

Navpancham Rajyog: নবপঞ্চম রাজযোগে ভাগ্যে শত সূর্যের উদয়! ৫ রাশির হাতে আসবে বিপুল টাকা, উত্তরাধিকার সূত্রে ধন... 7
Richest Party in India: প্রায় সব জেলায় অফিস, ১৮ কোটি সদস্য! ভারতের ধনীতম পার্টি বিজেপির ব্যাংকে ১০০০০,০০,০০,০০০ টাকা!...

Richest Party in India: প্রায় সব জেলায় অফিস, ১৮ কোটি সদস্য! ভারতের ধনীতম পার্টি বিজেপির ব্যাংকে ১০০০০,০০,০০,০০০ টাকা!...

Richest Party in India: প্রায় সব জেলায় অফিস, ১৮ কোটি সদস্য! ভারতের ধনীতম পার্টি বিজেপির ব্যাংকে ১০০০০,০০,০০,০০০ টাকা!... 6
SIR in Bengal: &#039;নির্বাচন কমিশন গাঁজাখোর&#039;! SIR-হয়রানির প্রতিবাদে এবার পথে ফুরফুরা...

SIR in Bengal: 'নির্বাচন কমিশন গাঁজাখোর'! SIR-হয়রানির প্রতিবাদে এবার পথে ফুরফুরা...

SIR in Bengal: 'নির্বাচন কমিশন গাঁজাখোর'! SIR-হয়রানির প্রতিবাদে এবার পথে ফুরফুরা... 8
Islamic Countries Pact: দল বাঁধছে মুসলিম দেশগুলি? আক্রমণ হানবে অ-মুসলিম বিশ্বে? কেন হাতে হাত পাকিস্তান সৌদি তুর্কিয়ের...

Islamic Countries Pact: দল বাঁধছে মুসলিম দেশগুলি? আক্রমণ হানবে অ-মুসলিম বিশ্বে? কেন হাতে হাত পাকিস্তান সৌদি তুর্কিয়ের...

Islamic Countries Pact: দল বাঁধছে মুসলিম দেশগুলি? আক্রমণ হানবে অ-মুসলিম বিশ্বে? কেন হাতে হাত পাকিস্তান সৌদি তুর্কিয়ের... 7