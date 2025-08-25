English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
BCCI-Dream11: ১০০০০০০০০০০ টাকার ক্ষতি মেনেই সম্পর্ক শেষ! এশিয়া কাপের আগেই চড়চড়িয়ে বাড়ল রক্তচাপ...

BCCI-Dream11: কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি মেনেই কঠিন সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল বিসিসিআই। টাইটেল স্পনসর ড্রিম ইলেভেনের সঙ্গে সম্পর্ক শেষ করে ফেলল বোর্ড। আপাতত স্পনসরহীন ভারতীয় ক্রিকেট দল....  

| Aug 25, 2025, 02:10 PM IST
1/6

মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল টিম ইন্ডিয়ার!

Team India In Danger

ভারতের আসন্ন অ্যাসাইনমেন্ট সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে। ৯-২৮ সেপ্টেম্বর আয়োজিত হতে চলেছে এশিয়া কাপ। গতবারের চ্যাম্পিয়নদের ফোকাস শিরোপা ধরে রাখার দিকেই। গত মঙ্গলবার অজিত আগরকরের নেতৃত্বাধীন জাতীয় নির্বাচক কমিটি বেছে নিয়েছে এশিয়া কাপের ১৫ সদস্যের স্কোয়াড। রয়েছে ঘরের মাঠে মেয়েদের বিশ্বকাপও। আর তার আগেই চড়চড়িয়ে রক্তচাপ বাড়ল ভারতের...

2/6

'অনলাইন গেমিং বিলের প্রচার ও নিয়ন্ত্রণ'!

Promotion and Regulation of Online Gaming Bill

আর এই আবহে মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল টিম ইন্ডিয়ার! এশিয়া কাপে লোগোবিহীন জার্সিতেই দেখা যেতে পারে সূর্যকুমারদের! এমনই বিপদঘণ্টা বেজে গেল! লোকসভা এবং রাজ্যসভা উভয়েই পাশ হয়েছে 'অনলাইন গেমিং বিলের প্রচার ও নিয়ন্ত্রণ'! যার ফলে সকল ধরনের অনলাইন ফ্যান্টাসি স্পোর্টস এবং জুয়া প্ল্যাটফর্ম দেশে নিষিদ্ধ!

3/6

ড্রিম ইলেভেন

DREAM 11

ফ্যান্টাসি স্পোর্টস প্ল্যাটফর্ম  'ড্রিম ইলেভেন', যারা ২০২৩ সালের জুলাই থেকে ভারতীয় ক্রিকেট দলের প্রধান স্পনসর! চুক্তি অনুযায়ী বিসিসিআইয়ের সঙ্গে তিন বছরের স্পনসরশিপ রয়েছে তাদের। গত বুধবার 'দ্য প্রোমোশন অ্যান্ড রেগুলেশন অফ অনলাইন গেমিং বিল ২০২৫' পাশ হয়েছে।   

4/6

বিসিসিআই- ড্রিম ইলেভেন

BCCI-Dream11

আকাশছোঁয়া ক্ষতি মেনেই বিসিসিআই  ড্রিম ইলেভেনের সঙ্গে সম্পর্ক শেষ করছে। জানিয়ে দিলেন বিসিসিআই সচিব দেবজিত সাইকিয়া। এক সর্বভারতীয় মিডিয়াকে তিনি বলেছেন, 'এই ধরনের কোনও সংস্থার সঙ্গে জড়িত থাকব না।' অতীতে তিনি বলেছিলেন, ' বিসিসিআই কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক প্রণীত দেশের প্রতিটি নীতি অনুসরণ করবে।' 

5/6

সাইকিয়া আরও বলেন

Devajit Saikia

'যেহেতু বিলটি আইনে পরিণত হয়েছে, সেহেতু র্তমান পরিস্থিতি বিবেচনা করে বিসিসিআইয়ের পক্ষে ড্রিম ইলেভেনের সঙ্গে পথচলা সত্যিই কঠিন হবে। তাই ড্রিম ইলেভেনের সঙ্গে সম্পর্ক শেষ হয়ে গিয়েছে। বিসিসিআই ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখেই নতুন স্পনসরের কথা ভেবে নেবে।'

6/6

ড্রিম ইলেভেন এবং মাই ইলেভেন সার্কেল

Dream 11 and My 11 Circle

ড্রিম ইলেভেন এবং মাই ইলেভেন সার্কেল যৌথ ভাবে ভারতীয় ক্রিকেট টিম এবং আইপিএল টাইটেল স্পনসরশিপের মাধ্যমে বিসিসিআইতে প্রায় ১০০০০০০০০০০ টাকার অবদান রাখত। বিশেষ করে ড্রিম ইলেভেন। টিম ইন্ডিয়ার টাইটেল স্পনসর হিসেবে ২০২৩-২০২৬ চক্রের জন্য ৪৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (৩৫৮ কোটি টাকা) মূল্যের চুক্তি স্বাক্ষর করেছে।  

