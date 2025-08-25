BCCI-Dream11: ১০০০০০০০০০০ টাকার ক্ষতি মেনেই সম্পর্ক শেষ! এশিয়া কাপের আগেই চড়চড়িয়ে বাড়ল রক্তচাপ...

BCCI-Dream11: ১০০০০০০০০০০ টাকার ক্ষতি মেনেই সম্পর্ক শেষ! এশিয়া কাপের আগেই চড়চড়িয়ে বাড়ল রক্তচাপ...
BCCI-Dream11: কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি মেনেই কঠিন সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল বিসিসিআই। টাইটেল স্পনসর ড্রিম ইলেভেনের সঙ্গে সম্পর্ক শেষ করে ফেলল বোর্ড। আপাতত স্পনসরহীন ভারতীয় ক্রিকেট দল....
ভারতের আসন্ন অ্যাসাইনমেন্ট সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে। ৯-২৮ সেপ্টেম্বর আয়োজিত হতে চলেছে এশিয়া কাপ। গতবারের চ্যাম্পিয়নদের ফোকাস শিরোপা ধরে রাখার দিকেই। গত মঙ্গলবার অজিত আগরকরের নেতৃত্বাধীন জাতীয় নির্বাচক কমিটি বেছে নিয়েছে এশিয়া কাপের ১৫ সদস্যের স্কোয়াড। রয়েছে ঘরের মাঠে মেয়েদের বিশ্বকাপও। আর তার আগেই চড়চড়িয়ে রক্তচাপ বাড়ল ভারতের...
ড্রিম ইলেভেন এবং মাই ইলেভেন সার্কেল যৌথ ভাবে ভারতীয় ক্রিকেট টিম এবং আইপিএল টাইটেল স্পনসরশিপের মাধ্যমে বিসিসিআইতে প্রায় ১০০০০০০০০০০ টাকার অবদান রাখত। বিশেষ করে ড্রিম ইলেভেন। টিম ইন্ডিয়ার টাইটেল স্পনসর হিসেবে ২০২৩-২০২৬ চক্রের জন্য ৪৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (৩৫৮ কোটি টাকা) মূল্যের চুক্তি স্বাক্ষর করেছে।
