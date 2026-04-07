Indian Cricket League ICL: IPL-এর অনেক আগেই এসেছিল ICL: ক্রিকেটের যুগান্তকারী লিগের পথিকৃত্ শুরুতেই কীভাবে শেষ হল, জানুন
Indian Cricket League ICL: IPL কিন্তু প্রথম নয়। বাণিজ্যিকভাবে টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্ট শুরু হয়েছিল আরও আগে।
জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতে ক্রিকেটের বাণিজ্যিকরণে নয়া দিগন্ত খুলে দিয়েছে ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ বা IPL। আগে কখনও যা হয়নি। BCCI এখন বিশ্বের অন্যতম ধনী ক্রীড়া সংস্থা। তবে জানেন কী? IPL কিন্তু প্রথম নয়। বাণিজ্যিকভাবে টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্ট শুরু হয়েছিল আরও আগে। নাম ছিল, ইন্ডিয়ান ক্রিকেট লিগ বা ICL। যদিও আইনি লড়াই ও ক্রীড়া ক্ষেত্রে রাজনীতির কারণে বন্ধ হয়ে যায় সেই টুর্নামেন্ট।
ইন্ডিয়ান ক্রিকেট লিগ: বাণিজ্যিক ক্রিকেট উৎসবের প্রথম প্রচেষ্টা
ICL-এর নেপথ্যে কারা ছিলেন?
তৎকালীন ক্রিকেট মহলের জোরালো সমর্থন
ICL-র ম্যাচগুলো কীভাবে হত?
ভুলটা কোথায় ছিল?
মাত্র দুই সিজন চলার পর ২০০৯ সালের শেষের দিকে টুর্নামেন্টটি বন্ধ করে কার্যত বাধ্য হয় ICL কর্তৃপক্ষ। কারণ, ICL-কে স্বীকৃতি দিতে অস্বীকার করে BCCI। এমনকী, এই টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণকারী ক্রিকেটারদের সমস্ত রকমের ঘরোয়া ও আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ব্যান করে দেওয়া হয়। ICC-র মাধ্যমে অন্যান্য দেশের বোর্ডকেও একই কাজ করতে চাপ দেয় BCCI। এমনকী, ICL০-র সঙ্গে যুক্ত থাকায় ন্যাশনাল ক্রিকেট অ্যাকাডেমি থেকে সরিয়ে দেওয়া হয় কপিল দেবকেও।
IPL-র জন্ম
২০০৮ সালে ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ (IPL) চালু করা ছিল আইসিএল-এর চ্যালেঞ্জের একটি সরাসরি জবাব। সরকারি স্বীকৃতি এবং বিপুল পরিমাণ অর্থ ও স্পনসরশিপের সহায়তায় আইপিএল টি-টোয়েন্টি নিলাম ও ফ্র্যাঞ্চাইজি মডেলের যুগ শুরু হয়। করে। দলগুলোর মালিকানায় ছিলেন নামী সেলিব্রিটি ও শিল্পপতিরা। আইপিএল-কে অনেক বেশি বৈধ এবং তারকাখচিত হিসেবে দেখা হয়। ফলে দ্রুত গুরত্ব হারায় ICL।
