Indian Cricket League ICL: IPL-এর অনেক আগেই এসেছিল ICL: ক্রিকেটের যুগান্তকারী লিগের পথিকৃত্‍ শুরুতেই কীভাবে শেষ হল, জানুন

Indian Cricket League ICL:  IPL কিন্তু প্রথম নয়। বাণিজ্যিকভাবে টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্ট শুরু হয়েছিল আরও আগে।

| Apr 07, 2026, 10:39 PM IST
জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতে ক্রিকেটের বাণিজ্যিকরণে নয়া দিগন্ত খুলে দিয়েছে ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ বা IPL। আগে কখনও যা হয়নি। BCCI এখন বিশ্বের অন্যতম ধনী ক্রীড়া সংস্থা। তবে জানেন কী? IPL কিন্তু প্রথম নয়। বাণিজ্যিকভাবে টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্ট শুরু হয়েছিল আরও আগে। নাম ছিল, ইন্ডিয়ান ক্রিকেট লিগ বা ICL। যদিও  আইনি লড়াই ও ক্রীড়া ক্ষেত্রে রাজনীতির কারণে বন্ধ হয়ে যায় সেই টুর্নামেন্ট।  

ইন্ডিয়ান ক্রিকেট লিগ: বাণিজ্যিক ক্রিকেট উৎসবের প্রথম প্রচেষ্টা

ভারতে বেসরকারি উদ্যোগে প্রথম টি-টোয়েন্ট টুর্নামেন্ট ছিল  ইন্ডিয়ান ক্রিকেট লিগ (ICL)।  ২০০৭ থেকে ২০০৯ পর্যন্ত চলেছিল টুর্নামেন্টটি। বস্তুত, এই টুর্নামেন্টে ৫০ ওভারের ফরম্যাটও ছিল।  

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক খেলোয়াড়ের অংশগ্রহণ, একাধিক শহরে ম্যাচ। শুরুর দিকে ICL-এ সবই ছিল। ছিল না শুধু IPL-র মতো ক্রিকেটারদের নিলামের ব্যবস্থা।

ICL-এর নেপথ্যে কারা ছিলেন?

ড.  সুভাষ চন্দ্রের নেতৃত্বাধীন এসেল গ্রুপের অংশ 'জি এন্টারটেইনমেন্ট এন্টারপ্রাইজেস' ছিল ICL-র মূল চালিকাশক্তি। মূলত  BCCI-র কাছ থেকে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের ভারতীয় টিভি সম্প্রচার স্বত্ব না পাওয়া যায়নি। সেকারণেই এই টুর্নামেন্ট চালু করা হয়। কবে? ২০০৭ সালে।

তৎকালীন ক্রিকেট মহলের জোরালো সমর্থন

ICL-র ব্রান্ড অ্যাম্বাসেডর ছিলেন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক কপিল দেব। এগজিকিউটিভ বোর্ডে ছিলেন টনি গ্রেগ, ডিন জোন্স এবং কিরণ মোরের মতো প্রাক্তন ক্রিকেটাররা।

ICL-র ম্যাচগুলো কীভাবে হত?

স্রেফ ভারতে বিভিন্ন শহরভিত্তিক দল নয়, ছিল ‘আইসিএল ওয়ার্ল্ড’ টিমও।  পাকিস্তানের  'লাহোর বাদশাহ', বাংলাদেশের 'ঢাকা ওয়ারিয়র্সে'র মতো দল খেলত ICL-এ।

২০০৭ সালের নভেম্বরে চণ্ডীগড়ের কাছে পঞ্চকুলায় ICL-র প্রথম সিজন শুরু হয়। পরে অন্যন্য ভেন্যুতেও তা সম্প্রসারিত হয়।  ২০০৭-০৮ সালের টি-টোয়েন্টি ইন্ডিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ জিতেছিল চেন্নাই। ওই মরশুমেই  ৫০ ওভারের টুর্নামেন্ট এবং গ্র্যান্ড চ্যাম্পিয়নশিপও অনুষ্ঠিত হয়েছিল।  

ভুলটা কোথায় ছিল?

মাত্র দুই সিজন চলার পর ২০০৯ সালের শেষের দিকে টুর্নামেন্টটি বন্ধ করে কার্যত বাধ্য হয় ICL কর্তৃপক্ষ। কারণ, ICL-কে স্বীকৃতি দিতে অস্বীকার করে BCCI। এমনকী, এই টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণকারী ক্রিকেটারদের সমস্ত রকমের ঘরোয়া ও আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ব্যান করে দেওয়া হয়। ICC-র মাধ্যমে অন্যান্য দেশের বোর্ডকেও একই কাজ করতে চাপ দেয় BCCI। এমনকী, ICL০-র সঙ্গে যুক্ত থাকায় ন্যাশনাল ক্রিকেট অ্যাকাডেমি থেকে সরিয়ে দেওয়া হয় কপিল দেবকেও।  

IPL-র জন্ম

২০০৮ সালে ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ (IPL) চালু করা ছিল আইসিএল-এর চ্যালেঞ্জের একটি সরাসরি জবাব। সরকারি স্বীকৃতি এবং বিপুল পরিমাণ অর্থ ও স্পনসরশিপের সহায়তায় আইপিএল টি-টোয়েন্টি নিলাম ও ফ্র্যাঞ্চাইজি মডেলের যুগ শুরু হয়। করে। দলগুলোর মালিকানায় ছিলেন নামী সেলিব্রিটি ও শিল্পপতিরা। আইপিএল-কে অনেক বেশি বৈধ এবং তারকাখচিত হিসেবে দেখা হয়। ফলে দ্রুত গুরত্ব হারায় ICL।  

