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পুজোয় দারুণ খবর, বাংলার ঐতিহ্যবাহী পাটশিল্প এবার কলকাতায়, হচ্ছে পট্টের শাড়ি-ধুতিও!

Written BySubhapam Saha
Published: Oct 14, 2026, 02:25 PM IST|Updated: Oct 14, 2026, 02:25 PM IST

Durga Puja 2026: এই পশ্চিমবঙ্গই দেশের সর্বাধিক পাট উৎপাদনকারী রাজ্য। মুর্শিদাবাদ ও নদীয়ায় প্রচুর পাট চাষ হয়। আর এবার বাংলার ঐতিহ্যবাহী পাটশিল্প খাস কলকাতায়। শুনেছেন কী? তাহলে জেনে নিন এখনই

The gentle fragrance of Shiuli flowers1/8

শিউলির স্নিগ্ধ সুবাস

শরতের নীল আকাশে পেঁজা তুলোর মতো সাদা মেঘের ভেলা, কাশফুলের দোলা আর শিউলির স্নিগ্ধ সুবাস। 

welcoming Maa Durga2/8

আগমনীর সুর

প্রকৃতির এই অপরূপ সাজেই বাংলার আকাশে আগমনীর সুর। 

Behalas Luna 7 Star Club3/8

বেহালার লুনা ৭ স্টার ক্লাব

সেই সুরের সঙ্গে তাল মিলিয়ে দেবী দুর্গার আরাধনায় এক অভিনব ভাবনায় সেজে উঠেছে বেহালার লুনা ৭ স্টার ক্লাব।

 

Jute Fiber and Environmental Awareness4/8

পাটতন্তু ও পরিবেশ সচেতনতা

এবার তাদের পুজোর মূল আকর্ষণ পাটতন্তু ও পরিবেশ সচেতনতা। বীরেন রায় রোডের এই পুজোমণ্ডপ তৈরি হয়েছে পাট ও পাটজাত সামগ্রী দিয়ে। 

Bengal's Traditional Jute Industry5/8

বাংলার ঐতিহ্যবাহী পাটশিল্প

বাংলার ঐতিহ্যবাহী পাটশিল্পকে নতুন করে জনজীবনে ফিরিয়ে আনা এবং পরিবেশবান্ধব জীবনযাপনের বার্তা ছড়িয়ে দেওয়াই এই উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য।

 

Attire and Adornment of Deities6/8

দেবদেবীর সাজপোশাক

শুধু মণ্ডপসজ্জাতেই নয়, দেবী দুর্গা-সহ অন্যান্য দেবদেবীর সাজপোশাকেও রয়েছে পাটের অভিনব ব্যবহার। 

 

idol's saree and dhoti7/8

প্রতিমার শাড়ি ও ধুতি

প্রতিমার শাড়ি ও ধুতি তৈরি হয়েছে পাট দিয়ে, যা এই ভাবনাকে দিয়েছে এক স্বতন্ত্র মাত্রা।

Bengal's own assets8/8

বাংলার নিজস্ব সম্পদ

ঐতিহ্য, শিল্পভাবনা ও পরিবেশ সচেতনতাকে একসূত্রে গেঁথে লুনা ৭ স্টার ক্লাবের এই উদ্যোগ তুলে ধরেছে বাংলার নিজস্ব সম্পদ পাটের বহুমুখী সম্ভাবনাকে।  

TAGS:
Durga puja 2026

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