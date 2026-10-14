/পুজোয় দারুণ খবর, বাংলার ঐতিহ্যবাহী পাটশিল্প এবার কলকাতায়, হচ্ছে পট্টের শাড়ি-ধুতিও!

Durga Puja 2026: এই পশ্চিমবঙ্গই দেশের সর্বাধিক পাট উৎপাদনকারী রাজ্য। মুর্শিদাবাদ ও নদীয়ায় প্রচুর পাট চাষ হয়। আর এবার বাংলার ঐতিহ্যবাহী পাটশিল্প খাস কলকাতায়। শুনেছেন কী? তাহলে জেনে নিন এখনই
শরতের নীল আকাশে পেঁজা তুলোর মতো সাদা মেঘের ভেলা, কাশফুলের দোলা আর শিউলির স্নিগ্ধ সুবাস।
প্রকৃতির এই অপরূপ সাজেই বাংলার আকাশে আগমনীর সুর।
সেই সুরের সঙ্গে তাল মিলিয়ে দেবী দুর্গার আরাধনায় এক অভিনব ভাবনায় সেজে উঠেছে বেহালার লুনা ৭ স্টার ক্লাব।
এবার তাদের পুজোর মূল আকর্ষণ পাটতন্তু ও পরিবেশ সচেতনতা। বীরেন রায় রোডের এই পুজোমণ্ডপ তৈরি হয়েছে পাট ও পাটজাত সামগ্রী দিয়ে।
বাংলার ঐতিহ্যবাহী পাটশিল্পকে নতুন করে জনজীবনে ফিরিয়ে আনা এবং পরিবেশবান্ধব জীবনযাপনের বার্তা ছড়িয়ে দেওয়াই এই উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য।
শুধু মণ্ডপসজ্জাতেই নয়, দেবী দুর্গা-সহ অন্যান্য দেবদেবীর সাজপোশাকেও রয়েছে পাটের অভিনব ব্যবহার।
প্রতিমার শাড়ি ও ধুতি তৈরি হয়েছে পাট দিয়ে, যা এই ভাবনাকে দিয়েছে এক স্বতন্ত্র মাত্রা।
ঐতিহ্য, শিল্পভাবনা ও পরিবেশ সচেতনতাকে একসূত্রে গেঁথে লুনা ৭ স্টার ক্লাবের এই উদ্যোগ তুলে ধরেছে বাংলার নিজস্ব সম্পদ পাটের বহুমুখী সম্ভাবনাকে।