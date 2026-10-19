/১২৫ বছরে স্বামীজির ঐতিহাসিক পুজো! মহাষ্টমীতে বেলুড় মঠে এবার কুমারী রূপে কার দর্শন মিলল?

Belur Math Durga Puja: ১৯০১ সালে বেলুড় মঠে দুর্গাপুজোর সূচনা হয়েছিল। তখন থেকে এই পুজো পরম্পরা বজায় রেখে চলে আসছে। প্রতি বছর কুমারী পুজো দেখতে প্রচুর ভক্তের সমাগম হয়।
দেবব্রত ঘোষ: ১২৫তম বর্ষে পা দিল বেলুড় মঠের ঐতিহ্যবাহী দুর্গাপুজো। আজ মহাষ্টমীর পুণ্যলগ্নে চিরাচরিত রীতি মধ্য দিয়ে বেলুড় মঠ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হল কুমারী পুজো।
গঙ্গার তীরের এই বিশেষ আয়োজনে সামিল হতে আজ সকাল থেকেই দূরদূরান্ত থেকে অগণিত ভক্তের ঢল নামে। সনাতন প্রথা মেনে মাতৃরূপে এবারের কুমারী হিসেবে পূজিতা হন ৫ বছরের ছোট্ট দেবাদৃতা বন্দ্যোপাধ্যায়।
বেলুড় মঠের এই পুজো বাংলার সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের এক অন্যতম অঙ্গ। ১৯০১ সালে স্বামী বিবেকানন্দের হাত ধরে এখানে প্রথম দুর্গাপুজোর সূচনা হয়েছিল।
সেই বছর ১৮ অক্টোবর, মহাষষ্ঠীর দিন আনুষ্ঠানিকভাবে এই পুজোর শুরু হয়। বেলুড় মঠ সূত্রে জানা যায়, শতবর্ষ পার হলেও এই পুজো পরম্পরা বজায় রেখে চলে আসছে।গঙ্গার তীরে অবস্থিত বেলুড় মঠের দুর্গাপুজো বাংলার এক বিশেষ ঐতিহ্য।
প্রতি বছরের মতো এবারও ভক্তদের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ ছিল কুমারী পুজো দর্শন। শাস্ত্রীয় আচার মেনে কুমারী আরাধনা সম্পন্ন হতেই ভক্তদের মধ্যে বিপুল আনন্দ ও উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়।
এই বিশেষ তিথি উপলক্ষে আজ মঠে আসা সমস্ত ভক্ত ও দর্শনার্থীদের জন্য বিশেষ খিচুড়ি ভোগের সুবন্দোবস্ত করা হয়েছে।