English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • গ্যালারি
  • Acid Surviver: সুরের আবহে লড়াইয়ের জয়গান! অ্যাসিড সারভাইভারদের পাশে শুভমিতা ও সারস্বত শিল্পীচক্র

Acid Surviver: সুরের আবহে লড়াইয়ের জয়গান! অ্যাসিড সারভাইভারদের পাশে শুভমিতা ও সারস্বত শিল্পীচক্র

Kolkata: গত ৬ বছর ধরে ছোট ছোট পদক্ষেপে এগিয়ে চলা সাংস্কৃতিক সংস্থা 'সারস্বত সংস্কৃতি শিল্পীচক্র' এবার এক মহৎ লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে এল। এই অনুষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য হল অ্যাসিড আক্রান্তদের পাশে দাঁড়ানো।

| Feb 11, 2026, 04:33 PM IST
1/7

অ্যাসিড অ্যাটাক সারভাইভার

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রূপান্তরের শক্তি জোগায়, এই ভাবনা থেকেই সারস্বত সংস্কৃতি শিল্পীচক্র। 

2/7

অ্যাসিড অ্যাটাক সারভাইভার

৮ ফেব্রুয়ারি কলকাতার জ্ঞান মঞ্চে অ্যাসিড আক্রান্তদের সহায়তায় একটি বিশেষ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় এই সংস্থার পক্ষ থেকে। নাম দেওয়া হয় 'ফেরারি মন'।  

3/7

অ্যাসিড অ্যাটাক সারভাইভার

অনুষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য ছিল অ্যাসিড আক্রান্তদের সংবর্ধনা। এছাড়াও অনুষ্ঠানের বিশেষ আকর্ষণ সঙ্গীতশিল্পী শুভমিতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সংগীতশিল্পীর একক গানের অনুষ্ঠান ছিল সেদিন।  

4/7

অ্যাসিড অ্যাটাক সারভাইভার

প্রসঙ্গত, সারস্বত সংস্কৃতি শিল্পীচক্র সাংস্কৃতিক চর্চার পাশাপাশি বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কাজ করে আসছে। এবার তারা হাত বাড়ালেন অ্যাসিড আক্রান্তদের দিকে।   

5/7

অ্যাসিড অ্যাটাক সারভাইভার

এই সংস্থায় বয়স মাত্র ৬ বছর। এবং এই অনুষ্ঠান তাদের প্রথম প্রয়াস।  

6/7

অ্যাসিড অ্যাটাক সারভাইভার

এই অনুষ্ঠানের আয়োজক সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন, গত ৬ বছর ধরে নিরলসভাবে সাংস্কৃতিক ও সমাজকল্যাণমূলক কাজ করে চলা এই সংস্থার এটিই প্রথম বড় মাপের প্রয়াস। 'অলোক ফাউন্ডেশন'-এর সঙ্গে কাঁধ মিলিয়ে অ্যাসিড সারভাইভারদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসনে সাহায্য করাই এই উদ্যোগের আসল লক্ষ্য।

7/7

অ্যাসিড অ্যাটাক সারভাইভার

তিনি আরও জানান, এই অনুষ্ঠানের টিকিট বিক্রির বিরাট অংশ অলোক ফাউন্ডেশনের হাতে তুলে দেওয়া হবে।

পরবর্তী
অ্যালবাম

IMD Weather Alert: ধেয়ে আসছে রাক্ষুসে পশ্চিমি ঝঞ্ঝা! প্রবল বৃষ্টিতে ভাসবে একাধিক এলাকা, হবে তুষারপাতও... বাংলায় ফিরছে শীত? বড় আপডেট...

পরবর্তী অ্যালবাম

IMD Weather Alert: ধেয়ে আসছে রাক্ষুসে পশ্চিমি ঝঞ্ঝা! প্রবল বৃষ্টিতে ভাসবে একাধিক এলাকা, হবে তুষারপাতও... বাংলায় ফিরছে শীত? বড় আপডেট...

IMD Weather Alert: ধেয়ে আসছে রাক্ষুসে পশ্চিমি ঝঞ্ঝা! প্রবল বৃষ্টিতে ভাসবে একাধিক এলাকা, হবে তুষারপাতও... বাংলায় ফিরছে শীত? বড় আপডেট...

IMD Weather Alert: ধেয়ে আসছে রাক্ষুসে পশ্চিমি ঝঞ্ঝা! প্রবল বৃষ্টিতে ভাসবে একাধিক এলাকা, হবে তুষারপাতও... বাংলায় ফিরছে শীত? বড় আপডেট... 18
Evening OPD in Govt Hospital: সরকারি হাসপাতালে এবার সন্ধেতেও OPD! রোগী দেখবেন ডাক্তার! জেনে নিন কবে-কোথায়?

Evening OPD in Govt Hospital: সরকারি হাসপাতালে এবার সন্ধেতেও OPD! রোগী দেখবেন ডাক্তার! জেনে নিন কবে-কোথায়?

Evening OPD in Govt Hospital: সরকারি হাসপাতালে এবার সন্ধেতেও OPD! রোগী দেখবেন ডাক্তার! জেনে নিন কবে-কোথায়? 8
Lakshmir Bhandar: নথি উনিশ-বিশ হলেই কিন্তু বাতিল হবে আপনার লক্ষ্মীর ভাণ্ডার! এখনই জানুন বাঁচার উপায়...

Lakshmir Bhandar: নথি উনিশ-বিশ হলেই কিন্তু বাতিল হবে আপনার লক্ষ্মীর ভাণ্ডার! এখনই জানুন বাঁচার উপায়...

Lakshmir Bhandar: নথি উনিশ-বিশ হলেই কিন্তু বাতিল হবে আপনার লক্ষ্মীর ভাণ্ডার! এখনই জানুন বাঁচার উপায়... 8
Bat-Tampering Allegation Against India: বিশ্বকাপের মাঝেই বিতর্কের মহাপ্রলয়! সূর্যদের ব্যাটে &#039;বাড়তি রাবার&#039;! চাঞ্চল্যকর অভিযোগে নড়ে গেল ভারতীয় ক্রিকেট

Bat-Tampering Allegation Against India: বিশ্বকাপের মাঝেই বিতর্কের মহাপ্রলয়! সূর্যদের ব্যাটে 'বাড়তি রাবার'! চাঞ্চল্যকর অভিযোগে নড়ে গেল ভারতীয় ক্রিকেট

Bat-Tampering Allegation Against India: বিশ্বকাপের মাঝেই বিতর্কের মহাপ্রলয়! সূর্যদের ব্যাটে 'বাড়তি রাবার'! চাঞ্চল্যকর অভিযোগে নড়ে গেল ভারতীয় ক্রিকেট 7