Asansol Durga Temple reopens: বিজেপির জয়ে ১৫ বছর পর খুলল ‘বন্ধ’ দুর্গা মন্দিরের দরজা- নিয়ম মেনে শুরু পুজো, ভক্তদের উচ্ছ্বাস

Bengal Durga Mandir reopens after 15 years: ২০০৯ সাল থেকে এই মন্দিরটি বিভিন্ন বিতর্কে জড়িয়ে পড়ে। হাইকোর্টের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও মন্দির নিয়মিত খোলা হয়নি বলেও অভিযোগ ওঠে। 

| May 06, 2026, 01:01 PM IST
১৫ বছর পর খুলল ‘বন্ধ’ দুর্গা মন্দির

বাসুদেব চট্টোপাধ্য়ায়: দীর্ঘ ১৫ বছর ধরে বন্ধ ছিল দুর্গা মন্দিরটি। আসানসোলে বিজেপির জয়ের পর খুলল ১৫ বছরের ‘বন্ধ’ দুর্গা মন্দিরের দরজা। আর তাতেই আবেগে ভাসলেন ভক্তরা। 

২০২৬ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে জেলার ৯টি আসনেই জিতেছে বিজেপি। এরপরই ৭৫ বছরের পুরনো 'বন্ধ' দুর্গা মন্দিরের দরজা খুলে দেওয়া হয় ভক্তদের জন্য। আর তাতেই  আসানসোল শহরে সামনে এল এক আবেগঘন ছবি। 

আসানসোল বস্তিন বাজারের শ্রী শ্রী দুর্গামাতা চ্যারিটেবল ট্রাস্টের এই দুর্গা মন্দিরটির এবছরই ৭৫ বছর পূর্তি। বহু বছর পর তা সাধারণ ভক্তদের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে। 

জানা যায়, ২০০৯ সাল থেকে এই মন্দিরটি বিভিন্ন বিতর্কে জড়িয়ে পড়ে। সেই সময় থেকে শুধুমাত্র দুর্গাপুজো, লক্ষ্মীপুজো ও কালীপুজা সময় সীমিত কয়েকদিনের জন্য মন্দির খোলা থাকত। বাকি সময় বন্ধ থাকত।  

তাই নিয়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে ক্ষোভ ছিল। এমনকি হাইকোর্টের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও মন্দির নিয়মিত খোলা হয়নি বলেও অভিযোগ ওঠে। নির্বাচনী প্রচারের সময় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও এই মন্দির খোলার প্রসঙ্গ তুলেছিলেন। 

এরপর ভোটের নির্বাচনের ফল প্রকাশের পরই দেখা যায়, স্থানীয় যুবক ও বাসিন্দারা একত্রিত হয়ে মন্দির চত্বর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করেন। পুনরায় নিয়ম মেনে  ও আদালতের নির্দেশ (Status quo) মেনে পুজো-অর্চনা শুরু করেন।

মন্দির খুলতেই ভক্তদের ভিড় উপচে পড়ে। বহু মানুষ দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটায় আনন্দ প্রকাশ করেন। স্থানীয়দের দাবি, এবার থেকে প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যা মন্দির খোলা থাকবে এবং নিয়মিত পুজো চলবে।

এতদিন মন্দির বন্ধ থাকার পিছনে প্রশাসনিক ও আইনি জটিলতা ছিল বলে বিভিন্ন পক্ষের দাবি। সেই বিতর্ক এখনও পুরোপুরি মেটেনি। তবে মন্দির খোলা থাকবে ও নিয়ম মেনে পুজো চলবে বলে জানিয়েছেন স্থানীয়রা। 

এই ঘটনাকে কোনও ধর্মীয় নয়, বরং এলাকার রাজনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সামাজিক পরিবেশের পরিবর্তনের প্রতিফলন হিসেবেই দেখছেন স্থানীয়রা।

