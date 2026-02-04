English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
  • Bengal Budget 2026 Lakshmir Bhandar: টাকা বাড়ানো নয়! বাজেটের আগে মমতার কাছে লক্ষ্মীর ভান্ডার নিয়ে অবিশ্বাস্য দাবি ভোক্তা মহিলাদের! বলছেন...

Bengal Budget 2026 Lakshmir Bhandar: টাকা বাড়ানো নয়! বাজেটের আগে মমতার কাছে লক্ষ্মীর ভান্ডার নিয়ে 'অবিশ্বাস্য' দাবি ভোক্তা মহিলাদের! বলছেন...

Big demand on Lakshmir Bhandar: এমনটা যে রাজ্যের কোনও মহিলা বলতে পারেন, তা হয়তো অনেকেই ভাবতে পারেননি!

| Feb 04, 2026, 08:14 PM IST
অনুপ দাস: বাজেটের আগেই রাজ্য সরকারের ফ্ল্যাগশিপ প্রকল্প লক্ষ্মীর ভান্ডার নিয়ে উঠল বড় দাবি। 

শোনা যাচ্ছে, এবার বাজেটে লক্ষ্মীর ভান্ডারের টাকা বাড়াতে পারেন মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়। 

আর তা নিয়েই এবার সামনে এল মহিলাদের নানা মত, যে মহিলাদের জন্যই এই প্রকল্প।

লক্ষ্মীর ভান্ডার নিয়ে নদিয়া জেলার সদর শহর কৃষ্ণনগরের মহিলারা বলছেন, টাকার অংক ১০০০ থেকে বাড়ালে ভালো হয়। 

কারণ হিসেবে তাঁরা বলছেন, জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে রোজ-ই। আবার কারও গলায় ভিন্ন সুর। 

কেউ বলছেন, 'লক্ষ্মীর ভান্ডার পাচ্ছি ঠিক আছে, তবে আমরা কাজ করে খাই। রাস্তায়, ফুটপাথে ব্যবসা করে খাই।'

'তাই সবাই যাতে সুষ্ঠুভাবে কাজ করে খেতে পাই, সেই খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিক। লক্ষীর ভান্ডার না দিলেও চলবে।'

প্রসঙ্গত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লক্ষীর ভান্ডার প্রকল্পের মাধ্যমে রাজ্যের অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল পরিবারের ২০-৬০ বছর বয়সী প্রধান মহিলাদের মাসে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়। 

বর্তমানে সাধারণ মহিলাদের ক্ষেত্রে টাকার পরিমাণ ১০০০ টাকা। আর তপশিলি জাতি বা উপজাতির মহিলাদের ক্ষেত্রে টাকার পরিমাণ ১৫০০ টাকা।

