Bengal Budget 2026: ভোটমুখী বাংলায় মমতার বাজেটে রাজ্যবাসীর জন্য বড় চমক? বাড়ছে লক্ষ্মী ভান্ডার, ডিএ, কন্যাশ্রী, স্বাস্থ্যসাথী সবের টাকা?

Bengal Budget 2026: ভোটমুখী বাংলায় মমতার বাজেটে রাজ্যবাসীর জন্য বড় চমক? বাড়ছে লক্ষ্মী ভান্ডার, ডিএ, কন্যাশ্রী, স্বাস্থ্যসাথী সবের টাকা?
Bengal Budget 2026 Expectations: ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনের আগে এটিই শেষ বাজেট অধিবেশন। আর তাই এবার বাজেটে নজর সবার। বাংলায় ফের তৃণমূল সরকার গড়তে নতুন কী করতে চলেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়? কোন চমক দিতে চলেছেন তিনি?
1/10
বাংলা বাজেট ২০২৬
2/10
বাংলা বাজেট ২০২৬
photos
TRENDING NOW
3/10
বাংলা বাজেট ২০২৬
4/10
বাংলা বাজেট ২০২৬
5/10
বাংলা বাজেট ২০২৬
ডিএ নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে বিতর্ক রয়েছে। মামলা চলেছে। কেন্দ্রীয় কর্মীদের সরকরি কর্মীদে সঙ্গে রাজ্য সরকারি কর্মীদের ডিএ-র বিরাট ব্যবধান রয়েছে। রাজ্য কর্মচারীরা যেখানে ষষ্ঠ বেতন কমিশনে ১৮% ডিএ পান, সেখানে কেন্দ্রীয় কর্মচারীরা সপ্তম বেতন কমিশনে ৫৮% পান। এখন ভোটের আগে ডিএ নিয়ে বাজেটে বড় ঘোষণা করতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী, মত ওয়াকিবহাল মহলের।
6/10
বাংলা বাজেট ২০২৬
7/10
বাংলা বাজেট ২০২৬
8/10
বাংলা বাজেট ২০২৬
9/10
বাংলা বাজেট ২০২৬
10/10
বাংলা বাজেট ২০২৬
photos