  • Bengal Budget 2026: ভোটমুখী বাংলায় মমতার বাজেটে রাজ্যবাসীর জন্য বড় চমক? বাড়ছে লক্ষ্মী ভান্ডার, ডিএ, কন্যাশ্রী, স্বাস্থ্যসাথী সবের টাকা?

Bengal Budget 2026: ভোটমুখী বাংলায় মমতার বাজেটে রাজ্যবাসীর জন্য বড় চমক? বাড়ছে লক্ষ্মী ভান্ডার, ডিএ, কন্যাশ্রী, স্বাস্থ্যসাথী সবের টাকা?

Bengal Budget 2026 Expectations: ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনের আগে এটিই শেষ বাজেট অধিবেশন। আর তাই এবার বাজেটে নজর সবার। বাংলায় ফের তৃণমূল সরকার গড়তে নতুন কী করতে চলেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়? কোন চমক দিতে চলেছেন তিনি?

| Jan 15, 2026, 01:51 PM IST
1/10

বাংলা বাজেট ২০২৬

Bengal Budget 2026

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো:  ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহেই শুরু হতে চলেছে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বাজেট অধিবেশন। এবার বাজেটে ফোকাসে লক্ষ্মী ভান্ডার, ডিএ, পে কমিশন। 

2/10

বাংলা বাজেট ২০২৬

Bengal Budget 2026

বাজেটে রাজ্যবাসীকে কোন চমক দিতে চলেছে মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের সরকার? লক্ষ্মী ভান্ডার, কন্যাশ্রী, খাদ্যসাথী এবং স্বাস্থ্যসাথীর মতো প্রকল্পে কি বরাদ্দ বাড়াবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়? সবার প্রশ্ন ও নজর এখন সেই উত্তর খোঁজাতেই।

3/10

বাংলা বাজেট ২০২৬

Bengal Budget 2026

ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনের আগে এটিই শেষ বাজেট অধিবেশন। তাই অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য একটি অন্তর্বর্তীকালীন বাজেট পেশ করতে পারেন।

4/10

বাংলা বাজেট ২০২৬

Bengal Budget 2026

অনেকে বলছেন, যেহেতু সামনেই নির্বাচন,তাই সরকার ভোটবাক্সের কথা মাথায় রেখে জনসাধারণের সমর্থন অর্জনের জন্য নতুন প্রকল্প চালু করতে পারে। সেইসঙ্গে বাড়াতে পারে বিভিন্ন প্রকল্পের বরাদ্দ।

5/10

বাংলা বাজেট ২০২৬

Bengal Budget 2026

ডিএ নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে বিতর্ক রয়েছে। মামলা চলেছে। কেন্দ্রীয় কর্মীদের সরকরি কর্মীদে সঙ্গে রাজ্য সরকারি কর্মীদের ডিএ-র বিরাট ব্যবধান রয়েছে। রাজ্য কর্মচারীরা যেখানে ষষ্ঠ বেতন কমিশনে ১৮% ডিএ পান, সেখানে কেন্দ্রীয় কর্মচারীরা সপ্তম বেতন কমিশনে ৫৮% পান। এখন ভোটের আগে ডিএ নিয়ে বাজেটে বড় ঘোষণা করতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী, মত ওয়াকিবহাল মহলের।

6/10

বাংলা বাজেট ২০২৬

Bengal Budget 2026

রাজ্যের ষষ্ঠ বেতন কমিশনের ১০ বছরের মেয়াদ গত নভেম্বরে শেষ হয়েছে। তাই এবার বাজেটে সপ্তম বেতন কমিশনের ঘোষণা করা হতে পারে। সাধারণত প্রতি ১০ বছর অন্তর একটি বেতন কমিশন গঠিত হয়।

7/10

বাংলা বাজেট ২০২৬

Bengal Budget 2026

নির্বাচনকে মাথায় রেখে, লক্ষ্মী ভান্ডার, স্বাস্থ্যসাথী, কন্যাশ্রী এবং খাদ্যসাথীর মতো প্রকল্পগুলি বিশেষ গুরুত্ব পেতে পারে। এই প্রকল্পগুলিতে তহবিল বরাদ্দ বাড়ানো হতে পারে বলেও মনে করছেন অনেক কর্মকর্তা।

8/10

বাংলা বাজেট ২০২৬

Bengal Budget 2026

নির্বাচনের আগে তৃণমূল সরকারের উন্নয়নমূলক ভাবমূর্তি জোরদার করতে জনকল্যাণমূলক বিভিন্ন প্রকল্পের উন্নয়মমূলক কাজের উপর জোর ও মনোযোগ দেওয়ার কথা বলতে পারেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। 

9/10

বাংলা বাজেট ২০২৬

Bengal Budget 2026

স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং চাকরিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হতে পারে এবার বাজেটে। ভোটের আগে এবার বাজেটে রাজ্যবাসীর জন্য থাকতে পারে বড় চমক! বলছে ওয়াকিবহাল মহল। 

10/10

বাংলা বাজেট ২০২৬

Bengal Budget 2026

২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের আগে এটিই শেষ বাজেট অধিবেশন। তাই অন্তর্বর্তীকালীন বাজেট পেশ করা হবে। বিধানসভা সূত্র বলছে, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই এই অন্তর্বর্তী বাজেট পেশ করতে পারেন, যেমন তিনি করেছিলেন ২০২১ সালের নির্বাচনের আগে।

