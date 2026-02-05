DA Hike: ডিএ কী? সুপ্রিম রায়ের পরই বাজেটে বাড়ছে সরকারি কর্মীদের মহার্ঘভাতা? কোন রাজ্যে কত হারে DA? বাংলা কত নম্বরে...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
  DA Hike: ডিএ কী? সুপ্রিম রায়ের পরই বাজেটে বাড়ছে সরকারি কর্মীদের মহার্ঘভাতা? কোন রাজ্যে কত হারে DA? বাংলা কত নম্বরে...

DA Hike: ডিএ কী? সুপ্রিম রায়ের পরই বাজেটে বাড়ছে সরকারি কর্মীদের মহার্ঘভাতা? কোন রাজ্যে কত হারে DA? বাংলা কত নম্বরে...

DA hike in Bengal Budget 2026: ডিএ বা মহার্ঘ ভাতা কী ও কেন? যে ডিএ-র দাবি নিয়ে এত আন্দোলন, ধরনা, বিক্ষোভ, সেই ডিএ আসলে কী? সর্বোচ্চ ২৫২ শতাংশ! বাংলা কত নম্বরে?

| Feb 05, 2026, 01:23 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পশ্চিমবঙ্গের ডিএ মামলায় সুপ্রিম কোর্টের রায় নিয়ে তোলপাড়। ২৫% ডিএ এখনই দ্রুত দিতে হবে রাজ্য সরকারকে। ৩১ মার্চের মধ‍্যে বাকি ৭৫ শতাংশের প্রথম কিস্তি দিতে হবে। ⁠রোপা এবং এআইসিপিআই মেনে এই ডিএ দিতে হবে। নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের। 

আর শীর্ষ আদালতের এই রায়ের পরই প্রশ্ন ওঠে, তবে কি এবার রাজ্য বাজেটে সরকারি কর্মীদের জন্য ফের ডিএ বাড়ানোর কথা ঘোষণা করতে চলেছে মমতা সরকার? 

২০২৫-এর বাজেটে মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায় রাজ্য সরকারি কর্মীদের জন্য ৪% ডিএ বাড়িয়ে ১৮ শতাংশ করার কথা ঘোষণা করেন। ২০২৫-এর ১ এপ্রিল থেকে সেই হারেই লাগু ডিএ। সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পর বাজেটে ডিএ বাড়ানোর জল্পনা আরও জোরদার হয়। 

এখন প্রশ্ন হচ্ছে ডিএ বা মহার্ঘ ভাতা কী? যে ডিএ-র দাবি নিয়ে এত আন্দোলন, ধরনা, বিক্ষোভ, সেই ডিএ আসলে কী? ডিএ বা মহার্ঘ ভাতা মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে পাল্লা দিতে সরকারের তরফে যে মূল বেতনের উপর ভিত্তি করে যে বর্ধিত ভাতা দেওয়া হয়। 

এই ডিএ বা মহার্ঘ ভাতার সূচনা বহু যুগ আগে থেকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকেই দেওয়া হত বর্ধিত ভাতা। তবে তা মূলত ছিল খাদ্যের ভাতা। স্বাধীনতার আগের বছর থেকে সরকারি কর্মীদের জন্য এই ডিএ বা বর্ধিত ভাতার ঘোষণা করা হয়। 

কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের ডিএ আলাদা হয়। কেন্দ্রীয় সরকার প্রতি বছর ৬ মাস অন্তর ২ বার ডিএ বৃদ্ধি ঘোষণা করে থাকে। একবার জানুয়ারি মাসে, আর তারপর জুলাই মাসে।

রাজ্যগুলিও মূলত কেন্দ্রকে অুসরণ করেই রাজ্য়ের ডিএ-র হার ঠিক করে থাকে। তবে এক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারি কর্মীদের সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীদের ডিএ বৈষম্যের হার অনেক। 

সর্বোচ্চ ডিএ নাগাল্যান্ডে ২৫২ শতাংশ। অন্য কোনও রাজ্যে অবশ্য এত নয়। চলুন দেখে নেওয়া যাক, কোন রাজ্যের সরকারি কর্মীরা কত শতাংশ হারে ডিএ পায়? বাংলা আছে কত নম্বরে?

রাজ্য সরকারি কর্মীদের ৫০ শতাংশের উপর ডিএ দিয়ে থাকে অনেক রাজ্য-ই। মহারাষ্ট্র সরকার ২০২৫-এ রাজ্য সরকারি কর্মীদের জন্য ডিএ বাড়িয়ে কেন্দ্রের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে ৫৮% ডিএ ঘোষণা করে।

৩% শতাংশ বৃদ্ধির পর ১ জুলাই, ২০২৫ থেকে বিহার, রাজস্থান, আসাম, অরুণাচল প্রদেশ, উত্তর প্রদেশেও ডিএ-র হার ৫৮%-এ পৌঁছেছে। 

গোয়া, গুজরাট, ঝাড়খণ্ড, মধ্যপ্রদেশ, ওড়িশা সহ কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চলগুলিতে  ৫৫ শতাংশ ডিএ দেওয়া হয়।

তেলেঙ্গনা ও তামিলনাড়ুতে সরকারি কর্মীদের প্রাপ্ত ডিএ পরিমাণ ৫৩%। ছত্তীসগঢ়, সিকিমে ডিএ দেওয়া হয় ৫০ শতাংশ।

এরপর তালিকায় রয়েছে হিমাচল প্রদেশ, কর্নাটক, মেঘালয়, মিজোরাম ও পাঞ্জাব। এই রাজ্যগুলিতে ডিএ-র পরিমাণ ৪০ থেকে ৪৬ শতাংশ।

অন্ধ্রপ্রদেশ ও মণিপুরে যথাক্রমে ৩০ ও ৩৯ শতাংশ। ত্রিপুরায় ৩৩ শতাংশ। সর্বনিম্ন স্থানে কেরল। সেখানে মাত্র ১৫ শতাংশ ডিএ দেওয়া হয়।

২০২৫-এ মমতা সরকার ৪% ডিএ বাড়ানোর ঘোষণার পর পশ্চিমবঙ্গ, কেরলের উপর উঠে এসেছে। বাংলায় ডিএ-র বর্তমান হার এখন ১৮ শতাংশ।

