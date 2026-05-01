Bengal Exit Poll UPDATES: ৯২.৪৭%-র পদ্মে কত, ঘাসফুলে কত? গেরুয়া-সবুজ যুদ্ধে কে এগিয়ে? সব হিসেব উল্টে দেওয়া সত্যের সবচেয়ে কাছাকাছি বিরাট আপডেট

Phalodi Satta Bazar Prediction for Bengal Election Result 2026: দু’দফার নির্বাচন শেষ। দুদিন হয়েও গিয়েছে। সর্বত্রই ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে, বিজেপি এবং তৃণমূলের হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হবে। রেকর্ড ভোট পড়ায় শাসকদল এবং বিজেপি উভয়েই সরকার গঠন করবে বলে দাবি করছে।

| May 01, 2026, 03:56 PM IST
হাড্ডাহাড্ডি লড়াই

সর্বত্রই ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে যে, বিজেপি এবং তৃণমূলের হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হবে। রেকর্ড ভোট পড়ায় শাসকদল এবং বিজেপি উভয়েই সরকার গঠন করবে বলে দাবি করছে। কিন্তু বামদের কী হবে? কংগ্রেসের? সব প্রশ্নই ভিড় করছে। 

বিজেপি হিসাব উল্টে দেবে?

দু’দফার নির্বাচন শেষ। ভোট পড়েছে রেকর্ড সংখ্যক। চতুর্থ বারের জন্য কি মুখ্যমন্ত্রী হবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়? বঙ্গে সরকার গড়বে তৃণমূল? বিজেপি সব হিসাব উল্টে দেবে?

বিজেপিই এগিয়ে

পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনের বুথফেরত সমীক্ষার ফল প্রকাশ্যে আসার পর দেখা যাচ্ছে, অধিকাংশ সমীক্ষাতেই বিজেপি এগিয়ে। তবে কোনও কোনও সমীক্ষায় তৃণমূলও এগিয়ে। 

প্রাক্‌-নির্বাচনী জনমত সমীক্ষা

নির্বাচনী ইতিহাস বলছে, অনেক ক্ষেত্রেই এই ধরনের বুথফেরত বা প্রাক্‌-নির্বাচনী জনমত সমীক্ষা বাস্তবের সঙ্গে তেমন একটা মেলে না। বাংলার ক্ষেত্রে না মেলার বহু উদাহরণ আছে। আবার মিলে যাওয়ার কিছু উদাহরণও রয়েছে। আর তাই বুথফেরত সমীক্ষার পাশাপাশি সাট্টা বাজারের ভবিষ্যদ্বাণী নিয়েও বহু মানুষের কৌতূহল রয়েছে। 

বুক ফুলিয়েই বাজি ধরা

সাট্টা বাজার ভারতীয় আইনে অবশ্যই বেআইনি। তবে নিয়মের তোয়াক্কা তারা করে না! ফলে, রমরমিয়েই চলে এই সব সাট্টা বাজারের কারবার। বুকিরা দিব্য বুক ফুলিয়েই চালিয়ে যান বাজি ধরার খেলা। 

রাজস্থানের ফলোদী বাজার

আর সাট্টা বাজারের আলোচনায় প্রথমেই যে নামটি আসে সেটা হল রাজস্থানের ফলোদী বাজার। অনেকের মতেই, ফলোদীর ভবিষ্যদ্বাণী অধিকাংশ সময়ই মিলে যায়। সেই হিসেবে এদের সাফল্যের হার মোটামুটি ৮০ থেকে ৮৫ শতাংশের মতো।

কোটি কোটি টাকার কারবার

রাজস্থানের যোধপুরের কাছাকাছি এক ছোট শহর ফলোদী। এই শহরেই রয়েছে বিখ্যাত সাট্টা বাজার। বেআইনি বলে ফলোদী বাজারের কারবার চলে গোপনে। বাইরে থেকে দেখলে বোঝার উপায় নেই, এখানে প্রতিদিন কোটি কোটি টাকার কারবার চলে। 

বঙ্গের ইঙ্গিত

এহেন ফলোদী সাট্টা বাজার পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে পূর্বাভাস দিয়েছে। কী বলেছে তারা? বুথফেরত সমীক্ষার সঙ্গে কি মিলছে এদের ফলাফল?

প্রথম দফা

ফলোদী বেটিং মার্কেট অনুযায়ী, নির্বাচনের আগে এবং প্রথম দফার নির্বাচনের পর বাংলায় তৃণমূলকেই এগিয়ে রাখা হচ্ছিল। প্রথম পর্বের পর সাট্টা বাজারের অনুমান ছিল, রাজ্যে ১৫৮-১৬১টি আসন পেয়ে এগিয়ে থাকবে তৃণমূল। সরকার গড়বে তৃণমূলই। বিজেপি পাবে ১২৭-১৩০টি আসন। 

দ্বিতীয় দফা

তবে দ্বিতীয় দফার নির্বাচনের পরে সাট্টা বাজারের হিসাবে  পরিবর্তন এসেছে। দ্বিতীয় দফার ভোটের পরে তাদের অনুমান, বিজেপি ১৫০ থেকে ১৫২টি আসন পাবে। তৃণমূল ১৩৭-১৪০টি আসন। ফল খারাপ হওয়ার আশঙ্কা কংগ্রেস এবং বাম দলগুলির।

নিরঙ্কুশ বিজেপি

এর অর্থ, দ্বিতীয় দফার ভোটের পরে বিজেপিকে ১৫০টি আসনের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়ার পূর্বাভাস দিচ্ছে ফলোদীর সাট্টা বাজার। 

গোপন অঙ্ক

একটা অঙ্ক আগে জেনে নিন। ফলোদীর সাট্টা বাজারে যে প্রার্থীর দর বেশি থাকে, তাঁকে দুর্বল বলে মনে করা হয়। শুনতে আশ্চর্য লাগলেও এটাই ঘটনা। এই হিসেবে, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অবস্থান একটু দুর্বলই। কেননা মমতার আসনের দর ছিল ২০-২৫ পয়সা, কিন্তু সেটা বেড়ে ৫০ পয়সা হয়েছে! যা আগের চেয়ে দুর্বল অবস্থানেরই ইঙ্গিত দিচ্ছে।

৪৮ বনাম ৩৮ শতাংশ

প্রসঙ্গত, গত বিধানসভা নির্বাচনে, তৃণমূল প্রায় ৪৮ শতাংশ ভোট পেয়ে ২১৫টি আসন জিতেছিল। ৩৮ শতাংশ ভোট পেয়ে বিজেপি জিতেছিল ৭৭টি আসন।

তামিলনাড়ুতে

আর অন্য রাজ্যের ফলাফল নিয়ে কী বলছে ফলোদীর সাট্টা বাজার? তামিলনাড়ুতে ডিএমকে ২৩৪ সদস্যের বিধানসভায় ১৪১-১৪৪টি আসন পেয়ে ক্ষমতা ধরে রাখতে পারবে। 

কেরালামে

কেরালামে কংগ্রেস-নেতৃত্বাধীন ইউনাইটেড ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্ট তথা ইউডিএফ ৭৫-৭৭টি আসন জিতবে বলে অনুমান। এলডিএফ ৬২-৬৪টি আসন পাবে বলে মনে করা হচ্ছে। 

অসমে

অসমে ক্ষমতায় ফিরতে চলেছে এনডিএ। বিজেপি নেতৃত্বাধীন জোট ৯৭-৯৯টি আসন পেয়ে এগিয়ে থাকবে। কংগ্রেস-নেতৃত্বাধীন জোট পাবে ২৩-২৫টি আসন। 

অনুমাননির্ভর

তবে, সাট্টা বাজারের এই সিদ্ধান্তগুলি কিন্তু একেবারেই অনুমানমূলক। এর কোনও বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই! ফলে, পাঠক নিজ দায়িত্বে এর দ্বারা প্রভাবিত হবেন, বা হবেন না!

৯২.৬৭

প্রসঙ্গত, বাংলায় এবার দ্বিতীয় দফাতেও রেকর্ড ভোট পড়েছে। শতাংশের হিসেবে সেটা সর্বশেষ আপডেট পাওয়া পর্যন্ত ৯২.৬৭! ভাবা যায়! স্বাধীনতার পরে এটা কোনও একটি নির্বাচনে পড়া ভোটের শতাংশের হিসেবে রেকর্ড! ঐতিহাসিক!

রেকর্ড! ঐতিহাসিক!

২৯ এপ্রিলে কোন জেলায় কত শতাংশ ভোট পড়েছে? আসুন, দেখে নেওয়া যাক। হুগলিতে ৯১.৯৮, কলকাতা উত্তরে ৮৯.৩৬, কলকাতা দক্ষিণে ৮৭.৮৪, হাওড়ায় ৯২.৫৯, নদিয়ায় ৯২.১৪, উত্তর ২৪ পরগনায় ৯২.৯২, পূর্ব বর্ধমানে ৯৩.৮৩, দক্ষিণ ২৪ পরগনায় ৯৩.৪৮!

৯২.৪৭%!

বাংলায় দ্বিতীয় দফায় শতাংশের হিসেব ভোট পড়েছে ৯২.৬৭! প্রথম দফার নির্বাচনে ভোটদানের হার ছিল ৯৩.১৯%। দুই দফা মিলিয়ে রাজ্যে মোট ভোটদানের গড় হার দাঁড়িয়েছে-- ৯২.৪৭%! অত্যাশ্চর্য! এর আগে পশ্চিমবঙ্গে সর্বোচ্চ ভোটদানের রেকর্ড ছিল ৮৪.৭২%! ২০১১ বিধানসভা নির্বাচনে। এই তথ্য ভারতের নির্বাচন কমিশনের। (এই বিশ্লেষণ কোনোভাবেই বুথফেরত সমীক্ষা বা Exit Poll নয়। এটি রাজনৈতিক মূল্যায়ন। যেখানে সমস্ত পক্ষের তথ্য মতামত অনুমান সংগ্রহ করে একত্রে সন্নিবেশিত। কেউ এর দ্বারা প্রভাবিত হবেন না। সচেতন পাঠক যা বুঝবেন, যা ভাববেন, তা স্বদায়িত্বে। এতে আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।) 

