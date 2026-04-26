Bengal Exit Poll: ৯৩.১৯% রেকর্ড ভোটে কে জিতছে বাংলায়? মোদী না মমতা? শেষ হাসি কে হাসবে, BJP না, TMC? জনগণমন আর সাগরপারের চমকে-দেওয়া পূর্বাভাস-অঙ্ক

Bengal Exit Poll: ৯৩.১৯% রেকর্ড ভোটে কে জিতছে বাংলায়? মোদী না মমতা? শেষ হাসি কে হাসবে, BJP না, TMC? জনগণমন আর সাগরপারের চমকে-দেওয়া পূর্বাভাস-অঙ্ক
West Bengal Assembly Election 2026 Exit Poll Analysis: বাংলার প্রথম দফার ভোটের পর এগিয়ে আছে কোন দল? ২৯-এ কার চাপ? বাংলার মসনদে কে বসতে চলেছে? প্রথম দফার পরে বুথফেরত সমীক্ষায় হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ে কোথায় এগিয়ে তৃণমূল, কোথায় বিজেপি? পলিমার্কেট বেটিং বলছে, বিজেপি ৫২% আর তৃণমূল ৪৭%, কী এর অর্থ? নির্বাচন কমিশন অবশ্য স্পষ্ট করে দিয়েছে, বঙ্গে প্রথম দফার ভোটগ্রহণ ২৩ এপ্রিল হলেও কোনো বুথফেরত সমীক্ষা বা এগজিট পোল প্রকাশ করা যাবে না। নির্বাচনের স্বচ্ছতা বজায় রাখতে কমিশন এগজিট পোল প্রকাশের বিষয়ে অত্যন্ত কঠোর নিয়ম জারি করেছে। সেই নিয়ম সর্বত্রই মানা হচ্ছে। তবে অনুমানের খেলা জারি।
1/23
বুথফেরত সমীক্ষা
পশ্চিমবঙ্গ বুথফেরত সমীক্ষা (Exit Polls) কবে প্রকাশিত হবে? নির্বাচন কমিশন (ECI) স্পষ্ট করে দিয়েছে, পশ্চিমবঙ্গে প্রথম দফার ভোটগ্রহণ (২৩ এপ্রিল) শুরু হলেও তার ঠিক পরেই কোনো বুথফেরত সমীক্ষা বা এক্সিট পোল প্রকাশ করা যাবে না। নির্বাচনের স্বচ্ছতা বজায় রাখতে কমিশন এক্সিট পোল প্রকাশের বিষয়ে অত্যন্ত কঠোর নিয়ম জারি করেছে। এবং সেই নিয়ম সর্বত্রই মানা হচ্ছে।
2/23
কবে/কখন জানা যাবে বুথফেরত সমীক্ষা?
নির্বাচন কমিশনের নির্দেশিকা অনুযায়ী, ৯ এপ্রিল সকাল ৭টা থেকে এগজিট পোলের উপর নিষেধাজ্ঞা শুরু হয়েছে, যা ২৯ এপ্রিল সন্ধ্যা ৬:৩০ মিনিট পর্যন্ত কার্যকর থাকবে। পশ্চিমবঙ্গ-সহ আরও পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের সবকটি দফার ভোট শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোনো সংবাদমাধ্যম বা সংস্থা এই ধরনের সমীক্ষা প্রকাশ করতে পারবে না।
photos
TRENDING NOW
3/23
২৩ এপ্রিল এবং ২৯ এপ্রিল
পশ্চিমবঙ্গে দুই দফায় (২৩ এপ্রিল এবং ২৯ এপ্রিল) ভোটগ্রহণ হচ্ছে। ফলে ২৯ এপ্রিল শেষ দফার ভোট শেষ হওয়ার আধ ঘণ্টা পর থেকে এক্সিট পোল দেখানো সম্ভব হবে। তার আগে নয়। পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে বিভিন্ন সংস্থার করা বুথফেরত সমীক্ষাগুলি তাই আগামী ২৯ এপ্রিল সন্ধ্যা ৬:৩০ মিনিটের পরই একমাত্র সংবাদমাধ্যমে দেখা যাবে। এর আগে কোনোভাবেই তা জনসমক্ষে আনা যাবে না, হলে সেটা আইনত দণ্ডনীয়।
4/23
নির্বাচন কমিশনের নিয়ম ও শাস্তি
জনপ্রতিনিধিত্ব আইন ১৯৫১-এর ১২৬এ (Section 126A) ধারা অনুযায়ী, ভোট চলাকালীন বা নির্ধারিত সময়ের আগে বুথফেরত সমীক্ষা প্রকাশ করা গুরুতর অপরাধ। এই নিয়ম লঙ্ঘন করলে দুই বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড, জরিমানা অথবা উভয় দণ্ডই হতে পারে। ভোটারদের উপর যাতে কোনো বিশেষ সমীক্ষার প্রভাব না পড়ে, তা নিশ্চিত করতেই এই নিষেধাজ্ঞা।
5/23
অনুমান, পাল্টা-অনুমান
তবে অনুমান, পাল্টা-অনুমানের রাস্তা তো বন্ধ হয়নি। এ বিষয়ে সামিল হয়েছে খোদ সাগরপারের কোম্পানিও। মার্কিন-ভিত্তিক পলিমার্কেট থেকে পালোধি সাট্টা বাজার-- সকলেই নিজের মতো একটা অঙ্ক কষেছে। অঙ্ক চলছে জনমনেও। কত শতাংশ ভোট পড়েছে (যা এবারে রেকর্ড), তার কতটা শাসকদলের পক্ষের, কতটা শাসকবিরোধী-- তার একটা অনুমান-অঙ্ক চলছেইর আর তা থেকে বেরিয়ে আসছে অবিশ্বাস্য সব রেজাল্ট!
6/23
ভোটের প্রেক্ষাপট
পশ্চিমবঙ্গে এবার তৃণমূল কংগ্রেস (TMC) এবং ভারতীয় জনতা পার্টির (BJP) মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চতুর্থবারের মতো ক্ষমতায় আসার লক্ষ্যে লড়ছেন, অন্যদিকে শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে বিজেপি বাংলায় সরকার গঠনের জন্য চেষ্টা চালাচ্ছে। এছাড়া বামফ্রন্ট ও কংগ্রেসও এই লড়াইয়ে সামিল।
7/23
স্বাধীনতার পর সর্বোচ্চ!
8/23
জেলা ভিত্তিক
9/23
৩ কোটি ৬০ লক্ষ ৭৭ হাজার ৩০৪!
10/23
'পলিমার্কেট'
11/23
তৃণমূল ৪৭ শতাংশ
12/23
৫২ শতাংশ বিজেপি
13/23
১৫২ আসনে ভোটগ্রহণ
14/23
অতীতের শিক্ষা
গত বিধানসভা নির্বাচনগুলিতে দেখা গিয়েছে, যেখানেই ভোটার-উপস্থিতি আগের নির্বাচনের চেয়ে কম হয়েছে বা সমান থেকেছে, সেখানেই ( অন্তত বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই) লাভবান হয়েছে ক্ষমতাসীন দলই। আর বাড়লে? সেটা কি মসনদে-বসে-থাকা দলের পক্ষে আশঙ্কার? না, এর ব্যতিক্রমও রয়েছে। ছত্তীসগঢ়, রাজস্থান, তেলঙ্গানা, পঞ্জাবের মতো রাজ্যগুলিতে ভোটার-উপস্থিতি ১ বা ২ শতাংশ কমে বা ১ বা ২ শতাংশ বেশিতেও সরকার বদল হয়েছে।
15/23
৭ শতাংশের অঙ্ক
16/23
তৃণমূল ২১৩, বিজেপি ৭৭
একটু দেখে নেওয়া যাক, ঠিক আগের ভোটে কী ঘটেছে? ২০২১ বিধানসভা নির্বাচনে বুথফেরত সমীক্ষা বলেছিল, হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হবে। এও বলা হয়েছিল, কোনওপক্ষই সুস্পষ্টভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে না। কেউ কেউ টিএমসিকে এগিয়ে রাখলেও, আসন ছিল অনেক কম। কিন্তু রেজাল্ট বেরেলে দেখা যায়, তৃণমূল বিপুল জয় পেয়েছে। তৃণমূল ২১৩, বিজেপি ৭৭।
17/23
'বাংলায় বিজেপিই'
এবারের বাংলায় প্রথম দফা ভোটের পরে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ হল প্রধানমন্ত্রী মোদীর বয়ান। তিনি বলেছেন, "আমি পশ্চিমবঙ্গ ও তামিলনাড়ুর মানুষকে অভিনন্দন জানাই। বাংলার নির্বাচনের প্রথম দফার ভোটগ্রহণ পরিবর্তনের সেই ঢেউকে নিশ্চিত করেছে, যা আমরা বাংলায় দেখে আসছি। গতকাল বিজেপির প্রতি যে সমর্থন আমরা দেখেছি, তা বিজেপির বিজয়েরই সংকেত দিচ্ছে।"
18/23
ফলোদি সাট্টা বাজার
কিন্তু সব অনুমানই কি সেদিকেই যাচ্ছে? কী বলছে অন্য সমীক্ষা? ফলোদি সাট্টা বাজারও নির্বাচনী পূর্বাভাসের জন্য পরিচিত। তারা একটি বেটিং নেটওয়ার্ক। তাদের অনুমান, এবারের লড়াইটি প্রত্যাশার চেয়েও অনেক বেশি কঠিন ও রক্তাক্ত হতে পারে। একদিকে চ্যালেঞ্জার ভারতীয় জনতা পার্টি, অন্য দিকে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস। উভয় পক্ষই একে অপরের উপর আধিপত্য বিস্তারের দাবি করছে।
19/23
১৬১ বনাম ১৩০
20/23
প্রতিরোধমূলক ভোট
এবারের নির্বাচনে একটি নতুন বিষয় প্রভাব ফেলেছে, যাকে বিশ্লেষকরা বলছেন ‘রেজিস্ট্যান্স ভেরিয়েবল’ (Resistance Variable)। সম্প্রতি ভোটার তালিকা সংশোধন বা SIR (Special Intensive Revision) প্রক্রিয়াকে কেন্দ্র করে যে আইনি ও প্রশাসনিক টানাপোড়েন চলেছে, তার একটি বড় প্রভাব পড়েছে ভোটবাক্সেও। ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ যাওয়ার আতঙ্ক বা নাগরিকত্ব সংক্রান্ত জটিলতার আশঙ্কায় পরিযায়ী শ্রমিক এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভোটারদের মধ্যে এক প্রকার ‘প্রতিরোধমূলক ভোটদান’ (Resistance Voting) লক্ষ্য করা গিয়েছে। এটাও এবারে একটা বড় ফ্যাক্টর।
21/23
২০২১ সালে কী ঘটেছিল?
22/23
ব্যবধান ৩০
23/23
সব হিসেব উল্টে দেবে
তবে শেষমেশ সব হিসেব উল্টে দেবে জনতা জনার্দনই-- এটা সবাই মানে। ঐতিহাসিকভাবে, পশ্চিমবঙ্গে ভোটারদের উপস্থিতিতে বড় ধরনের উল্লম্ফন অনেক সময় বড় ধরনের রাজনৈতিক পরিবর্তনেরই ইঙ্গিত দেয়, যা নিয়ে উপরের স্লাইডে আলোচনাও করা হয়েছে। তবে, সেটাও একমাত্রিক। সমস্ত অনুমান অঙ্ক সমীক্ষা-- অতীতে বহুবার ব্যর্থ প্রতিপন্ন হয়েছে। সেই হিসেবে এবারের নির্বাচনের ফলাফল আন্দাজ করা শুধু কঠিনই নয়, আরও বেশি করে কঠিন। ফলে, ৪ মে বেলা ১২টা পর্যন্ত শ্বাসরুদ্ধ অপেক্ষা ছাড়া সাধারণের হাতে আর কী বা আছে? (সতর্কীকরণ: প্রথম দফার এই বিশ্লেষণ কোনোভাবেই বুথফেরত সমীক্ষা বা Exit Poll নয়। বরং এটি একটি রাজনৈতিক মূল্যায়ন। যেখানে সমস্ত পক্ষের তথ্য মতামত অনুমান সংগ্রহ করে একত্রে সন্নেবেশিত। কেউ এর দ্বারা প্রভাবিত হবেন না। সচেতন পাঠক যা বুঝবেন, যা ভাববেন তা স্বদায়িত্বে। এতে আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)
photos