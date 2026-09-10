/পুজো শুরু ১৫ অক্টোবর থেকে, কিন্তু ৩৮% ডিএ-সহ সরকারি কর্মীদের বেতন ঠিক কবে ঢুকবে? এ মাসে কতটা বেশি পাচ্ছেন হাতে?

West Bengal Govt Employee October 2026 Salary Update: দুর্গাপুজোর আগে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের জন্য খুশির খবর। আগামী ১ অক্টোবর ২০২৬ থেকে একধাক্কায় মূল বেতনের ৩৮ শতাংশ হারে মহার্ঘ ভাতা (DA) পেতে চলেছেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সরকারি কর্মীরা। একই হারে মহার্ঘ ত্রাণ (DR) কার্যকর হবে পেনশনভোগী ও পারিবারিক পেনশনভোগীদের ক্ষেত্রেও। এর পাশাপাশি উৎসবের কথা মাথায় রেখে মাসের নির্ধারিত সময়ের আগেই কর্মীদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে অক্টোবর মাসের বেতন ঢুকিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে নবান্ন। ঠিক কবে ঢুকবে বেতন? পুজোর কেনাকাটা শুরুর আগেই জেনে নিন বড় খবর...
চলতি বছর ১৫ অক্টোবর থেকে দুর্গাপুজোর সরকারি ছুটি শুরু হয়ে যাচ্ছে। কর্মীদের যাতে পুজোর কেনাকাটা বা উৎসব পালনে আর্থিক সমস্যায় পড়তে না হয়, সে কারণে ছুটির আগেই অক্টোবর মাসের বেতন অগ্রিম মিটিয়ে দেওয়া হবে।
অর্থ দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, আগামী ১৩ অথবা ১৪ অক্টোবরের মধ্যেই সমস্ত সরকারি কর্মী ও শিক্ষাকর্মীদের অ্যাকাউন্টে অগ্রিম বেতন পৌঁছে যাবে।
এই বেতনের সঙ্গেই যুক্ত থাকবে অক্টোবর থেকে কার্যকর হওয়া বর্ধিত ৩৮ শতাংশ ডিএ-র হিসেব।
বর্তমানে রাজ্য সরকারি কর্মীরা ১৮ শতাংশ হারে ডিএ পাচ্ছেন।
রাজ্য সরকারের ঘোষিত বাজেট অনুযায়ী অতিরিক্ত ২০ শতাংশ ডিএ যুক্ত হওয়ায় ১ অক্টোবর থেকে মোট মহার্ঘ ভাতার পরিমাণ দাঁড়াচ্ছে ৩৮ শতাংশ।
ষষ্ঠ বেতন কমিশনের আওতায় থাকা কর্মীরা তাঁদের বর্তমান বেসিক পে (Basic Pay)-এর ওপর সরাসরি ৩৮ শতাংশ হারে ডিএ পাবেন। উদাহরণস্বরূপ, কারও মূল বেতন যদি ৩০,০০০ টাকা হয়, তবে তিনি বর্তমানে ১৮ শতাংশ হারে পেতেন ৫,৪০০ টাকা।
অক্টোবরে ৩৮ শতাংশ হারে তা বেড়ে দাঁড়াবে ১১,৪০০ টাকা। অর্থাৎ, শুধুমাত্র ডিএ বাবদই সরাসরি বেতন বাড়বে ৬,০০০ টাকা। একইভাবে বেসিক পে-র সঙ্গে যুক্ত হবে বাড়ি ভাড়া ভাতা (HRA) ও অন্যান্য ভাতা।
যে সমস্ত কর্মী এখনও পঞ্চম বেতন কমিশনের আওতায় রয়েছেন, তাঁদের ডিএ ১৭১ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে একলাফে ২২৩ শতাংশ করা হয়েছে। প্রি-রিভাইজড পেনশন পাওয়া পেনশনভোগীরাও ২২৩ শতাংশ হারে ডিআর পাবেন।
ন্যূনতম মজুরি আইনের আওতায় না থাকা দৈনিক মজুরিভিত্তিক কর্মীদের দৈনিক মজুরিও ১ অক্টোবর থেকে প্রতিদিন আরও ১১০ টাকা করে বৃদ্ধি পাচ্ছে।
রাজ্য সরকারের সমস্ত স্থায়ী কর্মচারী।
সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী।
পঞ্চায়েত, পুরসভা ও পুরনিগমের সমস্ত স্তরের কর্মী।
বিভিন্ন স্ট্যাটিউটরি বডি এবং সরকারি সংস্থার কর্মীরা।
সমস্ত রাজ্য সরকারি পেনশনভোগী ও পারিবারিক পেনশনভোগী।
একদিকে একলাফে ২০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে মোট ৩৮ শতাংশ ডিএ, অন্যদিকে পুজোর ছুটির আগেই ১৩-১৪ অক্টোবরের মধ্যে অগ্রিম বেতন-- দুইয়ে মিলে পুজোর মাসে রাজ্য সরকারি কর্মীদের হাতে আসতে চলেছে বাড়তি অর্থের স্বস্তি।