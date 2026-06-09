/Digha Jagannath Temple: কোটি কোটি জগন্নাথভক্তের আবেগে আঘাত! বিরাট বদল দিঘার জগন্নাথ মন্দিরে

Digha Jagannath Temple: ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রীর চিঠি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, মানণীয় মোহন চরণ মাঝির কাছ থেকে যে অনুরোধের চিঠি এসেছে তা গ্রহণ করছি
'ধাম' নাকি শুধুই মন্দির! এনিয়ে প্রবল বিতর্ক তৈরি হয়েছিল দিঘায় জগন্নাথ মন্দির তৈরি সময়েই। অনেকেই প্রশ্ন তুলেছিলেন দেশে যেখানে মোট ৪টি ধাম এবং পুরীতে জগন্নাথ ধাম রয়েছে সেখানে কেন যুক্তিতে দিঘার জগন্নাথ মন্দিরের সঙ্গে ধাম শব্দ যোগ হচ্ছে? সেই বিতর্কের এবার ইতি হতে চলেছে। দিঘার জগন্নাথ মন্দিরের নাম থেকে সরছে ধাম শব্দটি। মঙ্গলবার নবান্নে জানিয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এবার তাহলে নতুন নাম কী হচ্ছে, তাও জানিয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী।
মঙ্গলবার নবান্নে এসে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাত করেন পুরীর সাংসদ সম্বিত পাত্র। মুখ্যমন্ত্রীর জন্য তিনি এনেছিলেন ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রীর একটি চিঠি ও জগন্নাথ দেবের একটি মূর্তি ও জগন্নাথ ধামের একটি ছবি। সেসব মুখ্যমন্ত্রীর হাতে তুলে দেন সম্বিত পাত্র। ওড়িশার মুখ্য়মন্ত্রীর জন্য দেবী কালীর একটি ছবি সম্বিত পাত্রের হাতে তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী।
কী রয়েছে শুভেন্দু অধিকারীর জন্য ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রীর লেখা চিঠিতে? সম্বিত পাত্র বলেন, একজন দূত হিসেব বাংলায় এসেছি। ওড়িশার মুখ্য়মন্ত্রী মোহন চরণ মাঝির লেখা একটি চিঠি নিয়ে এসেছি। সেই চিঠি মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে দিয়েছি। আপনারা সবাই জানেন, ২০২৫ সালের এপ্রিল মাসে তত্কালীন পশ্চিমবঙ্গ সরকার একটি মন্দিরের উদঘাটন করেছিল দিঘায়। ওই মন্দিরের নামকরণ করা হয়েছিল জগন্নাথ ধাম। প্রভু জগন্নাথের যতটা প্রচার হবে ততই আমাদের জন্য সুখের কথা। আমার একে স্বাগত জানাই। কিন্তু অনন্তকাল ধরে সনাতনের যারা সম্মান করেন ও সনাতনের যে পরম্পরা তাতে মোট ৪টি ধাম রয়েছে। ওই চার ধামের মধ্যে একটি হল জগন্নাথ ধাম। এখানেই নারায়ণের নিবাস এবং এটি ওড়িশায়। আদি শঙ্কারাচার্য ৪ ধামের স্থাপন করেছিলেন। ২০২৫ সালে দিঘাতে জগন্নাথ ধাম নামে একটি মন্দিরের স্থাপনা করা হয়েছিল। তাতে শুধু ওড়িশার ৪ কোটি মানুষ নয় বাংলায় যারা জগন্নাথ দেবকে মানেন তাদের কষ্ট হয়েছিল। আমার স্পষ্ট মনে রয়েছে, ওইসময় শুভেন্দু অধিকারীও এনিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন। এরকম করা উচিত নয়। কিন্তু আজ বাংলায় বদল এসেছে। যে নতুন সরকার এসেছে তারা সনাতনের সম্মান করে। তাই মোহন চরণ মাঝিজি একটি চিঠি লিখেছেন। সেই চিঠি নিয়েই এসেছি। সেই চিঠি শুভেন্দু অধিকারী গ্রহণ করেছেন এবং বলেছেন এনিয়ে উপযুক্ত পদক্ষেপ করা হবে।
ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রীর চিঠি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, মানণীয় মোহন চরণ মাঝির কাছ থেকে যে অনুরোধের চিঠি এসেছে তা গ্রহণ করছি। মায়াপুরে ইসকনে গিয়েছিলাম। দিঘায় যে জগ্ননাথ মন্দির তৈরি হয়েছে তার দেখাশোনা করে ইসকনই। দিঘায় মন্দিরের সঙ্গে যে ধাম শব্দ যোগ করা হয়েছে তা আমাদের সংস্কৃতির অংশ নয়। পশ্চিমঙ্গের বিগত সরকার দিঘার মন্দিরের নামের যে অনুমোদন দিয়েছিল সেখানে ছিল, শ্রীশ্রী জগন্নাথ ধাম কালচারাল সেন্টার। সরকারের টাকায় তৈরি হয়েছিল। টেকনিক্যালি কালচারাল সেন্টারের নামে মন্দির তৈরি হয়েছিল। তারপর ধাম শব্দ জুড়ে দেওয়া হয়। আমরা খুব দ্রুত ধাম শব্দটা সরিয়ে দেব। কালচালার সেন্টারে যে দেবতা রয়েছেন তাঁকে রীতিনীতি অনুযায়ী পূজো করা হবে।
মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, সরকারি রেজলিউশন অনুযায়ী ওটি একটি কালচারাল সেন্টার। ওখান থেকে ধাম শব্দটা সরিয়ে দেব। মন্দিরে যেমন পুজোপাট হয়, ভজন কীর্তন হয়ে তা নিয়ম অনুযায়ী হবে। ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী যা লিখেছেন তা শুধু অনুরোধ নয়, এটি একটি পরামর্শ। আমার মনেও এই ভাবনা ছিল। সনাতন সংস্কৃতিকে অপমান করার যে কাজ পুরনো সরকার করেছিল তা এই সরকার করবে না। এই চিঠি আমি গ্রহণ করছি। ধাম শব্দটা সরানো কাজ আমরা করব। জগন্নাথ দেবের কোটি কোটি ভক্তকে আমি এই বার্তাই দিচ্ছি।
মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, দিঘার মন্দিরের পুরো কমপ্লেক্সটির নাম হবে শ্রীশ্রী জগন্নাথ সংস্কৃতিক কেন্দ্র। কারণ ওটাতেই রাজ্য় মন্ত্রিসভার অনুমোদন রয়েছে, হিডকোর টেন্ডার রয়েছে, সরকারি অর্থ রয়েছে। যেখানে ঠাকুরের পুজোপাট হয় সেই স্থাপত্তটি মন্দির নামেই পরিচিতি হবে, শ্রী জগন্নাথ দেব মন্দির হিসেবে। সনাতন সংস্কৃতি, গজন্নাথ দেবের প্রথা মেনেই পুজোপাট হবে। ধাম শব্দটি আমরা প্রত্যাহার করলাম। মন্দির পরিচালন ট্রাস্টকেও বিষয়টি জানিয়ে দেওয়া হবে।