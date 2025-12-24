English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
First Vande Bharat Sleeper Exclusive Pics: ভোট-রাজনীতি না কি রেল-বিপ্লব? ২০২৬ নির্বাচনের আগেই বাংলার দুয়ারে দেশের প্রথম ‘বন্দে ভারত স্লিপার...’

Vande Bharat Sleeper: ভারতীয় রেলের মুকুটে নয়া পালক হিসেবে যোগ হতে চলেছে ‘বন্দে ভারত স্লিপার’ (Vande Bharat Sleeper Train) ট্রেন। ট্রেনের চাকা ঘোরার আগেই অবশ্য রাজনীতির ময়দানে শুরু হয়েছে জোরালো চর্চা। বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের আসন্ন নির্বাচনের প্রেক্ষাপটে এই অত্যাধুনিক ট্রেনের আগমনকে ঘিরে ‘স্বপ্ন ফেরি’ বা ‘ভোটের টোপ’-এর অভিযোগও উঠছে বিভিন্ন মহলে। তবে সব বিতর্ক ছাপিয়ে সাধারণ যাত্রীদের প্রত্যাশা বাড়ছে—এবার আর কেবল বসে নয়, হাওড়া থেকে দিল্লি পর্যন্ত রেল সফর হবে আরামদায়ক ঘুমের আমেজে।

| Dec 24, 2025, 03:18 PM IST
আধুনিকতার নয়া সংজ্ঞা: কী থাকছে এই ট্রেনে?

এতদিন বন্দে ভারত মানেই ছিল নীল-সাদা রঙের সেমি হাইস্পিড চেয়ারকার ট্রেন। কিন্তু হাওড়া-নয়াদিল্লি রুটে যে ১৬ কামরার ট্রেনটি চালানোর পরিকল্পনা করা হয়েছে, তার বৈশিষ্ট্য একেবারেই আলাদা। রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব সম্প্রতি বেঙ্গালুরুর বিইএমএল (BEML)-এ এই ট্রেনের প্রোটোটাইপ বা আদিরূপ উন্মোচন করেছেন। মন্ত্রী জানিয়েছেন, আগামী তিন মাসের মধ্যেই পরিষেবা শুরু হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে

ট্রেনটির বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য হল

গতি ও সময়: ট্রেনটি সর্বোচ্চ ১৬০ কিলোমিটার গতিতে ছুটতে সক্ষম। ১৪৪৯ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করতে সময় নেবে মাত্র ১৫ ঘণ্টা।

কামরার বিন্যাস: মোট ১৬টি কামরার মধ্যে থাকবে ১১টি থ্রি-টিয়ার এসি, ৪টি টু-টিয়ার এসি এবং ১টি ফার্স্ট ক্লাস এসি কোচ। মোট ৮২৩টি বার্থ থাকবে।

বিলাসবহুল পরিষেবা: এসি ফার্স্ট ক্লাসে থাকছে গরম জলে স্নানের সুবিধা। এছাড়া প্রতিটি সিটে ইউএসবি চার্জিং পয়েন্ট, ইনটিগ্রেটেড রিডিং লাইট এবং বড়সড় লাগেজ রুমের ব্যবস্থা থাকছে।

সুরক্ষা ও নির্মাণ: স্টেনলেস স্টিল দিয়ে তৈরি এই ট্রেনের আসন ও অভ্যন্তরীণ সজ্জা বিমানকেও টেক্কা দেবে বলে রেলের দাবি।  

সম্ভাব্য রুট ও সময়সূচি

প্রাথমিক পরিকল্পনা অনুযায়ী, ট্রেনটি বিকেল ৫টায় দিল্লি থেকে ছেড়ে পরের দিন সকাল ৮টায় হাওড়ায় পৌঁছাবে। একইভাবে হাওড়া থেকেও বিকেল ৫টায় রওনা দিয়ে সকাল ৮টায় দিল্লিতে গন্তব্যে পৌঁছাবে। 

যাত্রাপথে ট্রেনটির গুরুত্বপূর্ণ স্টপেজ হতে চলেছে কানপুর সেন্ট্রাল, প্রয়াগরাজ, দিনদয়াল উপাধ্যায় জংশন, গয়া, ধানবাদ এবং আসানসোল। এর ফলে পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও বিহার ও উত্তরপ্রদেশের যাত্রীরা বিশেষভাবে উপকৃত হবেন।  

ভাড়ার অঙ্ক ও লক্ষ্যমাত্রা

রেলমন্ত্রীর মতে, বন্দে ভারত স্লিপার হবে মধ্যবিত্তের ট্রেন। এর ভাড়া রাজধানী এক্সপ্রেসের মানদণ্ড মেনেই নির্ধারণ করা হতে পারে। 

তবে প্রাথমিক অনুমান অনুযায়ী, থ্রি-টিয়ারে ৩,০০০ টাকা, টু-টিয়ারে ৪,০০০ টাকা এবং ফার্স্ট ক্লাসে ৫,১০০ টাকার আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে টিকিটের দাম।   

৮০০ থেকে ১২০০ কিলোমিটার দূরত্বের শহরগুলোকে জুড়তে এই পরিষেবা কার্যকর হবে। কলকাতা থেকে মুম্বাই, চেন্নাই বা বেঙ্গালুরু রুটেও ভবিষ্যতে এই ট্রেন চালানোর সম্ভাবনা প্রবল।

প্রশ্ন উঠছে রাজনীতির অলিন্দে

২০১৯ সালে দিল্লি-বারাণসী রুটে প্রথম বন্দে ভারত শুরু হলেও বাংলার ভাগ্যে তা জুটেছিল ২০২২ সালের শেষে। 

এবারও ভোট ঘোষণার আগে তড়িঘড়ি হাওড়ায় পরিকাঠামো তৈরির কাজ শুরু হওয়ায় বিরোধীরা কটাক্ষ করতে ছাড়ছেন না। তাঁদের মতে, এটি কেবলই নির্বাচনী চমক। যদিও রেল আধিকারিকরা বলছেন অন্য কথা।   

ঝিলপাড় সাইডিংয়ে রক্ষণাবেক্ষণের তোড়জোড় প্রমাণ করে যে, এবার পরিকল্পনা কেবল কাগজে-কলমে সীমাবদ্ধ নেই। চেন্নাইয়ের ইন্টিগ্রাল কোচ ফ্যাক্টরি থেকে রেক হাওড়ায় পৌঁছলেই ট্রায়াল রানের চূড়ান্ত পর্ব সারা হবে।

ভোটের অঙ্ক যাই হোক না কেন, হাওড়া-দিল্লি রুটে বন্দে ভারত স্লিপারের আগমন যে ভারতীয় রেলের এক বিশাল উল্লম্ফন, তা নিয়ে সংশয় নেই। 

বন্দে ভারত স্লিপার

এখন দেখার, বিহারের মতো বাংলার ক্ষেত্রেও এটি কেবলই ‘প্রতিশ্রুতি’ হয়ে থেকে যায়, না কি সত্যিই নতুন বছরের শুরুতে দ্রুতগতির এই শয়ানযান ভারতের পূর্ব ও উত্তর প্রান্তকে জুড়ে দেয়।  

