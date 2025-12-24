First Vande Bharat Sleeper Exclusive Pics: ভোট-রাজনীতি না কি রেল-বিপ্লব? ২০২৬ নির্বাচনের আগেই বাংলার দুয়ারে দেশের প্রথম ‘বন্দে ভারত স্লিপার...’

First Vande Bharat Sleeper Exclusive Pics: ভোট-রাজনীতি না কি রেল-বিপ্লব? ২০২৬ নির্বাচনের আগেই বাংলার দুয়ারে দেশের প্রথম ‘বন্দে ভারত স্লিপার...’
Vande Bharat Sleeper: ভারতীয় রেলের মুকুটে নয়া পালক হিসেবে যোগ হতে চলেছে ‘বন্দে ভারত স্লিপার’ (Vande Bharat Sleeper Train) ট্রেন। ট্রেনের চাকা ঘোরার আগেই অবশ্য রাজনীতির ময়দানে শুরু হয়েছে জোরালো চর্চা। বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের আসন্ন নির্বাচনের প্রেক্ষাপটে এই অত্যাধুনিক ট্রেনের আগমনকে ঘিরে ‘স্বপ্ন ফেরি’ বা ‘ভোটের টোপ’-এর অভিযোগও উঠছে বিভিন্ন মহলে। তবে সব বিতর্ক ছাপিয়ে সাধারণ যাত্রীদের প্রত্যাশা বাড়ছে—এবার আর কেবল বসে নয়, হাওড়া থেকে দিল্লি পর্যন্ত রেল সফর হবে আরামদায়ক ঘুমের আমেজে।
1/15
আধুনিকতার নয়া সংজ্ঞা: কী থাকছে এই ট্রেনে?
এতদিন বন্দে ভারত মানেই ছিল নীল-সাদা রঙের সেমি হাইস্পিড চেয়ারকার ট্রেন। কিন্তু হাওড়া-নয়াদিল্লি রুটে যে ১৬ কামরার ট্রেনটি চালানোর পরিকল্পনা করা হয়েছে, তার বৈশিষ্ট্য একেবারেই আলাদা। রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব সম্প্রতি বেঙ্গালুরুর বিইএমএল (BEML)-এ এই ট্রেনের প্রোটোটাইপ বা আদিরূপ উন্মোচন করেছেন। মন্ত্রী জানিয়েছেন, আগামী তিন মাসের মধ্যেই পরিষেবা শুরু হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে
2/15
ট্রেনটির বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য হল
photos
TRENDING NOW
3/15
ট্রেনটির বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য হল
4/15
ট্রেনটির বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য হল
5/15
ট্রেনটির বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য হল
6/15
সম্ভাব্য রুট ও সময়সূচি
7/15
8/15
ভাড়ার অঙ্ক ও লক্ষ্যমাত্রা
9/15
ভাড়ার অঙ্ক ও লক্ষ্যমাত্রা
10/15
ভাড়ার অঙ্ক ও লক্ষ্যমাত্রা
11/15
প্রশ্ন উঠছে রাজনীতির অলিন্দে
12/15
প্রশ্ন উঠছে রাজনীতির অলিন্দে
13/15
প্রশ্ন উঠছে রাজনীতির অলিন্দে
14/15
প্রশ্ন উঠছে রাজনীতির অলিন্দে
15/15
বন্দে ভারত স্লিপার
photos