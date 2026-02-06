English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
  • SIR in Bengal Big News: সাবধান! চূড়ান্ত তালিকায় থাকবে না নাম! লিস্ট থেকে মুছে যাবে ইনভ্যালিড ভোটারের ১.৫৭%...

SIR in Bengal Big News: সাবধান! চূড়ান্ত তালিকায় থাকবে না নাম! লিস্ট থেকে মুছে যাবে 'ইনভ্যালিড' ভোটারের ১.৫৭%...

Bengal SIR Row: পশ্চিমবঙ্গে বিশেষ নিবিড় সংশোধনীর (SIR) সময় দেখা গিয়েছে, প্রায় ১.৬ শতাংশ ইনভ্যালিড ভোটারকে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার উপযুক্ত বলে গণ্য করা হয়েছে। কারা এঁরা? এঁরা হলেন সেই সমস্ত ভোটার, যাঁরা শুনানির সময় উপস্থিত হননি।

| Feb 06, 2026, 08:45 PM IST
1/9

৩১,৬৮,৪২৬

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের (CEO) দফতর সূত্রের খবর, শুনানির জন্য তলব করা অবৈধ ভোটারের মোট সংখ্যা ছিল ৩১,৬৮,৪২৬।

2/9

১.৫৭ শতাংশ

কথা হল, বারবার নোটিস পাঠানো সত্ত্বেও ৫০,০০০-এর কিছু বেশি (মোট অবৈধ ভোটারের ১.৫৭ শতাংশ) ভোটার শুনানির জন্য উপস্থিত হননি।

3/9

বাদ

তাই ভোটার তালিকা থেকে তাঁদের নাম বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে নির্বাচন কমিশন।

4/9

লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি মামলায়

বর্তমানে লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি মামলাগুলির শুনানি চলছে। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, ১.৫৭ শতাংশ অবৈধ ভোটারকে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হবে। এখন দেখার বিষয়, চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সির কতগুলি মামলা শেষ পর্যন্ত বাদ পড়ে।

5/9

আনম্যাপড

আনম্যাপড (Unmapped) ভোটার হলেন তাঁরাই, যাঁরা সেলফ-ম্যাপিং বা বংশগত ম্যাপিংয়ের (descendant mapping) মাধ্যমে ২০০২ সালের ভোটার তালিকার সঙ্গে নিজেদের কোনো যোগসূত্র প্রমাণ করতে পারেননি।

6/9

তথ্যে গরমিল

অন্য দিকে, 'লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি' বা যৌক্তিক অসঙ্গতির মামলাগুলি হল সেগুলিই, যেখানে বংশগত ম্যাপিংয়ের (hereditary mapping) সময় তথ্যে অস্বাভাবিকতা বা গরমিল ধরা পড়েছে।

7/9

৯৪,৪৯,১৩২

'লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি' হিসেবে চিহ্নিত এবং শুনানির জন্য তলব করা ভোটারের মোট সংখ্যা ৯৪,৪৯,১৩২। এখন এঁদের শুনানি চলছে।

8/9

৫৮,২০,৮৯৯

গত বছর ডিসেম্বরে যখন পশ্চিমবঙ্গে খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশিত হয়েছিল, তখন মৃত, স্থানান্তরিত বা ডুপ্লিকেট (একই ব্যক্তির নাম একাধিকবার থাকা) ভোটার হিসেবে চিহ্নিত ৫৮,২০,৮৯৯ জনের নাম তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল।

9/9

চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ

যেদিন  চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হবে (আগামী ১৪ ফেব্রুয়ারি খুব সম্ভবত চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হবে না), সেদিন তালিকায় কাদের নাম রইল, কাদের রইল না-- তার চূড়ান্ত সংখ্যাটি পরিষ্কার হয়ে যাবে।

