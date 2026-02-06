SIR in Bengal Big News: সাবধান! চূড়ান্ত তালিকায় থাকবে না নাম! লিস্ট থেকে মুছে যাবে 'ইনভ্যালিড' ভোটারের ১.৫৭%...

SIR in Bengal Big News: সাবধান! চূড়ান্ত তালিকায় থাকবে না নাম! লিস্ট থেকে মুছে যাবে 'ইনভ্যালিড' ভোটারের ১.৫৭%...
Bengal SIR Row: পশ্চিমবঙ্গে বিশেষ নিবিড় সংশোধনীর (SIR) সময় দেখা গিয়েছে, প্রায় ১.৬ শতাংশ ইনভ্যালিড ভোটারকে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার উপযুক্ত বলে গণ্য করা হয়েছে। কারা এঁরা? এঁরা হলেন সেই সমস্ত ভোটার, যাঁরা শুনানির সময় উপস্থিত হননি।
৩১,৬৮,৪২৬
১.৫৭ শতাংশ
লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি মামলায়
আনম্যাপড
তথ্যে গরমিল
৯৪,৪৯,১৩২
৫৮,২০,৮৯৯
চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ
